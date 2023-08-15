西方的进退不得：俄乌战争打到2024年又如何？

来源：香港01

作者：叶德豪

虽然全球各国都有着本年底推动俄罗斯与乌克兰谈判的准备，但俄乌战争的态势依然是往着不断升级的方向走。

就在刚刚过去的周末，乌克兰以S-200导弹和无人机分别试图攻击克里米亚大桥和克里米亚，继续推前其截断克里米亚与俄罗斯本土陆路交通的策略；俄罗斯海军则在黑海向一艘挂着帕劳（Palau）旗帜的商船开枪示警，并以直升机登船检查这艘正开往乌克兰多瑙河港口的船只，进一步威胁乌克兰的黑海粮食出口渠道。

类比诺曼第登陆？

对于乌克兰6月初展开的反攻，以至双方前各有轻微进退的胶着状态，各界一直有将俄乌战事与历史上各场战役相类比以作分析的习惯。第一次世界大战和第二次世界大战的欧洲战场是人们广泛引用的参考对象。

例如在7月中旬，兰德公司（Rand Corporation）的两位高级军事分析人员就在《外交政策》（Foreign Policy）撰文，将乌克兰的反攻类比为1944年诺曼地登陆一般的战役，他们指出诺曼第登陆也不是一蹴而就的，成功登陆后的美国陆军花了六周才能在诺曼第的灌木树篱阵中推进大约30公里，要到了美军终于破开纳粹德军的防线后，德军才开始全面撤退。

这种类比当然有其价值存在。在24小时新闻频道和社交媒体的年代，人们预期着每日推陈出新的新闻故事发展，然而战争的现实却没有追上媒体的速度。如果二战时代也有互联网的话，诺曼第登陆后那种缓慢的推进恐怕也会得到像今天乌克兰反攻般的负面评价。

不过，类比诺曼第的合理性不代表乌克兰的反攻会像诺曼第登陆般取得最终的成功。目前，西方军事分析界的期望是乌克兰能够透过消耗战和缓慢的推进最终找到机会在俄军防线上打破一个缺口，而没有足够人力防守整道一千公里前线的俄军将出现溃退的情况。

根据华府智库战争研究所（ISW）8月11日的战情更新，从俄罗斯战争博客的消息来看，俄军前线部队已出现了横向调配的部署，个别师级部队更分散在两、三个不同的前线位置，似乎显示出俄军防守人力不足的问题。

可是，从俄军目前正在乌克兰东北卢甘斯克（Lugansk）发动大军反攻，以至乌克兰将攻击形式放在远距打击并公开承认乌克兰拆解地雷能力严重短缺等迹象来看，乌军离突破俄军防线还有一段颇长的距离。

因此，俄乌战争依然有很大可能会继续僵持下去，但无论是从乌克兰最近针对黑海目标、克里米亚和莫斯科的攻击来看，还是从俄罗斯打击乌克兰黑海粮食出口的外交和军事行动来看，双方都没有停下来的意思，反而在不断寻找扩大和升级战争的空间。

战事难止

战争停止的前提，往往是交战任何一方失去物质条件去持续战争，又或者预见到自己最终必然失败收场。在乌军反攻未见突破、俄军形势也与乌军相当之际，人们唯一能看到战争终结的可能，就是西方不再以此刻的规模支持乌克兰，使乌军失去持续战争的物质条件，也因而使其失去最终战胜的期望。

然而，对于此刻的西方世界，乌克兰已变成了一种“沉没成本”的载体，其战争投资不可能不得到一些回报。因此，就算西方国家千般不愿，除非俄罗斯愿意给予一个下台阶，让战争能在谈判桌上以双方平等交换而非乌克兰失败的方式结束，否则西方各国很难不继续支持乌克兰打下去。即使是在有像特朗普（Donald Trump）一般质疑援乌的主要政客的美国也是如此——其政治立场最为极端的国会众议院最近多次投票也表明共和党内部也有着继续军援乌克兰的多数意见。

但从俄方最近针对乌克兰粮食出口的升级行动来看，普京是不会给出这样的一个下台阶的。他跟西方比拼的是耐心与坚持，而他相信处于民主政治混乱之中的西方阵营最终将会败阵收场。

上文述及的《外交政策》文章发表于7月18日，其时正好是乌军反攻六周之期，而六周也正好是登陆诺曼第后美军渐有进展之期（诺曼第登陆发生在6月6日，诺曼第大城卡昂则失于7月21日）。当时期望乌军反攻将有如诺曼第登陆后的进展尚算合理。

但从今天的角度来看，一个月又过去了，前线态势跟一个月前相比却没有太大改变（反而是俄军在东北有了一些进展）。历史性的战争类比，也许又再要重新考虑过了——俄乌战争也许并不如二战，而是像一战西线的连年僵持一般。

如果战争真的是这样发展，到了俄争战争两周年之际，西方将发现自己陷进了跟一战交战各方一般进退不得的困境。如果各方本年内都立不定决心“止蚀”，让战争打到2024年，这场战争很可能会进入一个常态化而看不见终局的境地。