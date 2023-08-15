上海知名移民公司女高管疑似被拘 北京扎紧资本外流口子

来源：彭博社

作者：Xiao Zibang、Allen Wan、Jing Li、Charlie Zhu.

面对经济逆风，中国政府正在千方百计防范资本外流。国有媒体的几则报道让外界愈发猜测上周因非法买卖外汇案件而被拘留的数名嫌疑人中，有一位是帮助富人家庭将资金转移到美国的知名女高管。

上周四上海警方宣布，破获了一起非法买卖外汇案件，抓获何某等五名犯罪嫌疑人，涉案金额逾1亿元人民币（1874万新元），其中包括现年54岁，经营一家出入境服务公司的女性负责人何某。官方公告没有透露何某的全名及相关公司名称。

自那以后，至少两家官方媒体在报道中引述网络传言称被拘留者正是上海知名移民中介外联出国的高管何梅。一个上海市政府旗下的视频网站表示，警方上述公告是针对有关何梅传闻所作的回应。

英文名为Linda He的何梅是外联出国的董事长兼总裁。根据官网，该公司总部位于上海，主要业务是帮助富裕的中国公民获得前往西方国家的签证，安排他们的子女在外国精英学校就读，以及为境外投资提供便利。

外联出国上海办公室一位员工上周五表示，他们对有关何某被拘留的报道不知情，称这位创始人最近几天没在。该员工未对此作详细说明。办公室里的其他员工工作如常。上海市警方没有回复记者对何某身份的置评请求。

经历数年严格防疫封控的中国经济尚未完全恢复元气，而且房地产行业表现低迷，民营经济受到更严格管控，北京正在努力阻止中国富人将更多资金转移到海外。根据规定，每年中国公民的换汇额度只有5万美元（6万7805新元）。

随着防疫解封后更多人恢复出国旅行，资本外流速度可能加快。法国外贸银行预计，今年流出中国的资金将达到1500亿美元。随着中国陷入通缩，这个趋势只会让经济雪上加霜。

J Capital Research Ltd联合创始人兼做空研究主管Anne Stevenson-Yang表示，“一旦经济机会枯竭，中国的政治问题、糟糕的教育体系，过高的房价、腐败医疗体系，养老服务缺失都在推动人们想方设法移民”。

“移民意味着钱会出去，因为你需要硬通货才能在海外生存，”她补充说。

与美国的关系

过去10多年间，中美关系日益恶化，近期拜登政府宣布的针对高科技行业的限制投资令中国的经济问题变得更加复杂。

数以亿计的美元通过外联出国这个管道流入美国。该公司网站声称自己拥有专业知识，可以为愿意向美国项目投入50万至100万美元的中国富人办理投资签证。

何梅还积极从事慈善工作。网站显示，她曾经向哥伦比亚大学教育学院捐款，并于2015年参与赞助美国国家青年交响乐团中国夏季巡演，在中国驻纽约总领馆为该乐团举办的欢送招待会上，出席嘉宾包括前美国国务卿基辛格。

何梅还是总部位于北京的全球化智库（CCG）的执行董事，该智库对她的下落不予置评。

打击行动

上海警方周四表示，除了何某外，还有四人因涉非法买卖外汇被查，其中39岁的女员工孙某某在提供中介服务过程中，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。警方表示，另外三名工作人员存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

据上海本地媒体“看看新闻”报道，何某和孙某某被刑事拘留，其他人被取保候审。该媒体没有透露消息来源。

上海官方媒体发文称，要严厉打击违法买卖外汇行为。《解放日报》周四报道，“买卖外汇应在国家规定的交易场所进行，非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序，涉嫌犯罪的，警方将依法严厉打击”。