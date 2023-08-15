侯朱跳探戈 郭当然没在怕

来源：联合报

作者：钮则勋

侯友宜阵营日前刊播“关公重然诺”的广告，等于某程度展现向郭台铭摊牌的企图，毕竟若无法摆脱郭的骚扰战，侯就根本无法大开大阖进行“超柯赶赖”的逆转攻防，跳脱老三困境。然面临党内地方力量或一些立委参选人，频频在侯、郭间“脚踏两条船”，或摆明挺郭，甚至批党、批侯，朱立伦的党中央却迟迟不敢祭出具体制衡做法来严明党纪，只能消极地以拖待变，期待郭董不要参选。

蓝军这样的困局像极了侯、朱两人大跳探戈，侯想前进、但朱却无奈只能后退，进一步、退两步，不仅让郭董能继续借是否参选的饥饿行销，增加和国民党博弈的筹码外，更会清楚知道国民党与侯现阶段对他的步步进逼根本束手无策，那郭又怎会怕？

先来看为何朱不敢快速启动党纪，原因不难理解。第一，党中央仍会认为，选举过程中还是得拜托这些地方势力、甚至大咖为侯动员，当然不敢那么快的完全撕破脸；第二，这些大咖在地方仍然有“喊水会坚冻”的能力与影响力，一旦撕破脸，搞不好就会“脱蓝”，成为挺郭、甚至柯的地方组织力量了。第三，党中央甚至会乐观认为，若是将党纪讨论的时间拖晚，党中央便可从容和这些地方人士持续沟通，请他们在适当场合讲出力挺侯或国民党的论述，达到以拖待变的效果。

但党中央这不仅是“鸵鸟心态”，而优柔寡断、当断不断，更等于在扯侯友宜的后腿。毕竟党中央的坐困愁城，可能会鼓舞郭更进一步与国民党地方力量接触，毕竟要找到几个不愿挺侯的系统或人物并不是难事，郭也可借“策反”蓝军地方系统，在媒体上进行议题设定，膨胀自己的权力；更甚者，郭还可进行一波波的造势活动，以战养战，形塑“西瓜偎大边”的态势，挑战国民党的底线，至少可以到9月的连署前，难道侯、朱的探戈还要跳到那时候？

无怪乎媒体所报道，即便是国民党内参民调，侯的支持度仍输给赖清德与柯文哲，即便侯已经非常努力，但仍是第三名，说穿了就是无法与郭摊牌，反而自陷进退维谷的窘境。反观柯文哲，日前宣示“参选到底、不当副手”，明确针对郭反守为攻，不仅断了郭“郭柯配”的念头，更让郭目前在无法和蓝军谈判的困境中，增加了进退失据的风险。柯的战略清晰不仅使自己支持度能维稳外，也凸显了Guts，甚至建构了比侯更明显的“硬汉”特质。

为今之计，侯、朱势必得突破“探戈困境”，早日确立与郭摊牌的清晰战略应是当务之急。毕竟蓝军对郭已无其他选项，不仅无力说服郭回归，甚至连面谈都不可得，只有摊牌能达到巩固内部、强化人设与议题设定的效果；至少国民党的总体权力仍大于郭，日前柯的出招也断了郭的最佳盘算，此时再不出手，不只侯选情无力回天外，蓝军立委选情可能也得一并葬送了。