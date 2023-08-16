美日韩大卫营峰会很可能是虚大于实？

来源：香港01

作者：叶德豪

8月18日，拜登将会在美国总统休假地大卫营（Camp David）与日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦举行美、日、韩三国领袖峰会。根据多方消息，虽然三方不会签署联防协议，却会启动在科技和防务上面的各式合作，成立三方危机通话热线，确定各方对于区域责任的共同理解，并常规化三国领袖的每年会面。

拜登的大卫营选址，明显是要突显日韩破冰回暖的关键性。

大卫营的象征意义

大卫营在美国主导的国际事务中有着重要的历史象征性。在二战期间，小罗斯福（Franklin D. Roosevelt）总统曾在此地（当时称为“香格里拉”）与英国首相邱吉尔（Winston Churchill）举行会面，计划推翻意大利法西斯独裁者墨索里尼（Benito Mussolini）的部署。

1978年，卡特（Jimmy Carter）总统也在大卫营促成了埃及总统萨达特（Anwar al-Sadat）和以色列总理贝京（Menachem Begin）的会面，达成了一系列的“大卫营协议”，最终促成了埃、以两国在翌年建交，两国的领袖也因此得到了诺贝尔和平奖。到2000年，克林顿（Bill Clinton）希望推动以巴和平进程之际也邀请了双方领袖到大卫营举行峰会，最终不幸无果而终。

有了这一种历史背景，拜登明显想将这次美日韩峰会向外界包装成日韩关系的新开始，而这个新开始则是在美国庇佑下所促成的。

同时，这次会面也是拜登首次在大卫营招待外国领袖，以及美日韩三国领袖在没有他国领袖的场合下首次单独会面。

日韩关系回暖的“无常”

日韩关系素来都有殖民时代暴行、二战期间日本的慰安妇和强征劳工，以至独岛主权争议等种种历史遗留下来的阻碍。而韩国的政治惯例基本上就是左翼上台则与日交恶，右翼上台则与日稍微修好。上届文在寅政府因为强征劳工的赔偿问题惹来日本发起半场贸易战，今天的尹锡悦则又再回到修好的路线上。

这场峰会的主旨其实就是想中止这种日韩关系的“无常”。从美国利益的角度来看，这就是要统合日韩的军政经实力一同枪口对外针对中国。

在日本自民党党内右翼的压力之下，岸田可以对韩表达的善意非常有限。因此，此轮日韩修好的动力主要来自尹锡悦，他首先以第三方赔偿的方式“解决”了文在寅时代留下的的强征劳工赔偿问题，其后又实现了日韩领袖互访，多次强调合作优先于历史问题，对于日本排放核废水的问题表明正面立场。

在8月15日纪念二战对日战胜的朝韩光复节的日子，尹锡悦也再次表明“日本是我们的合作伙伴”。

尹锡悦种种善意所换来的，大概就只有日本收回文在寅时代的半导体原材料出口管制。在韩国国内，此等行动并不得民心，人们对于历史矛盾依然耿耿于怀，例如5月时日本军舰开进釜山港参与军演时挂着日军的旭日旗便引来韩国舆论大肆鞭挞。

虽然尹锡悦还有近四年任期，但韩国民情难改，因此美日韩峰会的工作就是要将三方（特别是日韩之间）的合作“体制化”，使韩国政权未来即使出现更替，也不能轻易改变政策。

目标是美日韩合作的“体制化”

在具体的事务上，三方将会讨论本年底落实朝鲜导弹发射情报分享机制的计划，并会推动半导体、关键矿物供应链等议题上的合作。三方也会发表共同声明，其中将会提到台海和平稳定的问题。

从此刻各方媒体的消息来看，此次峰会大概以象征性意义为主。例如路透社所引述的美国官员就指美日韩三方的“安全框架”还是“要求太多”，称三方将会在弹道导弹防卫、科技等新领域合作上有所推进，将会“被看作是非常具实质性的”（perceived as very substantial）。这里的“被看作”一词就表露了这次峰会的性质。

虽然尹锡悦亲美亲日，但韩国的根本利益与美日始终有客观的差距。在中国问题和朝鲜问题之间，美、日较为重视的是要制衡中国，但韩国的着重点则更在于朝鲜，并无意愿无端引起中国对韩的不满。而台海问题，对于美、日是国家利益的关键所在，但韩国则较为倾向避谈台海问题——虽然尹锡悦访美前受访曾提到台湾是全球之事而惹起过争议，但比较一下本年岸田和尹锡悦两人访美的领袖共同声明，美韩的版本就明显回避了对和平解决台海两岸问题的表态。

在客观利益和政治现实的局限之下，“体制化”美日韩三方合作固然是这次峰会的目标，但实际行动上可以做到多少，三国的领导层大概也不敢太过乐观。