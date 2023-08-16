来源：中时电子报

作者：石齐平

美国总统拜登10日评论中国所面临的经济挑战与成长疲软，称陷入困境的中国是“正滴答作响的定时炸弹”，直言中国“麻烦大了”，他说“这不太好，因为坏家伙遇到麻烦时就会干坏事。”

拜登担心中国会干坏事，干什么坏事，拜登并未明言，倒是一个美国学者帮他做了补充。奥巴马政府时期的国防部长战略规划特助、现为约翰霍普金斯高等国际研究学院教授布兰兹（Hal Brands）向美国之音表示，在中国国内经济困境引发担忧之际，北京可能会透过升高与美国为了台海形势而产生的战争风险来转移焦点。他说，“中国军事能力已经成熟，或许在短期内形势会更咄咄逼人”，他又说“这也是为什么因为台湾而起的战争风险，会是这10年来最高的原因。”

布兰兹说台海战争风险升高并非虚言。有外媒报道，位于伦敦、由近100家保险公司组成的劳合社（Lloyd’s of London）因担忧台海危机，率先提高保险费用，还同步紧缩对台承保条件。据了解，全台最大保额的财产保险为台积电，整体保额超过1兆元（新台币，下同，约430亿新元），台塑集团逾8000亿元，这类超级巨额保单，99%仰赖国际再保。再保经纪人解读，企业投保的商业财产保险，战争本来就是除外条款，即两岸若发生战争厂房遭炸毁，保险是不会理赔的，不过，台海危机不仅限于战争而已，更大的隐忧是“封锁”，以科技、制造业来说，封锁会让原料、能源出问题，出口也面临困难。

布兰兹说的“中国军事能力已经成熟”，也是事实，相信美国军方对此已有充分认知，但更大的关键不止于此，而是自去年8月之后，这一年来台湾周边军事态势的巨大变化。

去年8月美国众议院议长佩洛西访台，北京启动“绕台”军演，准确地说，迄今为止，此类军演从未结束，早已演变成了常态化的军事行动。独立国防分析师路易斯观察，北京去年派1700多架次军机进入台湾防空识别区，约是前年的两倍，今年上半年逾850次，年增率达54%。

必须看到，在常态化中的几个现象或趋势：一、机种全面，战斗机之外，还包括了轰炸机、加油机、预警机、反潜机、电子战机及无人机等几乎所有机种，且空海军结合；二、过去所谓的台海中线早已不存，战略纵深被大幅压缩；三、解放军的海空潜经常出入台湾东部海域，这是为了对台湾东部军队形成压力，也是对美、日外援构成拒阻；四、经常逼近台湾24海里毗邻区，极度压缩台湾预警空间与时间。《纽约时报》报道说，北京的行动除了试探台湾的警觉性外，更意在让台湾习以为常，尽力压缩台湾面对危机的反应能力。

就在此时，中国外长王毅出访新加坡、马来西亚和柬埔寨三国，王毅会见新加坡总理李显龙时强调，美国如果想透过军援的方式把台湾变成中国的“火药桶”，引爆的除了台海局势，还有中美关系的政治基础。王毅还说，美国纵容支持台独势力倚美谋独，是正在冲撞中国的红线底线。

所有这些信息，相信拜登必有掌握，难怪他要担心现在正遇到麻烦的北京当局会不会干坏事。