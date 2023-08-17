俄乌开战500天“越打越有钱”神话破灭

来源：香港01

作者：陆一

俄罗斯卢布兑美元汇率8月14日盘中跌破100重要心理关口，创2022年3月28日以来的最低水平，而后一度冲到102.38卢布兑1美元。自今年年初以来，卢布成为今年表现第三差的新兴市场货币。其中，卢布对美元比2022年底的72.5下跌了32.41%；卢布对欧元的下跌势头相对更猛，与2022年底的78.93相比跌去了35.56%。面对剧烈振荡的卢布，距离前一次加息25天后，俄罗斯央行毅然选择再次加息。

当地时间8月15日，俄罗斯中央银行召开非例行会议，决定将关键利率从此前的8.50%提高350个基点至12%。按照日程安排，俄罗斯央行原定于9月15日举行下一次利率会议。值得注意的是，此次俄央行加息距离上一次尚不足一个月。7月21日，俄央行意外宣布超预期加息100个基点，将基准利率上调至8.50%。彼时是俄央行自去年2月俄乌冲突爆发以来的首次加息。

很多舆论都说，卢布贬值了，俄罗斯“越打越有钱”的神话破灭了。事实上，“越打越有钱”本身是不符合经济规律的。而且随着俄乌战争的焦灼，俄罗斯将面临越来越大的压力。

卢布如何维持了一年的坚挺？

一年多之前当俄乌战争刚刚开打，美西方不断制裁俄罗斯之时，普京推出了一个卢布结算令，要求所有被俄罗斯定义的非友好国家向俄罗斯进口商品的时候只能使用黄金或者卢布做结算，这样一个卢布结算令使得卢布对美元的币值瞬间拉高。

而后我们看到，俄罗斯在打仗，但是俄罗斯的币值也保持了稳定，为什么会这样呢？有一个重要原因就是俄罗斯有足够的能源。欧洲某种程度上确实被俄罗斯能源绑架了，所以要从俄罗斯进口能源就必须使用卢布或者黄金，这帮助了俄罗斯币值的稳定。而且由于战争刚刚开打局势不明，所以国际石油价格和天然气价格在不断飙升，以至于俄罗斯靠出口能源赚的盆满钵满，所以那个时候还有人说俄罗斯是“越打仗越有钱”。

从短期来看这么讲当然没有问题，因为本来国际油价80美元一桶，一下子飙升到130美元一桶，很多国家还不得不购买，当然俄罗斯财政收入剧增。但这一切有一个前提，时间不能拖得太久，因为时间拖久之后，很多国家都是要调整策略的。比如说欧洲，欧洲一方面扩大天然气的存储，另一方面逐渐与俄罗斯脱钩。从去年年底开始，欧洲各国几乎就不再购买俄罗斯的石油和天然气了。而且由于欧洲各国把天然气通通存储完成，再加上去年年底暖冬的因素，使得欧洲天然气价格大跌，而这显然深刻地影响了俄罗斯的经济。

战争久拖不决 俄罗斯经济疲态显现

到了今年，俄罗斯经济更有点举步维艰的意味了，又是为什么呢？

俄罗斯实际上相继遭遇到几重危机。首先第一就是花钱太多。根据西方媒体报道，俄罗斯今年的军费创造了历史新高，大概是平常年份的两倍以上。这个非常容易理解，毕竟俄罗斯正在打仗，而且战争的规模在不断扩大，俄罗斯今天面临的不是一个乌克兰而是整个北约。很多人都说，现在的俄乌战争已经演变成一场小规模的世界大战了。

以美国为首的西方国家源源不断的将武器送到乌克兰。就说炮弹这一项，乌克兰此前说每个月需要几十万发炮弹，可是哪怕欧洲和美国把所有的炮弹都送去都还是不够，美国和欧洲的军工厂24小时排班生产也无法应付乌克兰天量需求。所以美国迫于无奈只能把集束炸弹都提供给了乌克兰。想想美国和欧洲加起来经济总量有多大，生产能力有多强，尚且无法应付俄乌战争之需，那么俄罗斯为了打这场仗得花多少钱？

不光是物资和经济上的投入，还有人员上的投入。前些日子普京总统就签署了法令，把俄罗斯的征兵年限从27岁调整成30岁，以后18岁到30岁的俄罗斯青年都有可能在征兵行列之中，这一下子相当于扩充了三分之一的可征兵员。从开打到现在，谁都意识到了俄罗斯面临严重的兵力不足，再加上瓦格纳叛乱之后，一方面俄罗斯不太敢用了，另一方面俄罗斯还希望瓦格纳雇佣军未来在白罗斯在非洲帮助俄罗斯巩固势力，所以显然俄军是捉襟见肘的。但是反过来讲，把大量的有生力量从后方抽调到前线，生产难以为继，前线消耗更大，所以很显然这场仗再打下去对俄罗斯财力的耗损是极大的。

这还没加上500多天以来俄军在前线的伤亡。到现在为止，俄军没有公布它真实的伤亡情况。但相信500多天下来，俄军阵亡受伤的人数肯定不是一个小数字，而大量的抚恤金和治疗费用也是一个天文数字。到目前为止，俄乌战争都还没有谈判迹象。

而另一方面，俄罗斯面临的问题不光是消耗在增大，还有一个更关键的问题就是收入在减少。一年多前的卢布结算令为什么能够成功的扭转颓势，很重要的原因就是俄罗斯手中有硬通货有能源，而欧洲是需要的，可现在经过了一年多的调整，情况已经发生了巨变。对于欧洲各国来讲，他们几乎已经完全和俄罗斯能源脱钩了，天然气方面他们大量的存储，使得现在天然气价格已经迅速回落，而石油方面很显然来自美国的石油和中东的石油也能填补欧洲的需求。所以看到最近几个月以来，全球油价稳定在70到80美元，甚至欧佩克国家感觉到未来油价有可能会降低，所以他们开始减产以提升油价了。

也就是说俄罗斯能源武器的效能在不断降低，而这对于俄罗斯财政来讲可是一个巨大的麻烦。现在一方面欧洲不买俄罗斯的能源了，另一方面国际油价和天然气价格比一年多之前俄乌刚开打之时急速下跌，这就使得俄罗斯中央财政的收入捉襟见肘。

得益于进口下降和油气出口强劲，俄罗斯的经常账户盈余在2022年创下历史新高，这使得外国资金继续流入。但今年，作为俄罗斯经济命脉的油气收入前七个月仅为4.19万亿卢布（约合432亿美元），与去年同期相比减少41.4％。

天然气出口的减少也给俄罗斯本国企业带来了巨大影响。俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）今年公布的财务业绩显示，2022年，天然气出口净利润从2万亿卢布猛跌至1.2万亿卢布，减少了8000亿卢布之多，相当于近100亿美元。

资本外逃和预算收入下降，即石油和天然气收入以及税收缩水，再加上6月底爆发的瓦格纳事件，都是今年以来导致卢布疲软的原因。俄罗斯央行行长埃尔维拉·纳比乌林娜（Elvira Nabiullina）多次指出，由于政府支出增加、能源收入下降以及俄罗斯人将资金存入外国账户，该货币的价值较去年资本管制高峰几乎减半。

俄罗斯央行上周发布的数据显示，今年前七个月，俄罗斯的经常项目盈余大幅减少至252亿美元，而2022年同期为1654亿美元。 7月份盈余为18亿美元，而去年同期为178亿美元。俄罗斯央行还预测2023年经常账户盈余为260亿美元，大幅低于去年的2270亿美元。

收入大幅降低，支出还在不断增加，所以难怪卢布对美元的比值不断下降，这也使得很多人提出一个疑问，那就是俄罗斯还能撑多久？或者说俄罗斯和欧洲这两方谁会率先支撑不下去，很显然随着战局的不断进行，俄罗斯受损失那是一定的。

卢布后市并不乐观

对于卢布的后市，并不乐观。路透调查显示，俄罗斯货币在未来12个月不太可能有太大的升值空间。“这还不是极限。”

俄罗斯政府已经开始出手干预。俄罗斯央行已经宣布自8月10日起至年底将停止从国内市场购买外汇。在2024年或之后的年份，该行可能会延长这一决定。通常，每当出现暂停外汇买卖，就是国际外汇汇率处于非常不稳定状态，升幅和跌幅都是超出可控的范畴，所以政府会出面暂时暂停外汇买卖，以免因为外汇汇率异常导致金融危机。

与此同时，俄罗斯央行还将继续以每天23亿卢布的规模出售与国家福利基金资金有关的外汇。

另外，普京于8月8日签署总统令，允许俄罗斯出口农产品的买家用卢布付款。俄副总理阿布拉姆琴科近日表示，法令将“简化友好国家进入食品市场的途径”，并保护俄罗斯出口商和俄罗斯的“友好”国家免受制裁压力。据悉，普京签署的这项法令规定了俄罗斯农产品供应外贸合同结算的特别程序，确立了通过特别账户以卢布进行俄罗斯农产品外贸结算的机制。该法令将于11月1日生效，俄政府还将在30天内批准农产品的清单。

《财富》杂志指出，俄乌两国供应了全球约14%的小麦、19%的大麦和4%的玉米。俄乌冲突后，乌克兰粮食生产能力下滑显著并且出海通道也不顺畅。雪上加霜的是，以粮食主产国印度和印尼为代表的一些国家近期又出台了不同程度的粮食出口禁令。在全球粮食供应明显要吃紧的情况下，买俄罗斯的农产品只收卢布，对卢布价格而言刺激会十分显著。

但还有一个不容忽视的问题是，自春季以来，俄罗斯的通货膨胀一直在上升，这也是促成俄罗斯央行高达12%利率的动因之一，卢布的下跌加剧了俄罗斯的价格压力，上述举措带来的提振效应能在多大程度上缓解通胀影响，仍然有待进一步观察。