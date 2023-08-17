香港能为解决台湾问题做些什么?

来源：思考香港

作者：路易

随着台湾大选临近，两岸局势也日趋紧张。似乎子弹已上膛，台海矛盾一触即发。

回溯过去半年来的两岸关系，虽多为相互敌意的恶性互动，但也见证了历史级的温情时刻：那就是台湾前领导人马英九在大陆祭祖、参访的行程。此行不仅受到大陆舆论的广泛好评，更使得台湾民众对中华文化慎终追远的传统有了更直观的感受。翻查台湾各大新闻台的评论区，可以看到马此行得到了横跨蓝绿阵营的正面评价。这再次说明台湾社会中华文化的根基稳固，从未断绝。虽然政局紧张，但有这样的民意基础，台海的持久和平乃至未来的终极统一就并非没有可能。

然而，香港在两岸关系中的角色正在被忽略，似乎这座城市与这项决定中华民族前途命运的大事无关。此现象值得港人思考。

实际上，香港一直是台海关系中的“X因素”。当年，香港在两岸和解过程中起到了重要作用，“九二共识”的主体内容就在香港敲定。另外，众所周知“一国两制”构想原本是邓小平为解决台湾问题而提出的，后来率先在香港实施。虽然近年罕有提及，但不可否认两岸三地的民众都在观察香港一国两制实施情况，作为台湾未来可能性的参考。

2019年是个巨大的分水岭。香港爆发“修例风波”，出现大规模社会动乱；当时正在争取连任的蔡英文也推波助澜，借助香港局势大搞选举工程，扭转局面完胜当选。这场运动是各方面综合作用、恶性互动的结果，但不论如何，此乱局让台湾社会对一国两制恐惧，更“逼迫”北京介入平乱，迎合了民进党的叙事，客观上帮助民进党上台。讲大一点，香港需要为近期台海关系恶化负上责任。

那么香港应该做些什么“赎罪”呢？笔者观察有以下几点：

第一，近年困扰台湾最大的问题就是发展空间。除去晶片与航运等优势产业，其他行业的收入普遍不高，年轻人需忍受低薪及上流困难的窘境。但同时，台湾的高等教育人口比例高，年轻人整体素质不俗。由此，香港企业界可设立每年专门针对台湾青年的实习项目，例如每年开放3000个名额吸引优秀学生赴港实习工作，并可借此推广粤港澳大湾区。这不仅能为台湾年轻人拓宽事业道路，帮他们接触新的发展机遇，也可借此引进人才至香港急需的领域，例如晶片产业。

这不止是工作，也是创造机会让他们来香港生活一段时间。有这个经历，台湾青年将对一国两制下的生活状态有亲身感受。这比从媒体报道、网路传闻了解一国两制来的更直接。项目甚至可以安排台湾学生住进港人家中，与香港社会深入交流。

第二，按照同样的思路，港府也应推出面向台湾年轻人与基层台商的优惠政策，在保证商业公平的前提下，降低台胞赴港创业门槛。香港的消费水平、优质便捷的营商环境以及更多面向中国大陆市场的机会，对于创业者有很强的吸引力。

第三，应利用香港丰富的历史资源拉近港台之间的距离。孙中山先生就与香港有千丝万缕的联系，在建立民国前他曾在香港求学、办报、筹备革命，留下了很多足迹。再例如马英九与其夫人周美青都在香港出生，这也是时代缩影，体现了香港在中国近代史中的特殊角色。如今香港政府已将“孙中山史迹径”设为本地历史旅游的重点项目，未来是否可以更进一步，开发民国历史主题旅游、“港台交叉点”文化旅游等项目。与台湾学校合作，与台湾旅游界合作，打造新型“国史之旅”“寻根之旅”。尤其帮助台湾年轻人了解那段历史。

第四，虽然一国两制是现存的两岸统一方案之一，但至今没有机构进行正式研究。香港作为一国两制的实践地区应承接此角色。港台两地学界、智库界应建立正式合作进行一国两制台湾方案研究。例如香港的大学与台湾高校共同设立研究中心，两地智库共同建立研究项目，研究范围包括一国两制、台海局势、和平方案与统一可行性等，为两岸关系的稳定提供智力支持，提出合理的建议。

诚然，现在一国两制在台湾没有市场。研究机构也可针对民众为何不接受一国两制，有哪些障碍，需要解决哪些问题进行调查。或者按照民意刻画一个台湾社会可接受的方案，至少有助于未来形成有意义的政策讨论。

第五，民心相通比任何制度设计都重要。港台政府可邀请在两地有深度联系和存在感的名人做民间大使，利用各种机会向双方民众宣传两地文化，拉近民心距离。例如王杰、周华健、郭富城这种在香港成长，在台湾成名的歌手，或者如任贤齐、王祖贤、林青霞等在台湾出生，又在香港发展的艺人。

当然，两地长期举办的“台湾月”“香港周”等活动，持续的经贸往来，与高校之间的交换生项目都应当继续举办并扩展。

然而，如今也有诸多障碍限制更深入的港台合作。

首先，2019年后两地政府关系冰封，互相制裁官方机构。港府驻台机构“香港经济贸易文化办事处”现在仍处关闭状态，而驻港的“台北经济文化办事处”官员也不获发签证，如何破冰是关键。据报道，台湾驻澳门的官员已有部分回到澳门办公室工作，政策层面看似障碍已清除，就看下一步两地政府如何互动。

其次，因北京与台北的关系恶化，港府在推动与台湾合作时存在顾虑。所以，得到北京的信任和首肯是第一步。

第三，由于北望的思维定式，港府近年将资源集中在处理与中国大陆的关系上，忽略对台关系。推动合作需要调整思路。

只要政府层面破冰，民间讨论就会热起来。真理越辩越明，只有社会集思广益，才可能出现真正的一国两制台湾方案。

笔者相信，如果能做到文中列举的五件事，并改善文末提到的三个问题，香港就有机会在台海和平乃至两岸终极统一的进程中扮演重要角色。