拜登对华投资限制规定 或是美国情报部门福音

来源：彭博社

作者：丹尼尔·弗拉特利（Daniel Flatley）

美国总统拜登限制在特定领域对中国进行投资，这个计划可能会成为美国情报机构的福音。

根据拜登上周签署的行政命令，计划投资半导体、量子计算和人工智能等敏感中国技术的公司必须与政府分享细节。在此过程中，就将提供美国间谍机构孜孜以求的中国经济情报。

“过去多是胡萝卜。现在大棒出来了，”Arnold＆Porter合伙人Deborah Curtis说道，她曾在美国中央情报局（CIA）担任负责诉讼和调查的副总法务。

Curtis表示，投资者最终需要提供的任何新信息，都将有助于美国情报界调整其传统的间谍目标，包括关注可能对国家安全构成威胁的新技术。

“这些墙必须推倒，因为新型大规模杀伤性武器都是高科技，”她在接受采访时说。“不再是过去那样，‘你好呀，很高兴认识你，我们希望你能与我们分享这些信息’。新的做法是，‘如果你不和我们分享，就会受到民事处罚。”

美国财政部不予评论，国家情报总监办公室没有回复寻求评论的请求。

“这是公司最糟糕的噩梦，”Curtis说。“他们不仅要披露们正在做的这些尖端的、令人惊奇的事情，而且还要披露和谁一起做，为什么做，涉及到谁。”