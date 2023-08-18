美国对华反规避调查料很快终裁 数百亿美元太阳能贸易面临重塑

来源：彭博社

作者：詹妮弗·A·德鲁希（Jennifer A Dlouhy）

美国商务部料在本周内最终认定，中国一些制造商通过在亚洲其他国家组装太阳能设备再运往该国的方式非法逃避关税。这项长达17个月的调查终将迎来可能深远影响数百亿美元贸易的高潮。

此前该部已初步认定，位于柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的出口商正在规避这些实施了10年左右、旨在抵消中国不公平定价和补贴的关税。这一结论可能会使目标国家的一些制造商从明年6月开始面临最高达254%的反倾销和反补贴关税。

虽然商务部对一些国家和公司的最终裁决可能会有变化，但贸易专家称不太可能完全推翻此前的结论。

ClearView Energy Partners的分析师Timothy Fox说：“我们长期以来都认为商务部是个保护主义性质的机构，它很少大幅偏离初步结果。”

对规避的最终认定可能会加速可再生能源开发商在供应链上的对华脱钩。中国关键太阳能设备生产商已经面临使用强迫劳动的指控，而美国已立法要求扣押与新疆有关的进口产品。对于First Solar Inc.和Qcells North America等正扩大美国产能的公司而言，此次终裁则可能带来福音。