一场影子银行危机让中国的金融隐患浮上台面

来源：彭博社

仅仅一周前，中国国内很少有人注意到中植企业集团，在其他地方更是几乎闻所未闻。

现在，这个神秘的影子银行巨头成为这个18万亿美元经济体金融脆弱性的最新象征，投资者、企业和消费者的信心正迅速消散。

在暂停向数千名客户兑付后，这家管理规模超过1万亿元人民币的民营公司及旗下的信托公司正受到严密​​审查。监管机构已经成立工作组摸排风险，以免情势可能蔓延。该公司据悉已聘请毕马威进行审计，债务重组的过程料将旷日持久。该公司未来可能出售资产，也将冲击更广泛的市场。

中植的问题甚至引发了抗议活动，警方也开始介入，要求愤怒的投资者不要公开抗议。随着中植陷入困境的消息传开，中国的资产大跌，人民币汇率跌至接近16年来的低点。随着外界越来越担心中国2.9万亿美元的信托部门出现更多问题，央行本周降息对于提振信心收效不大。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien周四接受BNN彭博电视采访时表示，随着更多基金逾期兑付，这个问题只会加剧。她说，他们(指北京方面)能做的只有这么多，她称这是一场“信心危机”。

中国已在应对经济疲软、房地产低迷以及与美国日益升高的地缘政治紧张局势，影子银行的危机不啻是另一个挑战。

对于中植来说，情势很快急转直下，在中国不透明的金融行业中，这是最新一个风险隐而未现的迹象。上周五晚些时候，在上海证券交易所提交的三份文件让此事曝光，这些文件对该公司及中融信托的高收益投资产品逾期兑付敲响了警钟。中融信托是一家与中植关系密切的信托公司。

中融是排名前十名的信托公司，这个行业主要汇集富裕个人投资者和企业的储蓄，投资股票、债券和其他资产，同时向无法与传统银行往来的公司提供贷款。根据彭博经济研究，信托行业的资产管理规几乎相当于中国贷款总额的10%。

据数据提供商Use Trust称，中融今年有270种产品到期，总价值达395亿元人民币。

为了吸引现金，中融等信托公司提供的一年期利率高达6%或8%，约为商业银行同类产品利率的两倍。随着中国股市大跌和房地产连续两年下跌，这些产品吸引了数万亿元人民币。

中国北方的客户Joey就很买帐，她投资了约200万元人民币购买四种中融产品，收益为4%至6%。几个邻居也投资了。在6月份停止兑付后，她现在想知道是否能拿回任何资金。她向当地监管机构和警方求助，也毫无结果。

Joey说，他们很绝望，出于隐私考虑，她拒绝透露全名。

解直锟于1995年创立中植，原本是一家木材企业，他在印刷业发了财后，又涉足房地产等不良资产，于2021年去世。

中植在问题曝光前已采取行动了。知情人士早些时候表示，在流动性紧缩加剧的情况下，中植企业集团于7月末聘请毕马威，以对其资产负债表进行审计。由于此事尚未公开，知情人士要求匿名。知情人士称，这家总部位于北京的公司计划在审计后重组债务并出售资产，以偿还投资者。

目前尚不清楚中植有多少产品违约，以及如果清算后，该公司是否有足够的资产来弥补缺口。

近年来，即使对手信托公司在降低风险，中植及其关联公司(尤其是中融信托)仍向陷入困境的开发商提供融资，并买进了中国恒大集团等公司的资产。

疫情期间对房地产贷款的打击和销售下滑​​导致一系列违约，房地产相关的投资陷入困境。随着经济持续放缓，连碧桂园等在第一波冲击幸存下来的开发商也面临压力。上个月，中国房屋销售出现一年来最大跌幅，碧桂园因未能兑付到期的债券利息而处于违约边缘。

楼市低迷让中融这样的信托公司面临现金吃紧，这些信托公司依靠投资和贷款来支付储户。据彭博经济研究称，估计信托总资产的10%（约3000亿美元）与房地产行业相关。

信托行业出现问题并不是什么新鲜事，但中植的规模让外界益发担心。Use Trust的数据显示，截至7月31日，今年约有106个信托产品出现违约，价值440亿元人民币。按价值计算，房地产投资佔违约金额的74%。去年也有数十亿美元的违约。

Fitch CreditSights分析师Zerlina Zeng和Karen Wu在一份报告中表示，违约可能会继续不利投资者和市场情绪。任何大型信托或财富管理公司的无序清盘都可能会考验近期的金融稳定性。

据知情人士透露，中国国家金融监督管理总局上个月成立了工作组，以摸清中融国际信托有限公司的未偿付债务和风险情况。知情人士称，金融监管总局还要求该公司报告兑付计划，以及哪些资产可供处置来应对流动性紧张情况。

Trivium China分析师Dinny McMahon表示，虽然中植的困境不太可能影响大型商业银行，但如果富有的投资者开始撤资，这种困境可能会蔓延到其他资产管理公司。

McMahon说，投资者开始失去信心时，一家公司继续筹集新资金的能力会突然变得更差。那么违约的可能性就会变得越来越大。