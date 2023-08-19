各有盘算美日韩领袖聚首大卫营 共同目标是什么？

来源：香港01

作者：张子杰

美国总统拜登8月18日在华盛顿附近的大卫营与日本首相岸田文雄及韩国总统尹锡悦上演三方峰会，是三国领袖首次在国际会议以外场地举行会谈，亦是拜登上台后首度在大卫营接待外国领袖。外界普遍视此次是加强美日韩关系的重要一步，但到底他们希望在峰会上达致什么目标？

日本放送协会（NHK）18日称，美日韩首脑会在大卫营共进午餐，之后会讨论印太地区安全保障情况、朝鲜和中国的动向、美日韩军队实施共同训练、实时分享朝鲜发射导弹情报及加强合作等议题。

另外他们预计亦会谈及加强半导体供应链的经济安全保障，以及同意定期举行外交、军方高层对话，并公布多份会谈成果协议，象征三国关系进一步发展。韩国总统府17日提到，三国将发表最少两份文件，包括三国合作促进世界和平稳定的“大卫营原则”、三国军方举行共同演习等的“大卫营精神”。

日韩关系回暖为加强合作制造机会

日韩两国关系因二战历史问题而不时陷入低谷，导致美日韩三国多年来难以推动合作。不过尹锡悦上台后，韩国积极与日本改善关系，为拜登政府提供机会，加强包括经济层面在内安全保障、科学技术领域合作。美国国务卿布林肯指出，此次是三国合作新时代的开端。而大卫营过去曾多次举行历史性会谈，美日韩峰会假座当地举行，反映拜登及华府特别重视三国关系，亦可为拜登在2024年总统大选前争取外交成就。

对于岸田文雄政府而言，受到朝鲜持续开发核武和导弹，以及中国在海洋活动转趋活跃，导致日本周边的安全保障环境变得严峻，东京方面希望透过峰会增加三方的安全保障层面合作关系。报道引述日本政府消息人士指，美日、美韩军事同盟本身非常坚固，日本利用与韩国改善关系的契机，进一步巩固三国合作关系，提高阻止对手进攻，以及应对突发情况的能力。

尹锡悦“修正”前朝外交路线

同样地，韩国亦受到朝鲜军事威胁，尹锡悦上台后，表明重视与共有自由民主主义和人权价值等的国家合作，他与美日领袖会谈的次数比其他国家领袖多，显示他对美日两国有深厚的信任。

除了朝鲜问题，尹锡悦亦希望在经济安全保障、气候变化、俄乌战争等全球议题促进美日韩合作，因此改善与日本的关系成为尹锡悦的优先外交要务。

当然尹锡悦的如意算盘能否完全打得响是未知之数，最大的阻力是福岛核废水排放问题。首尔方面虽然表明如果日本按照国际原子能机构（IAEA）的守则排放经处理的核废水，韩国就不会阻止。但日韩当地和中俄都对有关计划表达忧虑，有韩国传媒形容，此次是尹锡悦向岸田文雄提出疑问的最后机会。不过韩国总统府表明不会在三国峰会上谈及该问题，而日本则有意在美日及日韩领袖个别会谈中再度“解画”，并强调会顾及重视日韩关系的尹锡悦立场。

韩官：美日韩合作有极大潜力

《朝鲜日报》引述韩国国家安保室第一次长金泰孝指出，美日韩三国虽进行近三十年的对话，但受到各国国内政治状况和外交政策路线的变化，三国在持续方面的基础薄弱，合作议题亦有限。而经过今次峰会，三方协议体的层面可以进一步提升，金泰孝认为，美日韩三国的GDP总和相当于全球GDP的三分之一，因此先进的自由民主国家在经济安全及尖端技术领域合作拥有极大潜力。