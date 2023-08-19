ECFA惠台清零 预示选后新脚本

来源：台湾《中国时报》社论

台湾副总统赖清德出访之际，中国大陆商务部对台湾进口的聚碳酸酯课征临时性反倾销税，并指台方违法WTO规则，扩大对台贸易壁垒调查。聚碳酸酯依ECFA早收清单享受的零关税待遇，已被陆方取消，大陆商务部和国台办发言人更暗示未来不排除“全数没收”ECFA早收清单的税赋优惠。这是迄今北京官方对ECFA释出的最清晰讯号。

底线思维 公事公办

蔡英文任内连续生效7年的ECFA，既被视为两岸善意的晴雨表，也成为民进党的一面照妖镜。许多在野人士常常讽刺蔡政府，既然如此抗拒两岸交流、推动台湾经济远离大陆市场，为何不干脆停掉ECFA？事实上，ECFA停不停完全是个假议题，但ECFA涵盖539项商品零关税的早收清单是否“事实中止”，操之在对岸，台湾无力扭转。

若ECFA真的“寿终正寝”，还需依协议透过两岸正式协商管道完成最后程序。现在问题是，由于民进党不承认九二共识，北京对任何协商要求一向采取已读不回的态度，根本不可能为了终止ECFA而重启正式协商。其次，现行ECFA真的只剩“架构”而已，除了早收清单的零关税待遇以外，剩下的货贸、服贸已沦为“烂尾楼”，台湾只有每年底等待大陆国务院关税税则委员会公告，才能确认ECFA早收清单待遇是否延续至次年。

然而，大陆商务部今年4月12日宣布启动对台贸易壁垒调查，最晚在明年1月12日也就是总统大选前一日结束。而调查清单上的2455项（现已扩至2509项）台湾输陆产品，不仅与台湾禁止大陆的2460项产品在数量上刻意显示“对等”，数量也远超过ECFA早收清单的539项。若大陆“依法”走完调查流程，可以视2024选举结果宣布结论，如果赖清德胜选，此次调查结果必然对台不利，大陆单方面给予台方的零关税待遇恐一夕化为泡影，ECFA名存实亡将成定局。

根据大陆商务部的表态，对台贸易壁垒调查结论已经确定，而针对聚碳酸酯单一货品的反倾销税形同“第一只靴子”，另一只就等2024选举。此次反倾销调查早在去年11月就公开启动，虽属市场行为、经济考量，但加课税金的时间点则属于政治决定，意在反制赖清德过境美国。尤其是此次课税受影响的企业有台化、奇美等巨头，说明大陆不再忌惮被指摘“对台商没善意”，因为大陆现有惠台政策本就把受益面限定在“在陆台企”范围，除此之外公事公办。

优惠清零 箭在弦上

“赖清德上，ECFA减税优惠停”。大陆商务部和国台办的这出双簧，唱出了2024选后大陆对台新脚本，正在呼之欲出。

大陆领导人习近平曾提出“底线思维”和“极限思维”，台湾同样必须思考，2024选举若以赖清德胜选而告终，将如何守住台海和平稳定的底线？又将面临陆方何种极限施压？至少在经济层面，从此次反倾销调查结案并课税，到2509项对台贸易壁垒调查，对岸很显然已经把对台“阳谋”摊开，台湾无需另加揣测，亦无需抱有幻想。

去年12月地方选举民进党大败后，陆方很快正面回应蓝营县市对农产检疫问题的诉求，并经由国民党高层、县市首长穿梭沟通，部分问题变通解决，但在民进党中央执政的基本格局下，难有根本性转变。若明年大选结果符合下架民进党的主流民意期盼，两岸自然会回到和平、稳定的状态，双方近年来经贸互动过程中出现的新旧问题，可以透过善意沟通以及520后重启的正式协商解决，ECFA惠台待遇延续甚至深化红利，未来都不成问题。

但反过来，赖清德若赢得总统大选，由于大陆对其台独立场定性明确，故后续对台经济、外交、军事施压的骨牌效应势必发生。赖清德至今还在逃避《中华民国宪法》和《两岸人民关系条例》，虽口口声声与法理台独切割，也不敢废除诉诸正名自决的民进党《台独党纲》，拒绝一中的两岸论述基本定型，比蔡政府还要倒退。

大陆对台贸易优惠待遇“清零”已箭在弦上。如果说蔡英文任内的两岸关系是地动山摇、尚不致颠覆，赖清德胜选恐怕带来天旋地转、海崩石裂。这绝非危言耸听，而是迫近每个台湾人的危机。