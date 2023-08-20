中国经济痛苦势将蔓延 全球股票投资经理转攻为守

来源：彭博社

作者：John Cheng、Henry Ren

中国经济急剧放缓殃及池鱼，业务严重依赖中国的海外公司前景堪忧，因此全球股票投资经理正在寻求对冲风险。

随着中国房地产市场低迷恐将演变成一场系统性危机，与中国相关的投资从年内最有前景的押注沦为烦恼之源。虽然迄今为止的下跌主要集中在中国股市，但欧洲、美国和亚洲其他地区的股票也面临越来越大的压力，其业务受到中国需求的影响。

卡特彼勒和杜邦等诸多公司在最新的业绩报告中发出预警。中国经济增长预期遭下调，投资者寻求降低投资组合风险。一项追踪对华敞口最大的跨国公司的MSCI指数本月已回落约10%，跌幅为全球股票指数的两倍。美国银行策略师认为，中国经济恶化之际，美股将再跌4%。

“坦率地讲，整个世界都与中国密不可分。大型跨国公司要么向中国出售产品，要么从中国采购商品，”Rayliant Global Advisors首席投资官Jason Hsu称。“未来12个月，这些公司将不得不大幅下调来自中国的收入。”

本周一系列负面消息发布后，投资者、企业和消费者对中国经济前景的信心正在迅速萎缩。这些负面消息包括令人失望的经济数据、影子银行巨头中植企业集团暂停向数千名客户兑付、陷入困境的房地产集团碧桂园越来越接近公共债券违约。

日益加剧的担忧使香港和大陆的基准股票指数跌至去年11月以来的最低水平，恒生指数周五进入熊市。而且，鉴于中国在全球供应链中的主导地位，这种担忧也开始影响到欧美投资者情绪，这两个地区的股票市场也经历了3月以来的最大跌幅。

Gama Asset Management SA驻日内瓦的全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello表示，除非北京出台更多支持性政策，否则“许多资产类别将受到影响”，并补充说他已经减少了对欧洲股票、大宗商品、黄金和新兴市场货币的敞口。