政府一手搞烂香港夜市

来源：香港01

作者：胡恩威

财政司司长陈茂波说要搞旺香港夜市，谈何容易。行政会议召集人叶刘淑仪说：香港人生活改变了，喜欢回家吃饭或吃饭后回家。问题真的如此简单？其实，香港夜市是政府一手搞烂的。如何搞烂？香港的夜市本来十分繁盛，但是九十年代开始，政府的一系列政策把香港整个夜市歼灭。

陈茂波司长说搞旺夜市前，要先想清楚怎样搞？搞旺怎样的夜市？政府真的有能力和决心去搞好吗？这方面要细化说清楚。随便说一句“搞旺夜市”只是口号，他真的能兑现这张政治支票吗？陈司长有没有研究过为什么香港夜市一蹶不振？其实主要有几大原由︰

第一，1996年立法局废取了租务管制，这是一个很神奇的决定，把保护租客的条例完全拿走。突然之间，租客被抹黑成租霸。香港目前不能发展产业，就是因为租务管制被取缔。取缔租管令业主拥有绝对权力，所谓地产霸权，就是由1996年开始。之前仍有租管的时候，你去开一家酒吧、桑拿浴室、酒家，可以立长期租约，租下了之后有基本保障，商户愿意花钱去装修，装修之后商户知道回报期是五年还是七年。现在一年生约一年死约，租客没有保障、没有安全感。商户很多时候要很快回本，快回本就要不重“质”而重“量”。所以大家到香港的酒吧看看，基本上都是“劈酒场”，很少有像东京、京都的酒吧或食肆的那种精致，因为实在承受不起这种经营方式。

第二，香港越来越走向高收费路线。在这种浮夸高收费的情况下，整个餐饮业出现不正常的发展趋势，就是很贵很贵。什么三星两星食肆都配合这种高消费餐饮文化，把价钱越推越高。脚踏实地做好质素的菜馆餐馆极度难以维持，因为整个生态在变化。传统大酒楼一家一家结业，传统的小菜馆一家一家离场。而这些大酒楼小菜馆，曾几何时就是香港夜市的中流砥柱。

第三是规模越来越小。八、九十年代尖沙咀海洋皇宫夜总会，有美食有表演有唱歌。这正是夜市需要一种规模，但这种综合型大规模的饮食场地已经不再风光。大家现在喜欢到深圳、澳门玩，就是因为它有有规模的食肆和夜市场所。现在香港租金太高，根本上无法开设这类大型娱乐场所。与此同时，政府没有做研究做规划，只懂收紧规管，形形色色的排污费、酒牌、走火通道与食物安全监管，都导致餐饮业经营越来越困难。

第四，缺乏政策配套。餐饮业最大的问题是需要大量的土地资源，例如厨房空间、楼面空间。政府根本没有做政策研究，结果是香港夜市里面最重要元素——中式香港风格餐饮业正慢慢地消失。香港政府的管理只有“管”而没有“理”，而食环署的运作模式非常僵化落后，脱离现实，公务员人数多但效率存疑。试问全世界还有哪一个政府会每年花二十亿元去消灭小贩，而不是发展小贩呢？

新加坡把小贩和街头小食发展为非物质文化遗产，香港却把它看成了一个负累。很多时候小贩要偷偷摸摸，农历新年才能走上街做一些小生意。小贩其实就是香港精神，消灭小贩等于消灭香港。但是香港回归之后，特区政府比西方殖民地更“殖民”，厌弃和中国相关的香港文化，例如霓虹光管。香港夜市最重要的特色是霓虹光管。大家在YouTube翻看纪录片，八、九十年代香港夜市霓虹吐艳。但政府用尽方法立例，彻底消灭在香港街头所有的霓虹光管，投票通过这些条例的议员也是共犯，他们同意把香港霓虹夜景消灭。

第五，消灭夜市市集。1995年港英政府订定了消灭小贩政策，不再签发小贩牌。现在特区政府继续“阴干”小贩，庙街、西洋菜街、摩罗庙街等夜市市集，十年后二十年后会完全被消失。政府不发牌，没有承传，这些档摊没有继承人，便出现畸形发展。东宝小馆因在食环署熟食街市的牌照出问题而要搬迁，也是因为政府政策僵化。

很多政治人物说风凉话，而市民看在眼里只会觉得政府缺乏意愿去令民生做得更好。夜市是民生问题，民生问题需要落地解决。设立关爱队没有作用，因为香港现在需要的不单只是关爱，而是大刀阔斧、实牙实齿地去改变政府过分监管的情况。过分监管令整个社会失去了活力，政府曾经在曾俊华担任财政司司长期间进行小贩政策检讨，但是当时候反对派和建制派均没有什么反应，认为小贩政策很麻烦。搞夜市也是非常麻烦的，然而，麻烦也要去做，而不是怕麻烦就不做。

夜市由一个生态圈组成，不单只是不回家吃饭，而是吃饭之后各适其适的娱乐文化项目，它本身就是旅游文化的一个核心。以前香港很旺盛，就是因为有空间、有人才、有市场、有那种文化去形成。例如桑拿浴室需要空间很大、需要技师、需要维修、需要很大投资。若果政府拿走了租管政策，没有其他政策去支持投资者的话，试问如何能够维持香港曾经辉煌一时的桑拿浴室文化呢？

第六就是过度扫黄。扫黄的目的是什么？为什么很多地方不扫黄？作为一个娱乐大都会，声色犬马，马照跑，舞照跳。现在舞不能跳，因为舞厅全部结业了，只留下马照跑。香港传统夜总会舞厅消失，夜生活文化也随之消失，正正是最令人悲哀的地方。

陈茂波司长开了这张政治支票，说要搞旺夜市。他真的要说清楚搞旺夜市是什么意思？怎样才是夜市？怎样才算旺？如何才能够真正搞旺夜市？什么官员负责什么工作？真的是有官员去负责，还是把责任外判出去？不要像垃圾分类政策一样，外判出去，把垃圾回收分类的责任推给市民去做。

目前香港最大困局就是当权者开出的政治支票，很多时候都不能兑现。香港有很多各类型的专员，申诉专员、隐私专员、体育专员，等等。那么搞夜市是不是由旅游专员负责？旅游专员归属文体旅局，其官阶是否有绝对权力去统筹各部门、指挥各部门。真正担当有兵将军去把夜市搞旺呢？我相信可能性非常之低，你看看美食车便知道，当时由旅游专员负责，到头来出了奇怪的食物货柜车，根本做不出多元化的美食车。美食车政策失败，也反映出香港的专员无法发挥应有功能，不像当年廉政公署首任廉政专员姬达爵士（Sir Jack Cater），手握实权，领军推动反贪。

现在这些专员很多时候只是出席一些活动，剪彩拍照。他们没有实质的权力和资源去推动、去改变现实。当然，由财政司司长领军就可行，因他掌控香港的财政资源和政府用钱的审核权。若果财政司司长真的有决心去领军搞旺夜市，就可以做出非常重要的民生工程，也能够改善政府形象，对内可以令香港人觉得政府有能力搞好民生，对外亦可以给香港一个新的亮点。所以，陈茂波司长开了这张政治支票，期待他真的能够兑现，真的把香港夜市搞旺。

作者胡恩威是全国港澳研究会会员、江苏省政协委员