美日韩步调一致 牵动区域冷战

来源：中时电子报

作者：李正修

美国总统拜登、日本首相岸田文雄及韩国总统尹锡悦18日在华府戴维营举行历史性的三边峰会，并于会后发表名为“戴维营原则”、“戴维营精神”与“三方协商承诺”共三份文件，聚焦于三国军事合作及危机沟通。日韩由敌人变成伙伴，同时携手美国，将使得东北亚局势产生变化，后续中国及朝鲜如何反制值得观察。

史上首次的美日韩三国元首峰会，在联合声明中重申维持台海和平稳定。拜登强调，这场峰会不是针对中国大陆，美国国安顾问沙利文也强调，此峰会并非是亚太版的“小北约”，而是提供印太地区稳定发展繁荣安全的愿景。不过，中国大陆并不信，批评美日韩“不该以牺牲他国安全利益，损害地区和平稳定为代价”。很显然，北京对美国主导的任何区域安全架构都相当在意，认定就是华府的和战两手策略。

这次峰会的重点在于将峰会变成年度例行会议、共同开发防御弹道导弹的合作及设立三国热线，也希望打造更紧密且稳定的高科技供应链。此次三国元首峰会可说是行之有年的美日及美韩个别双长会议（外长+防长）的升级版，更可视为日韩关系的一大突破。

众所皆知，《美日安保条约》是美国推动亚洲安全架构的重心，枝干就是美国与其他国家的双边军事协议。然而，由于日韩历史心结极深，双方虽然有共同的敌人朝鲜，但至今仍未有具体的军事合作，只有情报交换而已，连两国联合军演都没有。因此，华府多年来的期望就是能补实这个三边关系的缺角，如今终于完成。韩国总统尹锡悦的“日本以前是敌人，现在是伙伴”一席话，应扮演了临门一脚的关键角色。

不过，若将这次峰会当成三方军事同盟的起手式，恐是过早做结论。这次达成的“三方磋商”并非正式集体安全承诺，只是针对区域危机问题的协调应对，避免军事同盟具体化触怒北京与平壤，也可能是日韩不愿公开得罪中国的妥协结果。

从三方声明涉及台海和平的文字，就可看出岸田文雄及尹锡悦外交操作的谨慎。三人重申台海和平稳定对全球安全繁荣的重要性，也强调两岸应和平解决台海争端。这些遣词用字并未超过这几年的各种峰会声明，应该也是两国出于在中国市场庞大经济利益的必要考量。

看到三方峰会将台海和平视为地区安全关键，台湾人既感欣慰，却也忧心忡忡，为何在蔡英文近八年主政下，两岸关系日益恶化，台海屡被国际社会视为最危险之地，在国际会议间屡被提及。台湾人该想想，难道长期处于战争恐惧是好事？美日韩为了防范地区危机将建立三方元首热线，面临最迫切危险的台湾却是国际孤儿，民进党政府沾沾自喜台美关系此时最佳，却无法获得美国更多更具体的安全保障。

拜登盛赞该峰会是“美日韩伙伴关系进入新时代”，岸田文雄称之为“历史性的转捩点”，尹锡悦则说“利益一致”，显见三国对日益升高的东北亚态势已有趋向同一步调的默契。未来是否会因美中僵持不下的龃龉而掀起新一波区域冷战，应是各国最关心的重点。

作者为国家政策研究基金会国家安全组副研究员