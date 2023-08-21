恒大申请“破产保护”不是“破产” 为什么不在中国申请？

来源：香港01

作者：陆一

彭博社援引法庭档称，恒大集团向位于曼哈顿的美国破产法院申请债权人保护。恒大在向法院提交档中表示，正在寻求对在香港、开曼群岛和英属维京群岛等地进行的重组谈判的认可。恒大集团表示，债权人可能会在本月就重组进行投票，并可能在9月的第一周获得香港和英属维京群岛法院的批准。恒大还提议，在9月20日举行破产保护听证会。

可见，恒大此举旨在保护其美国资产免受债权人的影响，同时在其他地方进行重组交易。这一系列举动标志着该集团位于香港、英属维尔京群岛和开曼群岛的三家公司的境外重组程式正式确认生效。7月时，恒大获得中国香港特区法院批准，将在本月对离岸债务重组计划进行表决。

首先，有必要了解下“破产”和“破产保护”这两个概念。它们的主要区别在于是否能够继续运营。

“破产”是指公司因无法偿还到期债务而无法继续经营，由法院宣布停止营业，清理债权债务。宣布“破产”的公司的所有业务必须立即完全停止，由破产财产托管人来“清理”公司资产，所得资金用于偿还公司债务，并进入破产清算程式。

“破产保护”则是指不管债务人是否有偿付能力，当债务人自愿向法院提出或债权人强制向法院提出破产重组申请后，债务人要提出一个破产重组方案，就债务偿还的期限、方式以及可能减损某些债权人和股东的利益作出安排。这个方案要给予其一定的时间提出，然后经过债权人通过，经过法院确认，债务人可以继续营业。

“破产”是公司因债务问题而停止运营，而“破产保护”则是为了防止公司因债务问题而停止运营，给予其一定的保护和重组机会。

具体来说，“破产保护”通常包括以下几个方面：

停止追债：在债务人申请破产后，自动产生一个“破产自动停止令”（automatic stay），这意味着所有的债权人必须停止追讨债务，包括诉讼、强制执行和催债行为。这为债务人提供了喘息的机会，以便在破产程式中制定还款计划或进行资产清算。

债务减免或重组：在某些情况下，债务人可以通过破产程式获得债务减免，即清除部分或全部债务。或者，他们可以重新组织债务，制定还款计划，以便在一段时间内偿还债务。

资产保护：破产程式可以允许债务人保留一些基本生活必需品和财产，以维持基本的生活水准。这些受到保护的财产被称为“免受破产清算的财产”（exempt property）。

偿还优先债权：破产程式会根据法定顺序优先偿还债权，确保不同种类的债权人在分配资产时得到公平对待。

总之，“破产保护”旨在为债务人提供一种合法途径来处理财务危机，同时平衡债务人和债权人之间的权益。不同类型的破产程式和章节可能会提供不同程度的保护和机会。

为什么不在中国申请破产保护？

恒大为什么会在美国申请破产保护，有几种可能的原因：首先，恒大可能担心其在美国的资产会被其债权人起诉或扣押，影响其重组计划的实施。恒大希望利用美国破产法第15章的规定，获得美国法院对其重组计划的认可和支持。

其次，恒大可能想要向其债权人和投资者传递一个信号，表明其正在积极寻求解决债务问题的方案，并不打算逃避责任。

为什么不在中国申请破产重组，一方面，中国的破产重组制度相对于美国等国家还不够完善和成熟，存在一些困难和问题。

比如：破产重组的条件较为严格，需要债务人有维持价值和再生希望，能够达成或实施重整计划，否则将直接转入破产清算。破产重组的程式较为复杂，需要经过债权人会议、法院审查、投票表决等多个环节，可能耗时较长，影响效率。

破产重组的主体较为有限，只有债务人和债权人可以申请重整，而没有像美国破产法第11章那样的债务人自主管理权和债权人委员会制度。破产重组的效果较为有限，由于市场主体、政府部门、司法机构等对破产重组的认识和支援不足，导致重整计划难以制定或执行，破产案件难以达成和解或成功退出。

另一方面，美国的破产重组制度相对于中国等国家更加完善和成熟，存在一些优势和吸引力。

美国破产法第15章允许外国企业在美国申请破产保护，以处理跨境破产案件。这一章节的规定对于处理跨国公司的破产案件非常重要，因为它提供了一个框架，使得在美国境内的外国企业可以获得与美国本土企业类似的破产保护。

根据第15章的规定，外国实体可以在美国申请破产程式，如果该实体在美国拥有资产或者其债务涉及到美国的法律或交易。这个程式类似于美国本土企业的破产程式，但也有一些差异。例如，外国实体必须向法院证明其在申请破产保护时没有欺诈行为，而且其在美国的资产将被用于支付其债务。

美国破产法第15章提供了一个重要的法律框架，帮助处理涉及外国企业的跨境破产案件。这有助于确保在跨国公司的破产案件中，债权人和债务人都能得到公正和透明的对待。

恒大根据这条规定申请了破产保护，避免和阻止恒大的债权人在美国提起诉讼或扣押资产，这样可以为企业提供更多的空间和精力进行资产重组和其他的挽救措施。

综上所述，不在中国申请破产重组可能是一种基于具体情况而做出的战略选择，旨在利用不同国家法律制度之间的差异和优势，寻求最有利于企业生存和发展的解决方案。

瑞幸咖啡也曾用该法

负债超过2万亿的恒大，在美国法庭申请破产保护消息迅速发酵。根据美国破产法第15章，该章程为借款人提供了一个同时提出债权和清偿所有债务的机会。外国破产可能不适用于美国债务，但根据本章规定申请破产，一个债务人可以在多个地方同时宣布破产，这给了个人或公司机会在每一个欠债的地方立即获得救济。破产保护并非公司未来无法经营，也不是破产清算，只是一种继续经营下去的手段。

如今起死回生的瑞幸咖啡，也曾在2021年2月在美国纽约根据美国破产法第15章申请破产保护。瑞幸咖啡在一份法院文件中称，正在与其利益相关者就公司财务债务重组进行谈判，公司在中国的所有门店仍在营业并为客户提供服务，预计申请破产保护对公司的日常运营没有重大影响。彼时，瑞幸咖啡也在其官方微博解释称，申请破产保护是重组计划的重要步骤。而后来看，瑞幸咖啡在美国申请破产保护一事其实是一个好消息，让瑞幸重生之路又进一步。