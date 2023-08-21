伊朗笑脸 中东情势丕变

来源：中时新闻网

作者：刘必荣

美国和伊朗的紧张关系最近有了缓和迹象。在经过好几轮的谈判之后，伊朗同意将四名伊朗裔美国间谍由监狱转为软禁，最后将与另一名已在软禁的间谍一起释放回美。美国则以释放五名伊朗囚犯，并解冻目前被扣在韩国的60亿美元伊朗油款作为回报。拜登政府上台后就一直希望改善的美伊关系，现在终于有一些成果。

美国和伊朗正在谈判“降低紧张措施”。这些措施包括伊朗承诺将浓缩铀浓度限制在60%以下、加强与国际原子能总署合作、不再攻击美国人，以及不要卖武装无人机给俄国。若能做到，美国则承诺除人权问题外，不对伊朗采取新制裁，同时不再严格监控伊朗不准在国际上出售石油。

这个谈判很有学问。首先，美伊双方在卡达与安曼的谈判，是透过中间人的间接谈判，所以理论上双方还没有正式谈判。其次，美国说交换囚犯只是谈判降低紧张措施的先决条件，不是议题交换，所以美国可以宣称并没有让步。第三，伊朗没有承诺不卖无人机给俄国，但是要求俄国不要将无人机布署在乌克兰。这是变通的回应战术。第四，美国同意对伊朗卖油是睁一只眼闭一只眼。这种承诺是无法写进协议的，相不相信就看伊朗自己了。

伊朗为什么会同意交换囚犯？一种说法是伊朗希望对美国示好，能让美国说服英法德三个伊核协议缔约国，不要在10月伊核协议到期后，对伊朗施加新的制裁。因为西方过去对伊朗的制裁，的确让伊朗感受到经济压力。

另一种说法则比较战略性。一些观察家指出，伊朗发现过去挥舞大棒的战略，只会让伊朗的敌人阿拉伯人与犹太人走得更近。所以现在要改用胡萝卜的笑脸攻势，分化敌人。何况现在美国准备自中东抽身、以色列出现极右派联合政府，剥夺巴勒斯坦人许多权利，让阿拉伯国家不便与以色列走得太近，刚好为伊朗提供了调整中东政策的机会。所以我们看到伊朗与沙乌地复交、与阿联酋复交并讨论空运与基建的合作、与巴林开始接触（过去伊朗曾煽动巴林内部的什叶派多数发动革命）、和埃及关系正常化，并提议成立一个没有美国与以色列参与的区域论坛。

无论是战略性的目的，还是战术性的权宜，伊朗是对昔日的国家摆出了笑脸。那美国的降低紧张措施为的又是什么？美国官员说这不是为了另一个伊核协议，但可以将伊朗的核子能力冻结在现在的水平。

耐人寻味的是，伊朗关心沙乌地和以色列最终会不会建交。可是最近沙乌地却任命了驻巴勒斯坦大使，这让沙以关系一下变得复杂起来。以色列曾扬言不会让任何国家在耶路撒冷设立驻巴勒斯坦大使馆，但沙乌地派的是无任所大使，这在不在禁止之列？沙国任命巴勒斯坦大使，是表示对巴勒斯坦的重视，还是要在与以色列建交前，先安抚巴勒斯坦？伊朗对此会怎么解读？美国对沙以关系的发展，又会介入多深？是提供情报，避免任何一方误判？还是提供军事保证，避免任何一方冒进？这些都可以继续观察。