中国旅游市场观察：国内人不想出境 国外人害怕入境

来源：彭博社

作者：李嘉洪、Xiao Zibang

这是中国四年来第一个没有严格防疫措施的夏季旅游高峰。故宫等景点的门票几分钟就被抢购一空，街道上人群熙攘，就连地铁站也比往日更为拥挤。但你很难找到外国游客的面孔。

对许多人来说，中国毕竟还是太过“陌生”。虽然疫情已经过去，但那段记忆却无法轻易抹去，空无一人的街道、铁将军把门的建筑物照片显然不适合放在旅游宣传册里。此外，办签证难，航班少，支付系统特殊、语言不通等问题对于北美、欧洲等地游客也是不小障碍。

北京导游Jay Li说，“如果现在你去北京故宫，要是能看到20或30个外国人，那已经算很多了。现在大多数外国人是出于商务原因来到中国，期间可能顺便逛逛。这跟疫情前完全没有可比性，现在外国游客数量只有过去的两成左右。”

航班数量

即使增加国际航班也不会导致游客数量激增，或达到接近疫情前的水平，几年前中国每年平均接待约1.36亿游客。中国和美国已同意10月底前将往返航班数量提高到每周24班（一个往返计算为一班）。疫情前，两国间航班数量为每周340班。

美国航空8月16日告诉彭博社，明年1月起将把往返达拉斯和上海的航班增加三个班次。

中国刚刚取消了赴美国、澳大利亚、英国、韩国和日本等国团队游禁令。但疫情已经对中国的经济和国民心理都造成了创伤，人们普遍不愿出国旅行，当局此举对出境游的提振效果预计较为有限。

根据龙途旅游4月份进行的一项调查，影响中国人出境游的主要因素是对安全的考虑，他们担心在外国会受到不友好对待。其他被提到的因素还包括：健康问题、签证材料准备困难、旅游成本高。58%受访者要么表示今年肯定不出国，要么就是不确定会不会出国。

此外，经济低迷也让人们倾向于减少开支。

在当局结束“清零”政策后，中国国内航空客运回到疫情前的水平，当局预计今年中国旅游市场总收入将达到5万亿元人民币（7000亿美元）。

除了北京和上海外，热门目的地还包括成都、昆明、杭州、西安以及乌鲁木齐。

入境风险

中国人对出国游心态谨慎，而外国人对于到中国旅游也不无担忧。

美国国务院发布的旅行咨询中建议“美国人重新考虑前往中国大陆的旅行，因为当地存在任意执法问题，例如可能禁止出境以及非法拘留”。

其他国家也持类似观点。澳大利亚政府表示，旅行者在中国期间应保持高度警惕，因为北京当局可能以所谓的国家安全为由拘留外国人。

毫无疑问，这些警告削弱了投资者的热情。

“现在前往中国的人不太多”，即将离任的文华东方集团首席执行官James Riley本月早些时候告诉彭博社。 “地缘政治紧张局势导致人们暂停了脚步”。

另一个令外国旅行者望而却步的因素是中国的电子支付方式独一无二。境外信用卡基本不被接受，而且很多地方甚至不收现金，从路边摊到大百货商店，多数商家只接受微信支付、或支付宝付款。

斯洛文尼亚电影制片人Barbara Kosmun今年夏天前往中国会友探亲。她上次去中国是2019年，因为以前用过微信支付购物，设置起来不算完全陌生，但结果还是把她难倒了。

她说，中国的数字支付系统“似乎比疫情前更难用了”。为了重新激活微信支付账号，Kosmun上传了五次护照照片都没成功，最后只能靠朋友付账。

虽然中国央行表示任何单位和个人不得拒收现金，微信支付和支付宝最近也承诺会升级境外卡绑定服务，但电子支付方式还是让外国人苦恼。

Kosmun说，“微信这个事让我觉得自己不受欢迎，如果你会说普通话，安装了合适的App，有一张境内发行的信用卡，那中国会是世界上最方便的国家”。

如果没有在智能手机上安装本地支付平台，要想租个自行车环城游基本不可能。如果要预订旅游景点门票或出租车，一般也需要有本地电话号码，订火车票也可能相当复杂，特别是对于不会讲普通话的人来说。

对于许多想来中国旅游的人而言，获得签证也可能是一个挑战，他们需要到大使馆或申请中心排队（有时花几个小时），然后提交书面材料，几天后再回去取。据《南华早报》报道，在新加坡，可能要等待超过16个小时才能获得一个预约 。而且价格也不便宜， 美国公民的中国签证费至少需要185美元。

6月以来，知乎上的一篇文章在网上广为传播，里面说美国游客之所以多去东南亚和欧洲玩，而不来中国旅游，原因就是到中国玩有着许多障碍。

文章结尾称，“除非是对中国有极其深刻的感情，否则中国肯定不是旅游首选地”。