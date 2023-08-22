普京着眼于卢布和大选 来巩固遭受冲击的权威

来源：彭博社

卢布汇率正在下跌，瓦格纳叛乱的余波尚在荡漾，在乌克兰的战争已经18个月了，还看不到尽头。

据四位接近克里姆林宫的知情人士称，尽管高级官员和商界大亨对未来的焦虑情绪蔓延，但普京已经在为2024年3月的大选中赢得第五个任期做准备了。

其中一人，以及另外一位与政府关系密切的人士表示，俄罗斯央行上周紧急升息，不仅是对卢布最新跌势的回应，也是在选举前压制通胀更广泛努力的一部分。

如果不考虑选举，央行可能会等到下一次货币政策会议才采取行动。按目前情况来看，央行面临着来自普京幕僚们公开的压力，要求稳定汇率并防止实际家庭收入进一步下降。

一位知情人士说，政府还在制定一项为期3年的预算计划，在大选前提供甜头，包括可能加速通胀的额外刺激措施，这加大了控制卢布汇率的紧迫性。

“国内政治因素倾向于支持收紧货币政策，”彭博经济研究的俄罗斯经济学家Alexander Isakov说道。“如果卢布继续贬值，那将导致通胀率上升1-1.5个百分点，物价涨势将在错误的时间达到顶峰，恰在明年3月大选前夕。”

虽然几乎没有人认为普京对权力的掌控面临任何迫在眉睫的威胁，但在瓦格纳雇佣军领导人普里戈任的未遂叛乱之后，普京作为稳定器的权威遭受重大打击。

克里姆林宫希望以这次大选为时机，展现普京是一位广受支持的领导人，不仅掌控着国内局面，对于与美国和北约的对抗也是成竹在胸。

虽然许多国家拒绝与美国、欧盟和盟国一道对俄罗斯入侵乌克兰实施制裁，但普京还是不得不放弃本月的金砖国家领导人峰会，凸显出他的国际孤立。国际刑事法院对普京逮捕令的存在，使得这位俄罗斯领导人出访成为一件危险的事情，即便是前往南非等友好国家。

他对瓦格纳叛乱的反应软弱，后来又没有惩罚普里戈任，让精英阶层感到吃惊，激起官员们对高层内斗或进一步挑战的可能性感到不安。对俄罗斯在战场上表现不佳的不满情绪仍在发酵之中。

普里戈任叛乱针对的主要目标——国防部长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫，仍在他们的岗位上，但据两位知情人士透露，他试图把他们搞掉的努力得到了关键国家安全机构的一些支持。

据五位了解情况的知情人士透露，安全强硬派希望绍伊古被取代，以加大战争力度，其中包括全面动员和戒严。但到目前为止，没有任何迹象显示他们将被免职。

现年70岁的普京已经是俄罗斯现代历史上自斯大林以来任职时间最长的掌权者，而他若是在克里姆林宫任职至2030年，就将追平斯大林。在修改宪法允许他再干两个任期之后，他甚至可以干到2036年。

“普京自己不觉得自己被削弱了，他相信自己处于巅峰状态，对自己充满信心，充满乐观甚至狂喜，”咨询公司R.Politik创始人Tatiana Stanovaya表示。“即使是普京最亲密的随行人员，也没有人可以质疑他参加大选的决定。”

尽管俄罗斯精英阶层的忧虑情绪日益高涨，但对于普通选民而言，普京仍然超受欢迎。据莫斯科独立研究机构Levada Center的调查，普京的个人支持率高达82%。