掌握大陆战略意图 才能化解两岸经贸风暴

来源：中时电子报

工商时报社评

原本预计于10月12日才会公布的对台贸易壁垒调查结果，大陆商务部提早在8月17日“剧透”：其认定台湾对大陆确实存在违反世贸组织（WTO）规则的不公平贸易。国台办还加码强调：基于此要“研究中止或部分中止ECFA项下关税优惠”；话音刚落，又于21日宣布自即日起暂停台湾芒果输入大陆。由于这是中共首次针对终止或调整ECFA释放如此明确讯息，一时之间，台湾产业界感受到山雨欲来之势。

可以预见的是：随着大陆经济下行压力的加大，以及民族主义情绪的昂扬，中共势必更加精算对台各种让利的效益。如果此刻政府仍无法改变过去的被动防守策略，预判其作为并超前部署，不但将失去解决问题的先机，更将让两岸关系陷入难以挽回的境地。直言之，在两岸经贸战箭在弦上的此刻，如无法正确解读中共对台战略意图，就无法务实提出具战略纵深的回应策略。

虽然ECFA（海峡两岸经济合作架构协议）早收货品占台湾出口大陆，由曾经最高的26％降至去年约16.9％，但ECFA自2011年1月生效迄今，仍为台湾石化塑胶、运输、机械、纺织等521项工业产品及18项农产品的输陆，减免了近百亿美元关税。若ECFA的539项早收清单部分产品关税优惠被取消，甚至如日前的石化产品加征反倾销税，这些传统产业的大企业必定只能透过海外生产布局因应，而中小企业则将面临更严峻的市场竞争。

然而，ECFA喊停还不是台湾最大的危机。由于台湾对大陆享有大幅顺差，在对岸认定台湾对大陆存在贸易壁垒前提下，无论是要求台湾基于公平贸易开放陆制产品输台，亦或对台湾输陆产品祭出惩罚性关税，甚或对台湾采取限制性进口措施等，对台湾来说，将不啻一场前所未有的经贸风暴。

近年来，随着国际情势变化及两岸关系低荡，中共提出各种“惠台”措施的同时，亦对台施予涵盖政治、军事、经贸等方面的“极限施压”。由于两岸经贸纽带相对紧密，因此中共在经贸领域的对台限缩，特别容易让台湾“有感”。

本报社论于去年即提醒，要正视中共二十大后的台湾经贸风险，特别是大陆磁吸台湾企业赴陆以削弱台湾本地经济动能，以及对台祭出经贸制裁迫使台政府接受谈判。言犹在耳，继这两年的农渔产品禁运、加工食品注册障碍后，中共今年对台又祭出贸易壁垒调查、课征聚碳酸酯（PC）反倾销税等经贸举措，以及回收ECFA关税让利的讯息。然而，面对中共的屡屡出招，蔡政府除了“惯性”发出战狼式批判，就只能慷纳税人之慨地以大撒币补贴，或提出缓不济急的分散市场策略。之所以如此，正导因于对中共战略意图的错解。

事实上，随着以美国为主的西方国家扩大对陆围堵，中共更明确强调对台政策主轴，由过去强调“经济文化交流合作”推进到强调“经济社会融合发展”。举例来说，在中共定调今年为两岸大交流年后，且不论台湾尚未开放大陆专业人士来台，在两岸关系即使仍相对紧张的情况下，大陆许多省市官员仍表达希望赴台交流的强烈意愿；与此同时，从中央到地方、从沿海到内陆，近期大陆各省市纷纷扩大举办例如“台湾周”等各类型对台经贸活动，希望吸引更多台湾企业赴陆发展。中共这些举措，一方面当然是为了建立更紧密的两岸经贸纽带；另一方面，则是盼望台湾企业能扮演大陆产业升级转型的动力；同时，成为突围美国科技封锁的力量。

也就是说，在融合发展战略下，中共落实对台政策的最佳情境，是两岸恢复对话、并回复过去热络的两岸交流，甚至进一步推进两岸产业合作。对中共来说，回收过去对台让利，同时将“惠台措施”限缩在赴陆台湾企业与个人的“穷台”策略，不但将冒着可能激起台湾民族主义情绪的风险，更会致使两岸心灵契合道路越显迢迢。因此，透过经贸政策工具化威逼台湾，并非中共最佳的策略选择；如何维系甚至强化链接，同时建构台湾对陆依赖的经贸结构，才是中共对台经贸的真正战略目标。

面对中共的经贸战略，台湾可以选择顺水推舟，亦可以逆水行舟；每个抉择都伴随着相对应的风险与机遇。一言以蔽之，在掌握中共战略意图的前提下，台湾应基于国际情势与两岸现实，设定可行的短中长期目标；在合理的资源配置下，盘点不同抉择的利弊得失。任何的一厢情愿或暴虎冯河，都将让台湾陷入更大且难以挽回的危机。