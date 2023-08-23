化债预期点燃中国城投债市场情绪

来源：彭博社

天津城投超短期融资券获资金追捧，且本月以来AA级债券认购倍数创下历史新高，凸显在地方化债预期改善的背景之下，市场对公募城投债的热度显著抬升。

华安证券研究报告汇总的数据显示，步入三季度以来，城投债市场情绪快速上行，以中低评级表现更佳，八月AA级债券认购倍数录得7.9倍，创下历史新高，且各行政级别主体评级债券认购倍数整体抬升。

期限方面，报告显示一年期以内债券当月平均认购倍数创下4.6倍的历史新高；一年至两年期债券的认购倍数录得3.9倍，为近一年高点。相较之下，三年期以上债券认购倍数则未有明显上行。

城投债的下沉行情显示出在地产和信托行业风险释放之际，投资者追逐流动性好、安全边际相对较高的资产。此前，包括再融资债在内的中国政府化债的方案，重新提振了市场对城投刚兑的信心。

此外，中信证券分析师李晗表示，城投债活跃的认购热情亦是降息背景下的必然，叠加权益市场和地产行业的低迷，投资人追逐较短期限、利率较高的债券产品。

二级市场上，中低评级较短期限的城投债利差收窄明显。彭博汇编数据显示，中国AA-评级一年期城投债相较于同期限国债信用利差收窄至近3年新低。

不过，华安证券在报告中也指出，AA-级债券认购倍数虽有改善但仍处正常区间，利差后续进一步压缩的空间已不大。不建议过度下沉尾部区域，短久期强流动性是进攻的主要方向。

“类似于津城建这类发债规模相对较大，且短期债券占比相对较高的区域或主体可能仍有一定压缩空间，同时兼具流动性优势，能够在一定程度上提升投资者的投资体验，”华安证券在报告中称。

上周，主体评级AAA-的天津城投集团发行15亿元人民币超短期融资券，获超过70倍市场资金认购。华安报告显示，本月以来天津市城投债获逾13倍认购。