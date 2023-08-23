ECFA风雨飘摇 台政府应拿出解方

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

中国大陆日前宣布，截获有害生物大洋臀纹粉蚧，暂停台湾芒果输入。台农业部则回应，从2018年迄今，仅有两批芒果被检出，却遭陆方以强烈手段禁止输入，不符国际惯例。而芒果产季是5到7月，目前已接近尾声，今年外销大陆芒果仅约1000吨，占总产量17.4万吨有限；会透过加工措施，加大内部行销和强化外销高端市场，以确保农民所得。

虽然影响不大，但此事发生的一星期前，陆方刚对台湾列入ECFA早收清单的化工材料“聚碳酸酯”，认定存在倾销行为，对陆企造成实质损害而实施临时反倾销措施，税率介于16.9%和22.4%之间，若最终成案就会转为反倾销税，引发台湾业界对ECFA可能会被陆方中止而担忧。此外，陆方在4月12日宣布，对台湾管制其农产品、五矿化工产品、纺织品等2,455项产品对台出口，涉及“贸易壁垒”一事展开调查，预计在10月12日前结束，但最迟可延至明年1月12日，刚好是台湾大选前一天，不少台湾人士认为有浓厚政治意味。

其后，陆方商务部宣布，台湾单方面限制大量大陆产品输入，违反世贸组织和ECFA精神，将依据有关规定研究中止或部分中止ECFA提供台湾产品的关税优惠。然而，海协会副会长孙亚夫并不认同，指出大陆官方和媒体从未说要中止ECFA，都是台湾媒体炒作。

面对这些两岸贸易上的纷扰，我们该如何解读呢？两岸同属世界贸易组织（WTO）成员，理当服膺世贸规范。但规则在执行时，不太可能完全没有操作空间，而海峡两岸传统上有不同惯性──台湾坚持世贸“以规则为基础”（rule-based）的贸易，一般不会操作空间用政治扭曲贸易；但陆方长期受“超限战”概念影响，贸易自然受政治影响。因此，当台湾控诉大陆作为有“政治考量”，就表示不了解对岸思维。但是，明知陆方有政治考量，台湾却无法轻率舍弃这个巨大市场，因为其他市场无法完全取代；所以最佳策略，是在与其进行贸易的同时，尽可能让对方自我规范，并努力减少风险，提高整体、长期的贸易利得。

基于此，我们就必须体认，当两岸关系持续恶化之下，贸易必然遭遇愈来愈多的借机杯葛，包括农产品检疫问题改采激烈作为、各种被禁止入台产品“以牙还牙”反向禁止台货输入、ECFA早收清单局部或全面取消。台湾若无力完全转移出口目标，就必须更努力减少对岸可能利用的“借口”──包括提升农产品自我检疫的效能、将非必要禁止陆方进口之产品逐年主动开放、研究在各种配套调整机制下自我中止ECFA，或选择进一步重新检讨、重启咨商，尽速完成整套的两岸自由贸易协定（FTA），将“糖衣毒药”转变成“牛奶蜜糖”，特别是在两岸都申请加入CPTPP之下，原本就该和其他既有成员一样，两岸相互签署FTA。

其实，蔡政府应该认真思考，和对岸重新完成包含“货贸”和“服贸”的ECFA，换取对岸不杯葛台湾加入CPTPP和RCEP，让更大的市场力量发挥作用，让台湾经济效能更有效发挥，加速经济发展。只要如此宣布，对岸应该就不会增加“政治考量”，而完成生效之后，台湾货品出口更有免关税保障，服务业的发展停滞也可以获得舒缓契机。目前，台湾传统制造业无力面对关税严重萎缩、产业结构畸形发展；服务业缺乏足够市场，无力进行显著投资，生产力难以提升，陷入“收入停滞陷阱”。太阳花学运前，服务和制造业平均月入差距3000元，去年已扩大到8000元；此问题不解决，将会是任何执政者都要面对的施政“黑洞”。

芒果、聚碳酸酯、ECFA乍看属独立事件，实则息息相关，该整体解决才是正办。