华尔街认为人民币跌势还没有到头

来源：彭博社

作者：George Lei、Carter Johnson

尽管北京方面采取措施稳定人民币汇率，但华尔街认为，人民币还有不少下跌空间。

在离岸人民币兑美元汇率上周跌破7.30后，距离去年的历史低点仅一步之遥，中国央行发出强烈维稳信号，包括口头警告、据悉要求国有大行加强对外汇市场的干预，人民币中间价偏强幅度为有纪录以来最大。

这似乎减缓了人民币的跌势，同时美元也出现了一轮普遍性的疲软，但策略师表示，这些权宜性举措不足以阻止人民币贬值——这是经济疲软和相对较低的收益率所造成的趋势。中国降息只会扩大与美国的收益率差距，未出台刺激消费者支出的重大措施以及房地产行业不断蔓延的危机进一步削弱了投资者的信心。

摩根大通外汇联席主管Meera Chandan等分析师周五在一份研究报告中写道，人民币进一步走贬的基本面依然完好。他们认为，美元兑人民币的升势将是持久的，但最近发生的事件提醒大家，当局将定期为单边行为进行纠偏。

周一，离岸人民币市场融资成本创下六年来最大涨幅，市场臆测，当局正在提高做空人民币的成本。人民币兑美元中间价周二报7.1992元，较市场预测均值偏强，偏强幅度创有数据以来最大。

问题是，中国的利率在各个期限内仍远低于美国同行。目前，2年期美国国债收益率比同期限中国政府债券高出约290个基点，上次达到这一水平是在2006年中。

离岸人民币于2010年才开始交易，但可比的在岸人民币当时的交易价格接近1美元兑8元人民币。如果不考虑其他因素且收益率差距持续存在，这将意味着人民币将下跌约9%。

法国巴黎银行大中华区外汇及利率策略主管Ju Wang说，这个汇率没有硬性规定的红线。最终取决于美国和中国之间的收益率差，名义收益率差几乎正在创纪录地扩大。

中国央行在上周四发布的第二季度货币政策执行报告中还表示将“加大宏观政策调控力度”，重申了宽松的政策立场。央行还承诺，坚决防范人民币汇率超调风险。

周二，离岸人民币兑美元汇率为7.2870，距离10月份创下的历史低点7.3749不远。今年早些时候，由于人们预期经济重新开放后能够刺激世界第二大经济体的复苏，该汇率约报6.70。

华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示，市场正密切关注美元兑人民币是否会进一步上涨，测试7.38-41阻力区。

Wong表示，如果这种情况发生，可能会推动市场在几周内尝试测试更高的7.50。

对Nomura Singapore Ltd.外汇策略全球主管Craig Chan来说，人民币每日中间价与市场预期之间持续存在的差距或已开始削弱这个参考汇率的稳定作用。Chan指出，如果差距接近2%的每日区间，当局可能会被迫抛售美元。

Chan说，美元兑人民币可能会升至7.50甚至更高。他表示，押注人民币疲软的最大风险是北京出台重大经济刺激计划。

尽管如此，在中国对抗通货紧缩之际(这与许多G-10经济体形成鲜明对比)，人民币贬值为中国带来了一些好处。

纽约梅隆银行高级策略师Geoffrey Yu上周接受彭博电视台采访时表示，中国现在需要降低实际利率。这就是为什么他们允许人民币贬值，这样他们就可以引入一些通货膨胀。