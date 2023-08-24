禁日本10都县水产　香港市道雪上加霜？

来源：香港01

01评论编辑室

据说，香港是日本以外唯一能够即日享用东京丰洲市场直送新鲜水产的地方。所以，也难怪日本排放核污水的决定在香港引起重大反应。

日本周四（8月24日）开始排放福岛经处理核污水，香港同日起亦会禁止输入源自东京、福岛、茨城、宫城、千叶、群马、栃木、新潟、长野和埼玉10个都县的水产、海盐以及海藻。至于日本其他地区的水产、海盐以及海藻如被食物安全中心抽查，亦须在完成幅射测试清关程序及放行后，才能在香港境内供应。

不过，日本海面水产主要来自北海道和九州七县，以2021年产出额计占全国45%。这次香港禁止输入水产的十个都县，沿海的东京、福岛、茨城、宫城、千叶和新潟六个都县仅占全国产出额11%，群马、栃木、长野和埼玉四个内陆县更是没有海产，只得渔获量有限的内水面渔业和养殖业。

六个沿海都县的主要渔获是鰯（沙甸鱼）、鲣鱼和牡蛎，四个内陆县主要出产鳟鱼和香鱼，不是日本输出香港的最主要水产——海参和帆立贝。

由此估计，这次禁令对本港的日本水产供应影响未必很大。受禁的10个都县以外，日本其他地区的水产是否安全，本港食肆能否安心入货，市民会否依然食用，这些都是疑问。食安中心的抽查能起把关作用，虽然可能会延迟水产到店的时间，食肆亦可能会寻找日本以外的替代市场进口食材。

相比起可以克服、可以解决的困难，更重要的是我们的经济复苏未如理想，显得原本的复常期望一厢情愿。食肆按月收益只是回升到90亿元左右，这半年来已经乏力再向上，扣除通胀的话更远未回复至疫情前水平。

部分商界和议员建议政府搞活夜经济，据说商场可能会延长营业时间。但现在市民不是没有商店光顾、没有地方消费，牌照数量反映食肆、日式餐厅、酒吧一直都愈开愈多。

显然，市民缺乏的是消费信心。港元定期存款在过去一年急升超过五成，M1和M2的负剪刀差已经扩大至21.6个百份点，反映香港经济失去动能。若要消费，不少人宁愿把开支用在深圳或者日本旅游，这不是香港商场开得更晚就能解决。特首李家超和财政司司长陈茂波如果只得这些“方法”，市民对香港经济前景的信心恐怕远未触底。