普里戈任专机，是被导弹打下来的？

来源：中国新闻周刊

作者：曹然、郑立颖

俄罗斯私营军事实体瓦格纳组织的领导人普里戈任当地时间8月23日乘坐的专机坠毁后，各种关于专机失事原因的推测快速发酵。

俄罗斯社交媒体上，虽然不乏“他还活着”的传闻，但普里戈任的好友、俄罗斯右翼思想家杜金等人已公开悼念这位“坚强，自信，大胆的人”。圣彼得堡的原瓦格纳组织总部门口被普里戈任支持者摆放了鲜花，俄罗斯总统普京则已紧急回到莫斯科。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫对媒体表示，普京已经得知了此事，并已经采取了必要的措施。

与瓦格纳有关联的社交媒体频道“灰色地带”宣称，普里戈任的专机是“被俄罗斯联邦国防部的防空火力击落”。俄罗斯联邦航空运输局的一位“消息人士”则对网络媒体Tsargrad称，这架飞机是被“炸毁”的。

但专业人士多认为这些判断“证据不足”，目前尚不能得出结论。一位曾任空军飞行员的俄罗斯军事博主就表示，社交媒体上流传的所有影像信息中，“没有迹象表明飞机是被导弹击落的”。俄罗斯官方仍在调查飞机失事的各种可能性。

截至北京时间8月24日下午2时，俄罗斯媒体的最新消息称，全部10具遇难者遗体都已找到，普里戈任的尸体被初步确认，DNA分析在进行中。

目前可以确定的是，机上七名乘客包括多位普里戈任的安保人员，瓦格纳组织的高层并未被“一网打尽”，特别是代号“白发”的主要军事领导人并不在遇难名单中。

“据我了解，陪同普里戈任（上飞机）的主要是瓦格纳的高级行政人员，但他们不是瓦格纳组织作战部队的主要负责人。”俄罗斯国际事务委员会原总干事科尔图诺夫8月24日对《中国新闻周刊》表示，“因此，瓦格纳组织的战斗力并不会因此遭到彻底打击，但后续很可能出现严重的管理问题。”

是否被“导弹击落”？

虽然民航客机被误击的事件偶有发生，但本世纪尚未发生公务机被击落事件。全球最近一次击落公务机事件还是在1994年，卢旺达总统哈比亚利马纳和布隆迪总统恩塔里亚米拉乘坐的专机在卢旺达首都基加利机场附近被地对空导弹击落，两位总统身亡。该事件引发了造成百万人遇难的卢旺达大屠杀。

目前，判断普里戈任专机的失事原因，还没有充分的证据。有目击者称，在飞机坠落前听到了两声爆炸声。根据俄罗斯媒体发布的视频，专机在最后时刻垂直向地面坠落，姿态时而机头向上，时而俯冲，显示出完全失控，同时带有烟雾。另一段视频显示，一些大块的部件在飞机坠落期间掉下。

从视频中的声音判断，飞机引擎在坠落期间仍在运作。坠毁现场的视频中，也能看到较完整的引擎部件。分析人士多认为，这些信息符合机身或机翼受损爆炸后坠落的状况，但不能排除其他可能性。即使存在爆炸，爆炸是来自飞机内部还是外部，是机械故障、人为失误还是故意攻击，也未可知。

一些消息称，拍摄自坠机现场的低质量图像表明，残骸碎片上有导弹爆炸后形成的孔洞。2020年1月，乌克兰国际航空PS752航班被伊朗军队误击事故中，残骸现场也发现了“有小洞”的照片。当时，权威空难调查专家约翰·考克斯接受《中国新闻周刊》采访，解释了这种小洞形成的多种可能性：

如果只有模糊的画面，则小洞可能是发动机非包容性损坏故障发生后，碎片击中机身形成痕迹；也可能是精确制导武器或其他武器击中飞机后的痕迹；此外，如果飞机内部发生爆炸，也可能留下类似痕迹。

考克斯进一步指出，如果小洞来自导弹，调查人员应该能发现爆炸物质痕迹。此外，现场分析这些小洞的入射角度，将能判断它们是否来自同一处原点，从而判断小洞的成因。

考克斯还介绍，在导弹击中飞机的情况下，具体击中部位要取决于导弹的类型。如果是热源追踪导弹（heat seeking missile），会飞向引擎。如果是雷达制导武器（radar guided），会在接近目标后爆炸，这种撞击点是随机和不可测的。

本次空难和PS752航班空难不同的是，莱格赛600公务机比执飞PS752航班的波音737-800客机小。有俄罗斯媒体指出，如果70公斤重的中远程防空导弹击中这架公务机，“会造成比目前视频中所见更严重的破坏……机身不太可能完整地坠落到地面”。

另一方面，本次空难也和1994年卢旺达总统专机空难不同。当时，卢旺达总统专机是在进近降落基加利机场的过程中被击落。而这一次，根据专业网站Flightradar24的数据，普里戈任专机在坠落前已经爬升到8000米高空，而轻型的便携式防空武器无法达到这个高度。

截至8月24日下午，唯一可以确认的是，在8月23日18时19分之前，普里戈任专机的一切飞行数据都很正常，直到突然在30秒内下坠2400多米。随后，飞机和地面的通讯彻底中断，而目击者则看到它带着烟雾冲向地面。

对俄乌战局“影响有限”

莱格赛600是基于巴航工业明星产品ERJ135支线客机改造的一种全球主流公务机。整个ERJ系列型号自1995年首飞以来，已生产1200余架，直到本次事故前，从未发生造成机上人员死亡的空难。

航空专业网站Airfleets的信息显示，失事的这架莱格赛600公务机机龄16年，2007年交付巴尔干半岛最大的公务机公司林克斯航空。2014年林克斯航空宣布破产后，该机被转手到欧洲的公务机公司继续服务，直到2017年1月首次注册为“私人飞机”。

自此开始，这架飞机成为普里戈任的专机。其间，该机一度被变更登记在奥托莱克斯运输公司旗下，这个名义上在塞舌尔的小型航空公司，已因是普里戈任的“海外资产”遭到美国政府制裁。2019年1月10日，该飞机重新注册为私人飞机，注册号RA-02795，国籍俄罗斯。俄罗斯联邦航空运输局称，该飞机目前属于一家名为МНТ АЭРО的莫斯科公务机公司，这家公司同样遭到美国政府制裁。

6月27日，“叛乱”失败后，普里戈任就是乘坐这架飞机抵达白俄罗斯明斯克近郊的军用机场，开始“流亡”生涯。此后，随着普京和普里戈任“和解”，这架飞机多次搭载包括普里戈任在内的瓦格纳组织高层，往返于俄罗斯和白俄罗斯。有莫斯科政府消息人士对媒体透露，普里戈任最后一次来莫斯科，是和莫斯科政府的官员会晤，讨论粮食供应问题。

在飞机的最后一次飞行中，机上除瓦格纳组织创始人普里戈任、军事领导人乌特金外，还有被美国政府列入制裁名单、被西方媒体视为瓦格纳组织“副领导人”的瓦列里·切卡洛夫，他主要负责瓦格纳组织的经营事务。其他四名成员，最年轻的只有31岁。有俄罗斯媒体将他们称为普里戈任的卫队成员。

值得注意的是，机上人员名单并不包括代号“白发”的瓦格纳组织领导人特罗舍夫。普京曾公开表示，“白发”才是瓦格纳组织的实际指挥官。

瓦格纳组织“叛乱”失败后，科尔图诺夫及多位雇佣兵从业者都认为，俄军将改造这支队伍，事件对俄乌前线造成的影响有限。24日接受《中国新闻周刊》采访时，科尔图诺夫仍维持该观点。他指出，大多数愿意在俄军服役的瓦格纳组织成员目前已经和俄罗斯国防部签订了新合同。不过他同时认为，普里戈任死亡可能对瓦格纳组织的海外活动影响较大。

“问题可能出现在非洲，因为普里戈任是（俄罗斯在）非洲的关键谈判代表，也是与当地合作伙伴打交道的领军人物，找到合适的替代者并不容易。”科尔图诺夫说。

除了瓦格纳组织成员，三名机组人员也在本次事故中遇难。Tsargrad电视台称，他们已经为普里戈任工作了数月。其中，51岁的机长列夫辛是一位资深飞行员，有一双儿女和妻子。他的家人告诉当地电视台，列夫辛经常出差，但几乎每个月都回来和家人团聚。

39岁的空姐克里斯蒂娜·拉斯波波娃是机上唯一的女性。有俄罗斯媒体称，她是一位地方检察官的妹妹。她曾在社交媒体上分享过该公务机的内舱，照片中可以看到鲜花装饰的实木桌台及真皮座椅。

8月23日下午，飞机起飞前不久，拉斯波波娃分享了一张在莫斯科机场咖啡馆的照片。她对家人说，由于“不明原因”，自己的航班有所延误。