普里戈任之死：瓦格纳诸神黄昏 普京权力再巩固

来源：香港01

作者：刘燕婷

8月23日，瓦格纳创办人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）坠机死亡，同机还有数位瓦格纳高层。在生命倒数的最后一年，这位普京（Vladimir Putin）心腹成了全球等级的流量明星，受到媒体的广泛关注。只是其流量基础，多来自于俄罗斯正规军的灰头土脸，或许因此导致了个人的死于非命。

4月29日，普里戈任公开威胁俄罗斯国防部，称瓦格纳只取得10%至15%的所需弹药，如果防长绍伊古（Sergei Shoigu）再不立即发放弹药，自己将带瓦格纳撤出巴赫穆特（Bakhmut）。 5月7日，普里戈任立场软化，称俄军已承诺提供更多弹药支持，且指派“特别军事行动”副指挥官苏罗维金（Sergey Surovikin）前来合作，因此瓦格纳将继续驻守巴赫穆特。往复之间，俄乌前线虽未受实质影响，俄军形象却严重蒙尘，瓦格纳与正规军的裂痕则成了全球谈资，只有普里戈任收获“直言进谏”的爱国流量。

6月24日，普里戈任上演终极政治豪赌：带领瓦格纳发动兵变。一行人先是进入俄乌边境的罗斯托夫州（Rostov），又控制了南部军区总部，并在要求防长绍伊古、总参谋长格拉西莫夫（Valery Gerasimov）前来谈判未果后，挥军北上莫斯科。这场冲突看似起于普里戈任兵谏，目的是拒绝瓦格纳与国防部正式签约，其实更多是俄罗斯传统宫廷政变的展演：俄军内部存在不满“绍伊古与格拉西莫夫核心”的派系，希望透过瓦格纳兵变的突发状况，迫使普京撤换防长与总参谋长，因此并未积极阻止瓦格纳胡闹。

但普京显然未受裹胁，而是在兵变不久后直接定调瓦格纳“叛国”，展现了力保绍伊古、格拉西莫夫的决心。最后瓦格纳未能等到正规军的大规模投诚，只好在逼近莫斯科前夕掉头离去，导致兵变不到24便告小时便告结束，普京也在情势回稳后，开始了对瓦格纳、普里戈任的秋后算帐，包括摧毁普里戈任的商业帝国、在新闻报道中降低瓦格纳的战功等。

由此脉络来看，不论坠机事件是何方所为、克里姆林宫是否事前知情或授意，此事都将为普京带来两大实质利好：进一步削弱瓦格纳的自主性，以及更加巩固普京的权力。

普里戈任重振瓦格纳的困兽斗

如前所述，兵变结束不久后，普京便开始清算普里戈任与瓦格纳。

6月26日，普京发表全国电视讲话，强调允许瓦格纳战士在自愿的情况下随普里戈任搬迁至白罗斯（前称白俄罗斯），或者是与俄国防部签署合同，或者干脆回到家人身边（意指退休）。如此方案看似开明有理，其实乃是有意收编与裂解尾大不掉的瓦格纳。

6月27日，普京在克里姆林宫发表讲话，称2022年5月以来，克里姆林宫不仅“全额资助”瓦格纳所需，还以俄罗斯联邦预算支付瓦格纳人员及其家属相关费用，且“康科德集团”（Concord Management and Consulting，普里戈任所创财团）在2022年5月至2023年5月期间，因向俄军运送和提供食品而获利800亿卢布（11亿新元），克里姆林宫将对相关金流展开调查。此举显然是要把普里戈任从“爱国忠臣”打成“腐败份子”。

而在确立普里戈任的“腐败”形象后，普京又推进下一步：解散普里戈任的“爱国者”（Патриот）媒体控股集团、“康科德集团”，以对其金流釜底抽薪；接着是让俄罗斯国家电视频道“俄罗斯-1”（俄语：Россия-1）进行“瓦格纳战力逊于正规军”的宣传，强调正规军攻克马里乌波尔（Mariupol）仅用了71天，瓦格纳攻克巴赫穆特却用了224天，目的便是摧毁瓦格纳的民间声望；最后是实质战场安排，瓦格纳未能再于俄乌前线扮演重要角色，杜绝了再立奇功的所有可能。

综合前述种种，普京看似在法律意义上赦免了普里戈任在内的瓦格纳兵变人员，其实根本不愿让后者存在东山再起的可能。故除了没收普里戈任资产、吞并其商业帝国、摧毁其民意基础外，普京也开始弱化瓦格纳作为军事主体的生存能量，包括授意俄罗斯国防部筹组新的私人军事委员会，以瓜分原瓦格纳系统在非洲和中东的角色，并向原瓦格纳人员进行招募。

而在普里戈任声誉扫地、财力受损的情况下，部分瓦格纳高级指挥官确实为此转投国防部麾下；更有消息人士指出，由于俄方不愿负担瓦格纳在白罗斯的开销，白罗斯总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）也无意垫付，一些瓦格纳人员就此离开了白罗斯。原本听命普里戈任的数万劲旅，确实已在普京的拆解下四分五裂。

或许正因如此，普里戈任在近期有了高调动作：加大在非洲、中东重建瓦格纳的力道，更于8月21日发布自己身处不知名非洲国家的视频，为其兵变后少数的公开露面，招募意味十分浓厚。而如此作法，明显是要抗阻俄罗斯总参谋部（GRU）在非洲对瓦格纳的清算。据俄罗斯安全部门消息人士透露，总参谋部副局长、特别活动处处长阿韦扬诺夫（Andrei Averyanov）已禁止瓦格纳在非洲进行活动，并计划以一支超过2万人的军团取而代之。

只是从结果来看，普里戈任的挣扎显然是无用的困兽斗：因为不论坠机是意外还是人为，这一事件的实质效果，就是让普里戈任、乌特金（Dmitry Utkin）在内的瓦格纳高层几乎“团灭”，宛如北欧神话的诸神黄昏。长年以来，普里戈任与乌特金都是瓦格纳重要代言人，两人的死亡无疑会对瓦格纳的指挥结构与品牌产生负面影响，并可能进一步瓦解瓦格纳指挥官和战士的反国防部意志，导致后者在心灰意冷、担忧生命安全的情况下，决定离开瓦格纳或与国防部签约。

照此发展，瓦格纳即便还能存续，也势必要在非洲与中东退居二线，并与其他国防部主导的军事组织共享地盘；至于瓦格纳曾经献身血战的俄乌前线，基本上不会因为坠机事件受到影响，因为普京早就刻意降低瓦格纳再出风头的可能，乌克兰的大反攻也未能打出攻势，眼下局面正规军尚可应付。如此，瓦格纳的衰落应是无可避免的发展。

普京的权力更加巩固

而对普京来说，不论坠机真相为何，其都将因此迎来权力巩固，即便是被讪笑为“黑手党”或“教父”；而绍伊古与格拉西莫夫则有极高机率，会以“坚实盟友”身分共同稳定后续局势，而非被迫挂冠。

笔者此前曾在《透视乌克兰俄军（一）：瓦格纳成为流量王，但谁才是战争主导者？ 》文章中分析，即便普里戈任有着极高媒体曝光，瓦格纳都不是前线主力，战场的主导权始终掌握在普京、绍伊古、格拉西莫夫三人手中，普京更与后两者结成10年以上的共生关系，且这一关系将会持续进行。

首先是绍伊古与格拉西莫夫。两人自2012年起便分别就任防长与总参谋长，从形式结构来看，总参谋长隶属国防部长管辖，但在战场实作上，总参谋部扮演了政治领导层与武装部队的重要窗口，国防部的各部门则更像总参谋部的支持机构，而非控制与监管方。而在绍伊古、格拉西莫夫的高默契协作下，俄军在2014年克里米亚危机、2015年叙利亚内战中屡建奇功，既为两人积累了庞大的政治能量，也为俄罗斯树立军事大国形象。

接着是普京。其之所以能有“俄罗斯再崛起”政治光环，经济成长虽是重点，军事扩张却也同样关键：正因为有绍伊古、格拉西莫夫的10年军功，普京才能巩固“爱国硬汉”的强人形象。当然，俄乌战争一度对普京政权构成巨大挑战，毕竟俄军的战场表现确实差强人意，俄罗斯社会也存在反战、反动员舆论，瓦格纳兵变更是暴露俄军内部对“绍伊古与格拉西莫夫核心”的不耐烦。但前述种种，都不能阻止普京力保绍伊古、格拉西莫夫的决心，因为拍板兴战的正是自己，一旦轻易与共生多年的防长、总参谋长切割，普京便可能陷入“被迫分权”的窘境，让自己提前跛脚。

正因如此，普京在瓦格纳进逼时没有妥协，更在兵变结束后强化了对两人的支持：先是让绍伊古公开露面，化解外界对其去职的猜测，再与格拉西莫夫一起巡视曾被瓦格纳控制的南部军区总部，表达克里姆林宫对总参谋长的支持。而在近日的“陆军2023论坛”上，一度被盛传要取代绍伊古、接任防长的图拉州州长阿列克谢·久明（Alexey Dyumin）也有到场，却是以陪同绍伊古、作为前者下属的姿态出席，普京对绍伊古的支持不言而喻。

接着聚焦此次坠机事件。不论普京是否授意，克里姆林宫都用一个动作展演了恫吓与惩戒，那便是在坠机同日宣布解除苏罗维金的俄罗斯空天军司令职务，改由阿夫扎洛夫（Viktor Afzalov）上将接替。在此之前，苏罗维金被视作与普里戈任交好的军中将领，更在兵变后传出因知情不报、遭到逮捕与调查的风声，且俄罗斯总统发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）还拒绝澄清传言，并要记者“去问国防部”，形同在某种程度上默认了此事。

而克里姆林宫选在普里戈任身亡当天曝光此事，即便其与坠机事件真无关联，显然也是有意通过对苏罗维金的公开惩罚、结合坠机，释放明确信息：参与6月24日叛乱、挑战普京领导核心者，不会被轻易放过。因为不论兵变理由如何正当，瓦格纳确实导致13名俄罗斯军人殉职，更重要的是，兵变让普京、正规军高层蒙受了重大羞辱，不少分析就此质疑普京对军情系统的掌握程度，以及普京核心是否真的牢不可破。

当然，有鉴于瓦格纳在俄罗斯军事博主、右翼爱国舆论场中流量不小，此事即便真是普京主导，克里姆林宫也大概率不会承认。观察事发之后的俄罗斯官方处置，俄罗斯航空监管机构Rosaviatiya已成立特别委员会，意在调查失事飞机的技术状况、飞行路线上的气象条件、调度服务和地面无线电设备，引发了外界对于“故障失事”的结论猜想；更有俄罗斯军事博主猜测，调查委员会可能会以乌克兰无人机袭击，导致防空系统“错误启动后击中飞机”为最终结论。

而从权力的角度来看，无法取信外界的调查结论，能发挥两个作用：第一，俄罗斯毕竟没有承认处决瓦格纳高层，爱国舆论场自然也就无法一口咬定、高喊要为普里戈任申冤；第二，此事在各方看来，或许十有八九是普京授意，反能在一定程度上提供谈资，让各方猜测坠机是普京的“终极报复”，既呈现普京核心的牢不可破，也在一定程度上恫吓内部，不论是一度心怀鬼胎的军中派系，或是有意“提早接班”者。

无论如何，坠机导致的诸神黄昏，结合此前瓦格纳被清算、普京力保绍伊古与格拉西莫夫、苏罗维金被免职，传递了一个克里姆林宫也相当乐见的政治叙事：普京的时代还没过去，且将要迈向巅峰。