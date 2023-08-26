昔日荣光未现 香港仍须努力

来源：彭博社

自从今年重新开放以来，香港一直在努力恢复作为全球零售天堂的魅力，但效果还不是很显著，凸显出数年封闭对当地经济的冲击。

游客数量还不能和2019年之前相比，6月份的访客人数比2018年同月低了42%。结果是消费者支出疲软。当月零售销售为2011年以来这个月份的最低水平（剔除了2019-2022年的数据）。

这与几年前的情况差距明显，那个时候时越来越多的中国内地游客涌向香港的街头，热购各种奢侈品。2018年的访客人次总计6500万，比上年增长11%，使香港跻身全球最受欢迎旅游目的地之列。那年，全球最昂贵零售街区的桂冠落在了香港身上，跨国品牌竞相来这里争奇斗艳，然而现在已今非昔比。

香港作为购物中心的魅力不如从前，这是香港试图重振经济和全球形象面临的若干挑战之一。另外，随着交易萎缩，曾经充满活力的金融部门正在削减岗位；写字楼租金价格大降，一些企业转投新加坡。美国的制裁意味着特首李家超无法前往许多西方国家增进关系。

即使内地游客数量大幅增加，但他们也不太可能像以前一样花钱。内地房价大跌和青年失业率上升，打压了消费者信心，而经济前景也缺乏光彩。

人民币快速贬值也让香港变得更加昂贵。港元钉住美元，其兑人民币的汇率接近2008年以来的最强水平。

香港餐饮联业协会会长黄家和表示，许多内地游客现在更喜欢本地的咖啡馆和餐馆，而不肯为高档美食和奢侈品掏腰包。

他说，在疫情之前，他们平均每天在饮食上花费约500港元（约86新元），现在只有一半多一点儿。

今非昔比

当地媒体报道，尖沙咀旅游区最近一处店面的租金，比Burberry在2014年支付的租金低了70%，真是时过境迁。最新租户是一家中国珠宝品牌。

Natixis高级经济学家Gary Ng表示，人们在寻找购物以外的体验，买东西对香港来说可能是老路子了。

旅客消费疲弱可能会给当地经济带来压力，在第一季度反弹后，当地经济出现了紧张迹象。政府本月下调了2023年增长目标区间，并表示访港旅游业和私人消费在今年余下时间将仍然是经济增长的主要动力。

布鲁盖尔研究高级研究员Alicia Garcia-Herrero表示，“除非游客回到2019年之前的水平，否则下半年香港增长将放缓。”

政府今年推出了一系列活动来吸引游客和修复城市形象，包括“你好，香港！”旅游推广活动，赠送机票，邀请影星和名人到香港等。财政司司长陈茂波最近在博客中表示，香港需要提高竞争力和吸引游客的能力，并说将推出更多活动，例如夜市和展览。

航空业的制约也可能限制了访客到来。香港的机场以国际客运量来说，曾经是全球第三繁忙的机场，现在运能只有疫情之前的60%，主要是因为人手短缺。旅馆也还没有回到疫情爆发前的服务水平。香港酒店业主联会执行总干事徐英伟表示，交通和物流能力极大地影响着有多少游客可以来香港过夜。

访客人数不足是一方面，香港人也没有补位。相反，他们选择前往商品和服务更便宜的内地，人民币贬值是个因素。据香港政府统计处的数据，6月约500万人次港人前往内地，约为2018年同期的80%。Crystal Chan是一位22岁的大学生，过去三个月去深圳五次，并表示香港没什么好买的。

就连香港举世闻名的夜生活也受到了影响。香港酒吧业协会主席钱隽永表示，香港商业区酒吧的月收入为疫情前的70%。一所当地大学的员工Cliff Wong表示，他以前经常与朋友一起去酒吧喝酒，最多时一周四次。随着许多朋友因疫情和政治等因素离开香港后，他现在平均每周去不了一次。