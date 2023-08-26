两岸旅游设障碍 踢到大陆铁板

来源：台湾中时新闻网

作者：许高庆

24日是台湾观光产业界震撼的一天，国民党总统参选人侯友宜召开记者会，提出受业界欢迎的观光政见，而全台观光产业领导人例行餐会也仅邀请蓝营贵宾与会，但蔡政府却选在此时“顺应民意”发布恢复两岸团客双向旅游、第三地大陆人士来台观光，并放宽陆籍人士来台商务交流等多项措施。观光业者盼了很久的甘霖，政府在大选4个多月前才急忙公布，司马昭之心路人皆知。而且就开放内容来看，可发现根本暗藏一堆障碍，只想在选前安抚业界，并无诚意要真正开放两岸旅游。

尤其两岸团体旅游部分还说以1个月为准备期，“要视陆方回应，再确定实施日期”。大陆国台办25日回应了，却是痛批陆委会的规划是自己在画饼，名为放宽实际上对两岸交流更加严苛；还说这规划创下两岸交流史上3项不光彩纪录。对于国台办的反应，业界并不讶异，因为陆委会的所谓开放其实有很多的操作技术难以克服，陆方自是了然于心的。陆委会的心机可是踢到铁板了。

2001年“中华民国旅行商业同业公会全国联合会”（简称全联会）成立时，当时我接任秘书长，全联会成立的主要任务就是协助政府开放陆客来台观光，因为刚上任的陈水扁总统的两岸政策导致两岸官方不往来，但为落实阿扁竞选时的“开放陆客来台观光”政见，就由全联会作为政府的窗口（也就是白手套），努力与对岸协商。

当时政府把陆客分成三类，未获对岸同意，所以就开了一个小洞，允许第三类旅居海外的大陆人士可以申请，结果效果不佳，仅有极少数人申请来台，当时被抨击，才又开放经由第三地来台的旅客，终于增加了一些旅客，但仍旧未能全面开放，一直到2008年马英九当选总统后才获全面开放，创造了观光产业30多年来最旺的黄金期。

但是在蔡英文的执政下，两岸观光旅游的大门却被关闭了，如今迫于选举压力，陆委会提出的开放方案只是开了一个小洞，想应付愤怒不已的观光业者和民众。

陆委会在两岸团体旅游方面，限定陆籍团客来台初期每日限额两千人次，还要有但书，一要先等大陆的回应，二要有1个月的准备期。也就是说，管控措施还没好，开放时程也还早，试问，宣布这种急就章加上丢包给对岸的临时措施，到底是什么意思。这根本就是代表执政党没真的要落实两岸观光交流，要不只要开放陆客来台观光或商务，都可以申请入台许可证，随时可以来台，有什么不行的？

如果蔡政府坚持两岸观光要“对等开放”，那请问，之前蔡政府对东南亚多个国家开放免签证，以促进国际观光，结果这些国家都有“对等”开放台湾人免签证吗？如果东南亚国家可以对台不对等，为什么要强求大陆对台对等呢？

台湾人组团赴大陆也同样采配额制，加上1个月的准备期，那简直是自找麻烦。才开放区区每日2000人，政府还要找全台各旅行公会及相关协会开会讨论协商，有必要大费周章制造一堆障碍吗？等到这些障碍都克服了，恐怕大选也结束了！而现在陆方根本不理睬陆委会的方案，所以一切再回到原点了吗？观光业者只能继续喝西北风了吗？

两岸旅游应该考量安全，让台湾民众在没有领队及导游的照顾下自己去大陆旅行，且现在很多人都是去偏远地区旅游，出事更难有人协助。两周前我去大陆参加两岸旅行业交流活动时，才接到一个在青海玉树发生高原反应的旅客紧急救援协助的请求，结果因之前的救援不到位而往生，令人难过。

开放台湾民众赴大陆旅游的措施完全操控在台湾政府手上，为什么要限制民众的旅游权，而且竟然还要等对岸的回应，同意允许陆客也来台观光才行。众所周知，陆方只要遇到台湾重要选举，都会要求陆客不要来台观光，所以陆委会的规划方案就是在故意为难对岸。

如果在商务及参展的开放之外（这是早就应该开放的），政府还只会唬弄业者，不能体会民意做实质性的开放，观光产业界很快就会被迫走上街头抗议的。

（作者为台湾国际观光救援服务协会理事长）