金砖宣言未提的“金砖元”能撼动美元全球霸权吗？

来源：香港01

作者：陆一

南非金砖峰会召开前所备受关注的“金砖建立共同货币”并未出现在最后的金砖宣言中。会议召开前，南非亚洲及金砖事务特使阿尼尔·苏克拉尔接受彭博社采访时曾表示，此次峰会将讨论深化成员国之间在贸易中使用本币的问题，其中重点是建立共同支付系统等议题。同时，此次峰会可能还将讨论成立一个技术委员会，以考虑筹划潜在的共同货币。巴西总统卢拉也在南非出席金砖国家峰会期间呼吁创立共同货币。

会间，西方高度关注此事。尽管苏克拉尔表示：“金砖国家的议程中没有去美元化的议程项目，金砖国家并没有呼吁去美元化”。卢拉也表示，推行共同货币并不是要取代各国本币或“抵制”美元，而是为了促进金砖国家之间的贸易。但客观的说，未来新的金砖全球储备货币的推出，一定会进一步动摇美元的霸权地位。事实上，金砖国家新开发银行首席财务官马磊立（Leslie Maasdorp）上个月就曾表示，金砖国家开发一种共同货币来挑战美元，这是一个中长期的目标。

然而，金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言中只是提出：“我们认识到快速、廉价、透明、安全、包容的支付体系有广泛益处。我们期待金砖国家支付工作组（BPTF）关于在金砖国家推进《二十国集团完善跨境支付路线图》有关要素的报告。我们欢迎金砖国家成员分享跨境支付系统互联互通等支付基础设施方面的经验，相信这将进一步加强金砖国家间合作，鼓励进一步就支付工具开展对话，以促进金砖国家成员与其他发展中国家间的贸易和投资流动。我们强调，鼓励金砖国家同其贸易伙伴在开展国际贸易和金融交易时使用本币的重要性。我们还鼓励加强金砖国家间代理银行网络，促进本币结算”。

这是何故？“金砖元”的构建本意

在过去一段时间美国加息和美元升值的周期中，新兴市场受其影响经济变得越来越脆弱，新兴市场减少美元依赖的希望也越来越强烈。另一方面，乌克兰战争西方对俄罗斯核武级的金融制裁，也进一步引发了新兴市场国家建立独立于西方的金融体系的需要，减少“美元制裁”的潜在风险。

基本的原理是，与美元挂钩，就需要紧跟美国的货币政策，并消耗大量资金来维持与美元的汇率。当贸易量庞大的时候，使用美元的汇款费用非常高。如果使用当地货币可以降低交易成本、降低货币或汇率风险，也可以减少外汇储备中大量配置美元的风险。

事实上，在双边贸易中，金砖五国也已经开始开展本币贸易结算。目前俄罗斯与中国间超过70%的贸易结算已转为人民币和卢布结算。中国和巴西也签署了本币结算协议。而俄罗斯和印度的本币结算谈判中，俄罗斯提出希望用人民币替代美元结算，虽然谈判失败，但目前已经有印度炼油商开始使用人民币结算部分俄罗斯进口原油。

在此背景下，金砖货币出台的呼声很高。此前报道，金砖五国准备讨论的是一种新的“共同货币”。但区别于欧元这种取代欧元区国家原有货币的“单一货币”，它将会与金砖国家的本地货币共同存在。

很多人建议这种新的共同货币要和一些大宗商品包括黄金和稀土价格挂钩，才能确保货币价值的稳定性。也有建议新的共同货币要开发类似国际货币基金组织的特别提款权（Special Drawing Right，SDR；亦称纸黄金）的功能。特别提款权是依据国际货币基金组织各会员国认缴的份额来分配，可用于偿还债务、弥补会员国之间国际收支逆差。其价值由美元、欧元、人民币、日元和英镑组成的一篮子储备货币决定，该组成成分五年一改，目前的基础货币篮子中有43%美元、30%欧元、12%人民币、7.6%日元和7.4%英镑。阿根廷近期就使用特别提款权和人民币向国际货币基金组织偿付了27亿美元到期外债，这也是阿根廷首次使用人民币偿付外债。

一种货币不仅有计价、跨境结算支付功能，还有投资融资功能，和作为储备货币的价值储藏功能。如果金砖国家能够迈出第一步，推出五个国家之间贸易计价和结算的共同货币，并搭建好支付系统，解决好资金自由流动问题，那么这能很大程度上帮助成员国减少受美元波动影响，挣脱美元交易高成本的“绑架”。

2015年金砖国家就开始着手准备共同成立了新开发银行，又称金砖国家开发银行，我们一般称金砖银行。金砖银行建立的目的是为了方便金砖国家间的贸易结算和贷款业务，减少对美元和欧元的依赖，有效保障成员国间的资金流通和贸易往来。新开发银行的投资重点是清洁能源和能源效率、交通基础设施、水和卫生设施、数字基础设施、环境保护和社会基础设施等方向，迄今已为五国约一百个项目提供了330亿美元贷款，并吸纳了阿联酋、埃及、孟加拉国作为新成员。这是“金砖元”的“基础建设”，但光是这样远远不能满足“金砖元”的可行性。

首先，一个区域和组织要想建立共同货币，经济一体化是前提条件。简言之，就是必须自由贸易，而且这个自由度是极高的。金砖国家要成立统一货币，首要条件就是自由贸易。那么，目前的情况是怎样的呢？显然是没有做到的。早在10年前的2013年的南非德班峰会，习近平在发表的讲话中就已提出“一体化大市场”的设想，金砖国家要朝着“一体化大市场”的目标迈进。但10年过去，显然还没有做到。创始国对经济、贸易和融资问题的看法存在差异。一些国家之间的经济和商业竞争，特别是印度和中国之间的竞争。

此外，统一货币需要成员国之间实力不能有太大的悬殊。就欧元区而言，由于德法意英相对发达，其它国家与四国相比实力差了一大截，因此，欧元的产生，在某种程度上是富国补贴穷国，特别是比如欧债危机中的五国，差点把欧盟拉下水，英国也是因为不满这种不均衡，而愤然脱欧。现在金砖国家的经济实力是参差不齐的，如果吸纳其它国家进来，成员国之间的差距会更加悬殊。

金砖五国的经济体在经济构成、货币政策、贸易、增长和金融开放度方面存在巨大差异。中国是一个经济超级大国，印度是一个潜在的经济超级大国，巴西、俄罗斯和南非则是三个经济已经有些停滞不前的大宗商品出口国。俄罗斯在过去一年的经济表现显然是最弱的，但巴西和南非的经济也有绝对的软肋，需要强劲的大宗商品价格来支撑，也依赖外国资本流动来弥补其财政赤字。中国是全球大宗商品出口国的主要贸易伙伴，也是金砖国家里最主导的力量，大宗商品出口国的工业周期明显跟随中国的经济周期潮起潮落。印度和南非与其他金砖国家持续的贸易逆差也造成各国之间的贸易不平衡。印度就有提出担忧，担心推出共同货币只会进一步增加各国对中国的依赖。

最后，要有共同的结算机制。这个实际上是要把各国货币之间的结算系统打通。比如中国的人民币跨境支付系统CIPS，俄罗斯的金融讯息传递系统SPFS，印度卢比国际贸易结算体系INR等等，要将系统打通，变成替代SWIFT的金砖货币结算机制。这个过程旷日持久。

所以正如俄罗斯外交部表示的那样，这可能将是一个非常复杂的过程。

相比共同货币，本币结算可能更适合金砖国家。首先，本币结算是国与国之间进行贸易时的双方面选择，不牵涉第三方。双方进出口企业以本国货币进行交易结算。由本国中央银行开展货币互换，为本币结算提供支持与流动性。如中国人民银行与俄罗斯央行开展的人民币与卢布互换。

其次，可以走各自的结算体系，不需要建立专门的通道，对国际货币格局的衝击较小。本币结算演进到后期，双方央行可推出跨境支付系统，实现双向跨境资金流动与结算。如中国与俄罗斯的人民币与卢布跨境支付系统。相关金融机构可在对方市场上发行结算工具，让本国企业直接持有和使用对方的本币进行交易与结算。

此外，可以在强势货币中进行选择，将强势货币作为媒介，保持币值的稳定。中俄贸易用本币结算超过70%；中国与巴西签署协议，同意在双边贸易中使用本币；中国与沙特、伊朗的能源交易，也开始使用人民币；印度与印尼也达成协议，双方贸易可以用印度卢比结算；而俄印、俄伊之间的贸易结算，也在尝试使用本币，并多次使用人民币结算……

在诸多货币中，人民币币值稳定，优势就凸显出来了，进而越来越多地作为中间货币使用，或者贸易双方直接用人民币结算。如果金砖国家的货币与人民币挂钩，然后再进行贸易结算，那么，汇率波动和损失的问题会降低很多，人民币会成为其它国家贸易的稳石。

可以看到，其实金砖国家是注意到上述问题的，所以在共同宣言中强调的是，“促进本币结算”，而非贸然的提出“金砖元”。

“金砖元”将是一个十分复杂曲折的过程。就现阶段而言，金砖国家能够做到的，可能只是推进相互之间的本币结算，或者把相对优势货币比如人民币推向前台。人民币国际化，仍然是美元霸权最为忌惮的事情。但不论怎样，金砖国家开始探讨成立新的共同货币，已经说明全球不少国家已经觉醒，在对美元霸权发起冲击和挑战。