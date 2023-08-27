难怪别人对香港没信心

来源：香港01

01评论编辑室

简单如快餐店门外的壁画，竟然也闹出了风波，政府官员也难怪别人对香港没信心。

立法会议员张欣宇说得好，“一个十几年前已经存在的街头涂鸦艺术，硬生生往政治方面上纲上线，杯弓蛇影，随意挥舞，这到底是在‘政治降温’还是在‘泛政治化’？这到底是在讲好香港故事还是在催生焦虑？这到底是着眼大局，还是又一次‘低级红高级黑’？”

可惜八十九名立法会议员之中，仍会说这些话的人屈指可数。宁左勿右的人存在，不过靖海侯似乎说错了，他们可能不是少数。更多的人沉醉在与官员的大排筵席之中，以为爱国爱港就可以自我感觉良好。

民政及青年事务局局长麦美娟解释，民政处人员是基于市民反映，而对快餐店作出“友善提醒”，在他们同意下清除壁画。姑且当程序如此，职员只是按本子办事，惟麦美娟竟然直言壁画“很容易令人联想到牵涉‘港独’或‘黑暴’”。外人无从置喙局长如何联想，但事涉“港独”绝非小事，局长此话既出，收到“友善提醒”的市民还有异议的可能吗？

这不但不是“一国两制”应有的模样，大陆那一制也未必如此。大陆传媒人胡锡进近日在微博指出，“社会的宽松与自由，是疫情之后我们发展经济释放社会活力的前提……在坚持原则明辨是非的同时，不要推动‘上纲上线’风”，并希望“各地政府不要迎合那些激进，不被带节奏”。

胡锡进的话是对大陆说的，金耀基最近却是就着香港而开腔。这位前中大校长、社会学家同意北京以《国安法》处理社会骚乱，也不同意《国安法》摧毁了香港法治，但他同时认为社会现在已稳定下来，我们不应该改变自由的社会环境。如果政府只是小题大造，事事上升到国安层次，壁画事件只怕陆续有来。而见微知著，要官员处理更复杂的经济发展、社会问题，谁人又会有信心？

就算大陆能够解决房企危机，资本市场又因为利率回落而重拾流动性，但是如果香港社会的活力和焦点都耗在无谓事情之上，谁还来拼经济？谁有兴致夜消遣？特首矢言拼经济、拼发展、切实排解民生忧难，施政报告应该证明他能够言出必行。