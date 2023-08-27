台湾应考虑全面解禁团客访陆

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

日前中国大陆公布，开放旅游团至包括美日韩在内78个国家和地区，台湾却不在其中。在旅行业者强烈表示对政府不满后，24日陆委会宣布规划解禁台湾团客访中，初期以每日2000人为原则，且以宣布后一个月为准备期，视陆方回应再确定实施日期。

我们赞许政府愿意倾听民怨，走出从5月至今“愈搞愈僵”的两岸交手过程，但提出的规划不确定性高，不仅让台湾旅游业不知如何接团，对岸不买单的可能性也高。

5月19日大陆当局宣布恢复大陆旅行社接待台湾团，我们政府却坚持公平原则，要求大陆须同步开放陆客组团来台，冀望透过小两会（台旅会、海旅会）协商之后同步开放。

在对岸“已读不回”台湾当局的小两会协商期待后，台湾的态度转为强硬。上月大陆官员及旅行业者申请来台参加“2023台北夏季旅展”，政府以“两岸观光未开放，大陆官员没有来台必要性”，把70多名大陆省级地方官员名单驳回。台湾政府这样的作法表明立场，但结果只是愈搞愈僵。

目前政府的规划，表面上是开放团客访中，实际上却有“视陆方回应”这个前提。若是大陆无回应，两岸旅游僵局依旧死巷一条。因为不确定性高，在未来一个月准备期，旅游界者也不敢接团，不然到时候政府禁令没开，只是讨消费者骂。

再者，一日2000人上限的规划也不知其所以然。疫情前台湾1700万的出境旅游人次中，有400万是到大陆。此外疫情前台湾4000家旅行社，有九成发团到大陆。大陆旅游团对台湾民众以及业者都是重要市场，政府在这个庞大市场需求上面，硬加上一个只能单月出团6万人的限制，恐只会招来民怨。

现在碍于政府的赴陆限团令，旅行业者跟民众只好化整为零，低调招团以个人旅游名义出境到大陆再集合，或者挂羊头卖狗肉，以考察团名义大陆旅游。日前发生台湾民众参加考察团名义，去大陆张家界的旅游团，因为机票上名字被旅行社打错上不了飞机的事件。日后在一日2000人的限制下，需求无法被满足的民众，就只能找在灰色地带钻洞的中小型业者，专业度与保障度都不够，最后倒霉的还是小老百姓。

问题的所在，是政府一直坚持两岸之间的形式平等，但是两岸经贸从来就不是形式平等。举一个例子，台湾与大陆皆为WTO会员，依照WTO原则，原应互相给予对方最惠国待遇，惟台湾政府考量开放大陆农产品可能对台湾农业造成冲击，在台湾加入WTO后继续管制大陆许多农产品进口，未给予大陆最惠国待遇，但大陆对台湾农产品并无此限制。如果大陆坚持形式公平，早在WTO以农产品不平等贸易提告台湾了。

大陆商务部在8月17日透露，根据对台贸易壁垒调查的初步结果，认定台湾对大陆确实存在违反WTO规则的不公平贸易。国台办也加码提到，基于商务部调查要“研究中止或部分中止ECFA项下关税优惠”。在两岸经贸风雨飘摇的这个时刻，陆委会还在坚持两岸旅游要形式平等，让人感叹政府缺乏大局观。

全面开放台湾团客访中，是台湾现在向对岸抛出橄榄枝的好机会。今年大陆是后疫情景气复苏年，极需海外观光客。据统计疫情爆发前大陆在2019年第1季旅行社接待的入境旅客有370万人，今年第1季却只有5.2万人，其中有将近一半来自免签证的台湾、香港和澳门，显示对于现阶段的大陆而言，台湾团有一定的意义。

建议政府应全面开放台湾旅游团进大陆，这样展现善意后，大陆当局内的友台单位，也才方便帮台湾运作陆客来台解禁。虽然台湾展现善意不一定会让两岸的经贸动荡，有马上见效的改善，但至少好过于这几个月来愈搞愈僵的困境了。