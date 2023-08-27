金砖扩编：重新检视“石油美元”的起点

来源：台湾《工商时报》

工商时报社论

在南非举行的金砖国家（BRICS）高峰会24日闭幕，接纳三个中东国家、两个非洲国家，以及南美的阿根廷为新成员，三个亚细安国家则成遗珠，区域成员的选择耐人寻味。会后发表“约翰内斯堡宣言”，强调会员国将携手因应全球风险并致力促进可持续的经济复苏。此外，责成财长和央行总裁们研究金砖国家本币合作、共同支付工具和平台应用，于下次领导人会晤前提交报告；此举可视为金砖国家重新检视“石油美元”的起点。

由巴西（B）、俄罗斯（R）、印度（I）、中国（C）合组的金砖（BRIC）国家，自2009年接纳南非（S）成为第五个成员国以来，虽然不是个有完整制度的“准”国际组织，但在美中对峙导致国际分裂成两个半球的现在，想加入BRICS的国家却愈来愈多，因此“扩员”（BRIC+）也就成为2023高峰会的重要议题。在本次峰会中，金砖国家现有的五国，有如联合国的五个常任理事国一样，商议审核申请入会、以及加入总部设在上海的金砖“新发展银行”（New Development Bank）的22个国家，并决定那些国家有资格成为新会员。

就地理位置而言，此次申请“入会”的22个国家，并不是雨露均沾，金砖五国“政治妥协，有得有失”。最后通过的六个国家，是阿根廷、埃及（北非）、埃塞俄比亚（东非）、伊朗、沙特阿拉伯及阿拉伯联合酋长国（阿联酋）。

值得观察的有四点。其一，有意“入会”的印尼、越南、泰国等三个东南亚国家，失之交臂。其次，非洲国家人口唯一超过两亿，位于西非的尼日利亚，也没有被接纳。

其三，三个中东国家同时获准入会。一方面，“逊尼派”的沙特阿拉伯，以及“什叶派”的伊朗，政治军事对立，宗教派别泾渭分明，在3月以来的高层“穿梭外交”，握手言和之后，改变中东的国际政治格局。另一方面，两个区域大国，加上“小而富裕”的阿联酋，则代表“石油-天然气-美元财富”。

其四，潜规则和新标准的订定，还有待观察。一方面，要不要订定最低的人均国民所得做为标准，或只是评量“入会”和“入行”的标准之一。另一方面，此次南非是东道主，新成员国家有东非的埃塞俄比亚和北非的埃及，并没有西非的代表国家。而南美洲的阿根廷，最近几年的通膨严重到现任左派总统宣布不连任，第一轮的总统选举，却又是宣称当选后将使用美元的极右派参选人，虽然未必能在第二轮选举赢得大位，但是在此风雨飘荡之际，与阿根廷同为南美洲“南方共同市场”主要国家的巴西，其左派总统鲁拉力挺阿根廷“入会”成功，显见巴西在国际政治和区域经贸的影响力。如果阿根廷总统最后还是由左派阵营的参选人当选，则巴西做为南半球国家的“领头羊”地位将更加稳固。

检视峰会的成果，除了扩充成员国以外，还有三个值得重视的议题。首先，订定更具体的运作规则，异中求同，建立接纳“入会”和“入行”新成员国的完整机制。“BRICS+”的11个国家，如何启动新的运作模式，相信在明年10月由俄罗斯轮值主办峰会之前，将有更清楚的轮廓。而就此观之，俄罗斯可能在明年10月之前，结束对乌克兰的“特别军事行动”。

其次，不与G7和G20“竞争-对抗”、不与欧美国家“脱钩-去风险”，重视经贸投资，发展基础建设，已经是确定的大方向。拥有1000亿美元的“新发展银行”，现由中国大陆出资410亿美元，巴西、印度、俄罗斯各出资180亿美元，南非出资50亿美元，未来在沙特阿拉伯和阿联酋加入之后，金砖银行的规模是否会进一步扩大，如何平均资本分额和话语权力，将是一个挑战。

其三，能源大国包括俄罗斯、沙特阿拉伯、阿联酋，已经足以拥有影响石油和天然气的定价权。然而，不同于G7有美元、欧元、英镑、日圆，则“能源货币-美元财富”，会不会因为“本币交易-共同支付”的渐次开展，从量变产生质变？此一议题值得重视。纵然因为金砖国家内部的贸易往来和依存度不足，无法做到欧盟国家支撑欧元的格局，也无法达到巴西总统鲁拉要有“共同货币”的野望。然而，这终究是一个起点，透过“本币交易-共同支付”、重新检视“石油美元”的集体行动。