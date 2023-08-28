停售台机舰……台海平衡 美喊假的？

来源：联合报

作者：洪哲政

中国大陆军方自美国众议院前议长佩洛西访台后，经常对台展开包围式的军事操演，台军方必须更频繁地将机舰前推至邻接区海空域，与中国大陆军方实际对峙。但美方声称全力维护印太与台湾海峡和平，拜登政府却停止输出载台性质武器给台湾，美方对台海情势的平衡维持出现矛盾。

俄乌战争后，美国几是以“灌输”方式，要求台军方师法乌克兰抵御俄罗斯的战法，但两岸间隔台湾海峡，而台湾本岛缺乏纵深，与俄乌战争的环境截然不同。中国大陆军方讲究决战速胜、台军方讲究战力保存，在有海峡作为天堑，台军方当然讲究击敌于半渡，依序制空、制海、反登陆，让敌人无法在滩头立足。无论如何，机舰载台都是台湾作为区域防御主力最重要的部分。

但在美方刻意压制下，台军方当前建军被迫朝向国土防卫，除了采购更多岸置防空、反舰导弹，并借由重新落实后备战力、强化城镇战场经营，让地面战力更为强韧。但台湾资源毕竟有限，建军资源的大幅挪移，传统必须耗巨资的机舰载台的建军，势必被弱化。

日前传出美方一度有意取消售台66架F-16V新机，后因法律问题无法解决才作罢，凸显美方当前在区域平衡政策上的偏失，显然刻意压制台建构具投射力、能主动捍卫台海空域、航道的机舰建军。

中国大陆军方近年多次对台进行文攻武吓之际，发布海上与台舰艇对峙画面，多以台舰龄50年以上的济阳级舰为主，借此暗讽台湾舰艇老旧。而依国际法观点，两岸一旦开战，除非是以台湾为“国家”作为前提，否则美军行动即非依据集体自卫权，因此依法美军实质介入的可能性并不高。加上近期俄乌战争带给外界的启示是，美国面对侵略战争，无力也无意直接派兵介入，届时台湾面对中国大陆军方要自主防卫，军舰与战机载台当然是主力。

俄乌战事发展至今给台湾的最新启示，就是反击侵略者所需战机、舰艇，关键时不可受制于外邦，机舰载台仍是乌克兰能有效反击侵略者光复国土的关键。台湾面对舰艇、战机老旧，若外购受到打压约制，台湾应透过游说让美国捐弃成见，或应积极研发并另寻外购管道。当“潜舰国造”原型舰即将曝光，甚至考虑投入特别预算之际，当局也应思考，那些在海上服役50、甚至60余年的舰艇，也须更新构改。