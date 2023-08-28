互联网巨头竞相提额降息，为哪般？

来源：北京商报

作者：刘四红

今年来，中国互联网巨头贷款营销战仍在升温。8月27日，北京商报记者梳理发现，截至目前，包括抖音、蚂蚁、京东、滴滴、携程等多家平台均持续推出了各类免息、提额、限时优惠活动。在业内看来，在如今流量见顶、增量新客难寻的大背景下，如何促活存量用户向信贷和复贷用户转化，已成为互联网巨头信贷业务共同要破解的一大难题。在营销活动中，要结合场景，量力而行，且要做好清算和用户分层，避免诱导消费者过度借贷的行为。

竞推降价活动

就在近日，北京商报记者连续多日收到来自抖音旗下“放心借”的营销信息，继为用户下调借款年利率至11.88%后，次日再次称“7.5折借款利息折扣券已到账，总利息最高优惠400元（人民币，下同，74新元）”。

此外，北京商报记者获悉，放心借另面向小微企业主推出“放心借-小微专享”优惠，可对抖音电商新商户提供最长30天免息贷款优惠，该活动源于8月24日开启的“抖音电商新商家扶持计划”，在商家入驻、免佣扶持、经营指导、流量激励、保费补贴等方面推出10项举措，扶持新商家在平台快速启动经营。新商家通过“抖音电商学习中心”或“抖店”网站可查看并参与此次计划活动。

推出降价活动的并非抖音一家。北京商报记者发现，蚂蚁集团“信用贷”同样推出限时降价活动，年利率（单利）低至5.475%，另外借款1000元可免息用30天；同时还有京东旗下借钱服务“京东金条”，同样也没少了限时优惠，其中借钱第1至30天可免息，另外选择按期还，利息可降低至10.596%。

此外，滴滴则推出了七天免息试借券和30天免息券活动，前者为新用户专属，可七天内享受免息适用，大于七天则借款期间内利息正常收取；后者则通过活动页面进入的用户均可领取，该券可限免30天的借款利息，最大免息金额为75元，超过部分不享受优惠。

而作为OTA龙头的携程，更是在借款服务营销上再次出新。北京商报记者注意到，该平台除了给用户进行提额操作外，还在首页显著位置提醒用户推荐设置“拿去花”为优先付款方式；另在旅游板块推出拿去花专享三期免息活动，可免收分期服务费，此外还最新推出“每周三全场酒店六期免息”的超级免息日，拿去花已激活用户在额度范围内购买50.01元以上酒店产品时，可享受拿去花六期免息优惠，另机票或租车产品可享三期免息优惠。

促活存量转化

“现在要找到增量用户可真是太难了，我们也是希望能通过一些活动和新花样，去挖掘更多的年轻用户，另外也希望能促活存量群体。”一互联网巨头相关业务负责人告诉北京商报记者。

针对前述贷款营销活动，北京商报记者向多家平台采访，其中，放心借相关人士回应北京商报记者，“放心借-小微专享”优惠是为了缓解商家在启动资金上的压力，抖音电商面向持营业执照的个体、企业等新商家，推出免息信用贷款，符合相关条件的新商家可享30天免息贷款服务，最高可贷100万元。

值得一提的是，今年来各路互联网巨头贷款营销层出不穷，尤其结合各种节日等特殊时间节点，特色活动更是花样百出。在如今流量见顶、增量新客难寻的大背景下，如何促活存量用户向信贷和复贷用户转化，在业内看来已成为互联网巨头信贷业务共同要破解的一大难题。

正如博通咨询首席分析师王蓬博说道，“贷款营销最主要的原因还在于利润率更高，贷款产品需要促销行为，如果能够和场景相结合应用就更广，最主要还是想培养新用户的借贷使用习惯，同时唤醒老用户”。

北京市中闻律师事务所合伙人李亚告诉北京商报记者，目前金融机构无一例外都在做贷款营销活动，自然互联网企业也不会有例外，目的主要是为互联网企业带来更高的市场份额和新的利润来源。不过在他看来，企业当前也面临两个问题，一方面金融机构资金面较为充裕，另一方面是居民增收压力有所加大，消费支出减少，对个人贷款较为谨慎。个人消费贷款需要考虑到自身的收入情况和偿债能力，尽量减少冲动消费，因此这对平台来说也要严控授信标准，防止出现大规模的贷后风险。

另对如何避免刺激用户非理性借贷问题，放心借相关人士表示，目前已上线“放心借”课堂，提供“理性借款小贴士”等内容，提示用户理性消费、量入为出，结合个人实际情况做好消费与收入的合理规划。

挖掘深层需求

除了免息活动，综合来看，相较往期，目前多家互联网贷款产品营销也出现了一个新的特征，那就是在贷款额度方面，让用户主动参与到风控环节中，通过“自提”“自证”等方式鼓励用户主动上传资料以获取更高的额度。

在业内看来，机构此举一方面是要促活存量用户，另外也是为采取更加积极的市场策略，在资金充裕、预期信贷需求回升的情况下，试图获取更多用户。

“互联网平台拥有大量的个人客户，具有发放消费贷款的天然优势，我们也发现了互联网平台的Q2报表，收入和利润大都是在增长，因此，后续互联网平台应该也会抓住金融市场的高增长快车，助推其更高的市场份额和新的利润来源。”李亚说道。

对于今年来互联网巨头贷款服务，王蓬博评价，“整体来说服务门槛在降低，市场开放程度和竞争强度都在提高，涌现出新的营销模式和营销渠道，线上放贷也越来越成熟，互联网贷款产品种类也更加丰富”。展望后续，他认为，相关机构还是要多针对平台特点进行场景挖掘，如果是蚂蚁这类比较大的全面的平台，那就需要进行外部场景合作，如果是滴滴这类平台，则要针对自身的场景进行服务深挖，开拓用户更深层次需求。

另外，王蓬博补充，互联网信贷产品最好还是要跟场景结合，且需要量力而行，要做好清算和用户分层。在他看来，营销过程中最重要的是要避免使用降低贷款门槛、隐瞒实际息费标准等手段，避免让消费者过度借贷。同时也要警惕消费者把消费贷款用于非消费领域。此外，个保法实施以后，也要避免过度收集或使用消费者个人信息的行为。