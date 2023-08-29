中国经济放缓 影响波及全球

来源：彭博社

中国经济本应该在今年带动全球三分之一的经济增长，所以近几个月来中国经济明显放缓在世界各地敲响了警钟。

随着中国对从建筑材料到电子产品等各种商品的进口下滑，各地决策者眼看着本地经济受到冲击。卡特彼勒公司表示，中国对建筑机械的需求不如预期，美国总统拜登甚至把中国的经济问题说成“滴答作响的定时炸弹”。

全球投资者已经从中国股市撤出超过100亿美元，卖出的大多是蓝筹股。高盛集团和摩根士丹利下调了中资股票的目标水平，高盛还警告对亚洲地区的溢出风险。

迄今为止，亚洲经济体以及非洲国家的贸易受到的冲击最大。在中国减少购买汽车和芯片之后，日本报告7月份出现了两年多来首次出口下降。从韩国到泰国的央行上周调降经济增长预测，都提到中国经济复苏力道不足。

不过，也不全是坏事。中国经济放缓将拉低全球油价，而中国陷入通缩意味着运往世界各地的商品价格下降。这对像美国和英国这样仍在与高通胀作斗争的国家是有利的。

印度等一些新兴市场也看到了机会，有望吸引可能离开中国的外国投资。

但作为世界第二大经济体，中国经济长期放缓对世界而言将更多的是有害，而不是有利。国际货币基金组织(IMF)的分析显示了这种利害关系，若中国经济增长率提高1个百分点，全球经济扩张速度将提高约0.3个百分点。

中国通缩对全球经济来说“也没有那么坏”，BCA Research首席全球策略师Peter Berezin接受彭博电视采访时表示。“但是，如果世界其他地区，美国和欧洲陷入衰退，如果中国仍然疲弱，那就麻烦了——对中国，对整个全球经济皆然。”

以下是中国经济放缓对各个经济体和金融市场的影响。

贸易下滑

许多国家和地区，尤其是亚洲国家和地区，都依赖中国作为最大出口市场，销售电子零部件、食品到金属和能源等各种商品。

随着需求从疫情期间创下的纪录高位回落，过去10个月中有9个月中国的进口额下降。7月从非洲、亚洲和北美进口的货物金额均同比下降。

非洲和亚洲受到的冲击最大，今年前七个月进口额下降超过14%。部分原因是对韩国和台湾的电子零件需求下降，大宗商品价格下降，例如化石燃料，也影响了运往中国的商品价值。

到目前为止，铁、铜矿石等大宗商品实际出口到中国的数量得以维持。但如果经济放缓继续下去，出货量可能会受到影响，这将影响澳大利亚、南美和世界其他地方的矿商。

通缩压力

中国的生产者价格过去10个月中萎缩，意味着中国出口商品的价格在下降。这对于仍在高通胀中挣扎的人们来说是个好消息。

在美国码头的中国商品价格今年以来每个月都在下降，在中国出厂价格回归增长之前，这种情况可能还会持续下去。富国银行经济学家预估，如果中国“硬着陆”——他们的定义为偏离趋势增长12.5%，将把2025年美国消费者通胀率的基线预测拉低0.7个百分点，至1.4%。

旅游反弹缓慢

中国消费者在出行和旅游等服务上的支出高于在商品上的支出，但尚未大规模走向海外。直到最近，政府才放松前往许多国家的团体旅游，而航班仍然不足，意味着出行要比疫情前贵得多。

疫情和经济疲弱抑制了中国人的收入，而长达数年的地产市场疲势意味着房主的富裕程度不如以前。这预示着，海外旅游可能需要很长时间才能反弹到疫情爆发前的水平，从而打击泰国等依赖旅游业的东南亚国家。

对汇率的影响

今年以来，中国经济状况导致人民币兑美元汇率下跌逾5%，人民币本月已接近7.3元的关口。中国央行加大力度捍卫人民币汇率，包括每日汇率中间价。

彭博数据显示，离岸人民币贬值对亚洲、拉美和中东欧国家货币的影响更大，人民币与其他货币的相关性也在上升。

据巴克莱银行，随着相关性上升，疲弱情绪溢出效应可能对新元、泰铢和墨西哥比索等货币构成压力。

“中国经济走弱，难以对亚洲经济体和货币看法乐观，我们对于金属敞口货币更为担心，”PGIM Ltd.的新兴市场宏观研究负责人Magdalena Polan说道。建筑行业疲弱可能导致大宗商品主导经济体的货币受到影响，例如智力比索，南非兰特等，她说。

澳元常被视作中国的替代品进行交易，本季度已下跌逾3%，在G-10货币中表现最差。

债券失去魅力

中国今年降息，降低了其债券对外国投资者的吸引力，外国投资者削减敞口，并在该地区其他市场寻找替代品。

彭博计算得出，外资对中国主权债券的持有量占比来到2019年以来最低水平。跨国基金更为看好韩国和印尼的本币债券，那里的央行加息周期接近尾声。

奢侈品股

从耐克到卡特彼勒等公司都报告称，中国经济放缓对利润造成冲击。一项追踪对华敞口最多跨国公司的MSCI指数本月下跌9.3%，几乎是全球股市指数跌幅的两倍。

一项衡量欧洲奢侈品和泰国旅游休闲的指数，也呼应了中国在岸股票基准指数的下跌。盛宝金融在香港的市场策略师Redmond Wong表示，这些行业确切反应了全球投资者可能对中国的间接敞口，以及中国经济前景继续构成拖累。

奢侈品公司，如LVMH，古驰所有者Kering SA，以及爱马仕等，尤其容易受到中国需求波动的影响。