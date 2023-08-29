损人不利己 郭台铭所为何来

来源：中时电子报

作者：张景为

郭台铭28日宣布将以连署方式参选总统，此举其实并不令人意外，真正令外界不解甚至猜疑的是，在几乎不可能胜选、而且等同更为赖清德当选加保险的情况下，他为什么要如此执著、虚实并进地非参选到底不可？难道郭董的智谋或神算真的非常人所能理解？还是这其中有什么不足为外人道的内幕隐情？

无论是支持或质疑郭董参选的理由，最“政治正确”的说法就是，参选是民主国家每个公民合法的权利。这话没错，但却恰好是他最政治不正确的两个盲点。首先，姑且不论其历来言行所显示政治情商之差劲，以及绿营早就准备已久、尚未发动的各种黑资料，郭董两度参加国民党提名竞争，却出尔反尔、自毁诚信的出格表现，早就白纸黑字且有图为证，这是他想从政最大的硬伤，试问他的政见与宣示还有谁敢信？

其次，郭的民调支持度迄今都是敬陪末座，以仅有10%的分量却自称代表“主流民意”，又想当“三只小猪”的老大邀喝咖啡，这样的依据难道不觉得底气不足、民意也会看笑话吗？

那么郭董宣称参选到底的目的又何在呢？从他自己的说法到政界、社会，海内外已有诸多揣测与议论，归纳起来也颇堪玩味。

一是以战逼“合”，照他自己说就是为了促成在野整合；只不过是要以郭为正主、别人为搭配的合，因为郭从未松口表达过他为辅配的意思。但从民调到立委、县市长、议员等人才的战力与资源，除了他最有钱，郭有何资格夸称老大？除非他是想牺牲小我、完成大我，以自己的参选来刺激在野危机意识，促成侯柯的整合。但这可能吗？

二是郭的参选造成“四脚督”后，对赖清德的影响其实不大，但却会明显造成柯文哲支持度的松动，而使侯友宜更容易超越柯成为第二。问题是在这种结构下，若未能有效整合，只是造成在野三人彼此选票的流动，在赖稳居领先的态势下，侯即使窜升为第二，也只是抢到了“泰坦尼克号的头等舱”，试问这样的差别与意义何在？是因此激起侯柯的有效整合？或是有助于立委的战果？还是选后政局的重新盘整？不仅充满变数与想像，更是诡异难辨。

三是港媒已指出郭的参选若造成台独上台的后果，中共不可能无动于衷，大陆民众也不会接受；至于陆方对郭是硬性威吓、还是软性笼络？郭又会如何反应，的确有待观察。

四是郭不顾利弊得失，也非要鱼死网破、争一口气拼到底，既是为了泄愤也是讨个公道，但这应该是最不可能的原因。

这出霸道总裁参选总统的戏码，从一开始的轰动、中间的惊悚转折到如今的悬疑却已显无力，在损人不利己的结果下，除非最后还有后手预留反转，剧情已陷入困局却非定局；因为从连署开始到11月下旬的正式登记，郭董将会不断被质疑检验，一切也都还有转圜与变化。

作者为资深媒体人