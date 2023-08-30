外资对“核心资产”持仓成A股风向标

来源：彭博社

八月以来北向资金连续撤离A股，此前备受外资青睐的贵州茅台成为抛售的目标之一。外资何时对A股恢复流入，以及对权重股的持仓变化，将成为观察中国股市能否企稳的重要一环。

截至周三收盘，外资自8月7日以来已连续13天通过陆股通净卖出A股，为纪录最长，累计净卖出近780亿元人民币。彭博汇总8月7日到上周五的数据显示，贵州茅台、隆基绿能、招商银行、五粮液和中国平安为北向资金净卖出最多的股票，其中贵州茅台净卖出约62亿元人民币。

北向资金撤离A股，受到对中国刺激政策的预期未兑现、复苏疲软、人民币贬值等多重因素影响。外资因历史上对A股做出准确的提前判断而被视为“聪明钱”，尽管其持仓占A股总市值的比重不到4%，但由于偏好消费、新能源等领域权重股，因此外资的流向对指数走势和市场情绪都有影响。

“中国经济数据和信托暴雷使国际投资者不是很有信心，人民币贬值也会加速外资流出，一般就会卖自己持仓多的核心资产，”深圳市前海建泓时代资产管理的投资总监赵媛媛表示，“人民币短期贬值态势应该不会逆转，短期之内不建议投资者参与外资重仓股票。”

周三A股主要股指均下挫，创业板指数、科创50指数跌幅超过2%，沪深300指数跌至去年11月来低位。北向资金净卖出A股近105亿元人民币。

本月以来，沪深300指数下跌已接近8%，迈向2018年10月以来最大单月下跌。成分股中，中国平安、贵州茅台、招商银行对指数拖累最大。茅台月迄今跌幅达5.7%，其余两只均跌逾10%。

私募排排网在上月底的报告中表示，北向资金持股市值最多的A股公司依次是茅台、宁德时代和美的集团，持股占流通股的比例分别为7.22%、10.84%和逾20%。

招商证券在报告中指出，外资流出增加A股短期扰动，但从历史上看，外资大幅净流出情况一旦转向后A股往往企稳。报告也称，外资在整体净流出的同时对部分行业仍有净流入，主要集中在非银金融、通信等。