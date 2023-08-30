民政专员受欢迎？基层街坊才是评卷人

来源：香港01

01评论编辑室

上星期三（23日），慈正邨两名街坊因为噪音问题互相积怨，六旬男子疑杀害八旬老妇后自杀轻生。翌日（24日），黄大仙民政专员黄智华出席九龙社团联会统筹的“赴京深造联欢晚会”，约500人筵开43席，花费20万元。

引起社会质疑后，黄智华表示就“观感上的问题”致歉，又谓“服务社区是我的分内事，各位的赞赏和支持已经是对我的最大鼓励”。

地区社团既然欢送黄智华离任赴京，相信对其表现实为欣赏。但对于晚宴前一晚的命案，黄大仙民政事务处有没有工作不足之处，居民噪音问题可以如何解决，似乎未见专员谈过半句。

或许，2020年到任的黄智华的确服务了不少区内市民。但不少街坊可能仍然记得，那年先是竹园北邨一名男子烧炭自杀，与八旬母亲双双死亡，后有竹园南邨一名女子疑精神病发，持刀弑母后堕楼毙命。还有去年12月，慈乐邨一对七旬夫妇疑不堪照顾压力，涉用铁锤杀死长期病患女儿。今年6月，慈乐邨一名男子疑精神病发，在荷里活广场杀害两名途人。

对于黄大仙区的家庭支援、照顾者问题、精神健康等需要，该区民政事务处以至民政及青年事务局做了多少工作？局长麦美娟表示黄智华获地区人士认可，“估不到如此受欢迎”，不知局长本人对于民政专员的工作评价又是如何？

黄大仙区年龄中位数达50岁，是十八区中最人口老化的一区。九龙中的立法会议员李慧琼早前连同郑泳舜、林哲玄及陈凯欣促请政府在黄大仙区内兴建急症医院，不知他们对于政府这几年在黄大仙区的民政工作如何评价？同样是九龙中选区、身兼九龙社团联会副理事长的杨永杰，是否认为这样的欢送晚宴合适？对于黄大仙区的人口老化挑战、社会资源和支援问题，又认为下任专员可以应该面对？

十八区民政专员属D2级政务官，不但是地区管理委员会主席，明年起亦将兼任区议会主席。 不论是谁人到任、离任，他们的工作是否值得赞赏和支持，不是看欢送会有多少人参加、场面有多盛大。区内街坊、基层市民才是最有资格说话的人。