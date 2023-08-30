双城论坛 蒋万安传递和平价值

来源：中时电子报

作者：汤绍成

今年的“台北上海双城论坛”在上海举行，身为蒋家第四代的台北市长蒋万安率团参加，备受瞩目；在两岸官方断绝沟通、台海兵凶战危下，双城论坛的交流更加凸显了其重要价值。尤其面临2024大选，蒋万安此行若能圆满，也可为蓝营的选情加分。

29日蒋万安在松山机场就表示，双城论坛在两岸关系中，传递了“和平的价值”以及“对话的迫切”。而同日，国防部表示解放军有12架次战机、无人机逾越台海中线并侵扰西南空域，刚抵达上海的蒋万安回应，在大环境越困难、越紧张的时候，越需要加强沟通、对话。蒋坚持“对话”的“和平牌”也避免了让绿营见缝插针的机会。

自2010年起，台北和上海双城论坛每年举办一次，第一届在台北举行，由两市官员对话交流，此后每届论坛由上海和台北轮流举办，期间历经郝龙斌与柯文哲市长，双方都派遣一级行政首长参与。就算在疫情期间，论坛也并未中断，而是以视讯的方式举行，可见两岸之间对于交流的重视与坚持。

再者，双城论坛的价值必须以结构的方式来解读。当两岸关系友好，比如在马英九总统时期，可被视为锦上添花；反之，自蔡英文上台以来，两岸情势恶化，论坛则变成雪中送炭。

柯文哲主政台北市期间，提出“两岸一家亲”的立场，让双城论坛得以延续。当时由于执政的民进党拒绝两岸交流，政府几乎没有与对岸对话的空间，而国民党又在野，使得柯在两岸官方交流上一枝独秀。

在台北市重回国民党执政后，加上疫情期间双城论坛只能开视讯会议，此次蒋万安亲自率团赴上海与会，行前议员和企业界的反应都相当热烈，最后还必须限制人数。由于国民党是在野党，台北市长乃当前国民党最高阶的政务官，透过此两岸唯一的官方交流管道，不只可向对岸传达台湾人民对于和平与发展的期待，也可展现国民党在两岸关系上的优势。

据了解，此次双城论坛的筹备期间，定调问题一直极为敏感，其中尤以九二共识为甚。尤其近期经历大陆军演、对台贸易壁垒调查、ECFA传出可能中止，与陆方禁台芒果输入等不友好的行动，蒋万安访问上海时对两岸论述的基调更是动见观瞻。

除了蒋万安的蒋家后代身份，也因正值选举期间，更让此次的双城论坛更具多重意义。蒋万安将此次论坛定调为“和平与对话”，并希望体现双城论坛的对等、尊严、善意、互惠四个原则，往外推向两岸互惠与繁荣。双城论坛虽只是两岸的城市论坛，但如果陆方能借此场合对台释出更多善意，将可使此次的双城论坛发挥更大的作用。

作者为亚太综合研究院院长