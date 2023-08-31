美国商务部长雷蒙多 陈兵摆阵后的京沪行

来源：联合报

作者：卢信昌

于周日启程到北京作拜会的商务部长雷蒙多，于三月份的一场公演讲当中，重申美国国安考量、去贸易依存的必要考量！有趣的是，席间面对业者提问，到印度拓展生产链至少要耗费10年，而且面临到诸多困难；但她的回应是：关键问题与突破手段，也请业者一并详述说明，她会到印度跟工商部门要求！

“涸辙之鲋”，在濒临渴死之际，哪还需要你承诺给的西江之水呢？

这半年以来的中、美僵持，国际企业的夹杂其间和痛楚所在，雷蒙多部长此行与在华美商的座谈当中，逐渐能领略到机不可失的经商要领；以及稍有不慎和不测，立马可以土崩瓦解的金融市场与全球经贸秩序。

晚近西方强权的一一联手，莫不以反华情绪做为政治筹码；因此，当主管产业投资及供应链等议题的雷蒙多部长，竟然是在基辛格先生的神秘访华之后，自然备受期待。不打紧，就在雷蒙多部长搭上和谐号高铁，要前往上海的那一刻间，英国外交发展大臣克莱弗利（James Cleverly）也于8月30日起在中国正式访问。

此前，中、美两强的职司人马虽然公开叫板，但却也有释放讯息的善意互动。其一，自然是美国临时宣布，将27个中国企业，从“未验证清单”剔除；其二，中国大陆在第三批团队旅游的开放国家当中，也有美国在其中。

尤其在针对中国大陆所提出关切，从半导体、投资限制、产业补贴以及企业制裁等的一系列手段，美方的善意回应，则是成立由两国公、私部门参与，包括出口管制与产业投资小组，未来将以充分告知、评估损害和高层沟通来消弭分歧。

诚然，面对2024的大选年在即，雷蒙多部长也强调在国安与去风险议题上，并没有妥协可能；不过，在北京记者会上承认中、美脱钩是不可能的，以及世界经济无法承受来自两大国间的不确定性，至少将沟通诚意与解决问题的想像空间，瞬间都拉高到另一个层级去。