广深同日官宣“认房不认贷”，北上会跟进吗？

来源：澎湃新闻

作者：计思敏

中国广深两个一线城市同日落实“认房不认贷”政策。

8月30日，广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，打响一线城市“认房不认贷”政策第一枪。同日晚间，深圳住建局也发文官宣自8月31日起执行“认房不认贷”政策。

广深两地均明确：居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

由此，一线城市中，已有广州、深圳两地官宣执行“认房不认贷”政策。

北上是否会跟进？

对于北京和上海是否会跟进出台“认房不认贷”的政策，截至发稿，两地主管部门未予回应。

不过，在业内看来，北上两城跟进概率较大。

诸葛数据研究中心首席分析师王小嫱提到，就北京而言，7月二手住宅仅成交9122套，进入8月，截至29日北京二手住宅成交9687套，仍处于历史较低水平。“认房认贷”政策在市场活跃阶段提出，在2010年5月首次由三部门提出，2010年7月15日北京为首个执行城市，至今已经实行满13年。在房地产市场下行的背景下，以往制定的限制性政策的解除符合规律。

中指研究院市场研究总监陈文静则认为，短期北京存在优化相关政策的预期。但目前北京全面执行首套房“认房不认贷”政策的可能性仍较小，预计将通过一区一策或针对特定人群如多孩家庭、老年家庭等方式推进。

从新房市场而言，根据中指研究院数据，7月北京商品住宅成交面积环比下降6.4%，8月以来周均成交面积较7月周均下降接近30%，较去年同期下降15%。

易居研究院研究总监严跃进则预计，“认房不认贷”政策放松路线是广州、深圳、北京、上海，且在9月初前政策有望落实到位。

“认房不认贷”能起什么作用？

所谓“认房不认贷”是指，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

也就是说，“认房不认贷”实质上是降低首套房的认定标准。

王小嫱表示，“认房不认贷”主要利好两类购房群体，一类是常住地有一套贷款住房准备卖出房子换房，一类是在常住地外其他城市有过房贷记录本地无房的购房客群，政策执行后这两类客群再次购买房屋按照首套房的房贷利率进行计算。也就是说“认房不用认贷”能刺激积攒的“卖一买一”购房需求以及在外地有购房贷款的客群购房需求的释放。

同时，“认房不认贷”政策出台，也将明显降低首套房购房门槛。

拿广州来说，根据中指研究院监测数据，对于原来无房有贷款或有贷款记录的家庭，过去首付比例在40%-70%，现在再次购买住房首付将降至30%，房贷利率将由4.8%降至4.2%，有助于降低居民购房门槛和购房成本。

另以深圳为例，对于有过贷款记录本地无房的购房人，此前首付比例为50%-60%，政策出台后，首付比例降至30%，贷款利率从4.8%下降至4.5%。

业内预计，短期内新政将明显提振当地房地产市场活跃度，激发市场刚需和改善性需求入市。

重点一二线城市还会适度放松哪些政策？

8月25日，住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。此项政策作为政策工具，纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。

有热点二线城市的央行分行工作人员表示，“认房不认贷”作为工具箱里的一项工具，具体是否使用、何时使用由政府部门来制定政策，如果有相关政策安排，我们可以配合实施。

陈文静认为，从政策方向上看，除了优化“认房又认贷”外，一二线城市需求端政策大概率将继续围绕降低购房门槛和降低购房成本展开。一是降低二套首付比例，下调贷款利率加点数。二是调整普宅认定标准，或可能通过降低非普宅首付比例的方式进行优化。三是优化法拍房、非住宅、离婚购房等限购政策，库存压力大的区域或按照因区施策、一区一策原则，与人口、人才等政策相结合优化政策。除此之外，优化限售、限价政策，降低交易税费，也是政策优化方向。

7月以来，官方多次喊话更好满足居民刚性和改善性住房需求。

今年7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

7月27日，据新华社报道，近日，住房和城乡建设部召开企业座谈会，会上住建部部长倪虹表示，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。

中指研究院华南分院总经理杨红侠指出，广深两个一线城市同日落实“认房不认贷”政策，向市场释放积极信号，有助于稳定市场预期，夯实市场复苏的基础。同时，随着广深政策落地，预计各地政策将加快推进，尤其是北京和上海调控政策也有望迎来优化，若政策力度较大，市场将得到明显改善。