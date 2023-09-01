劳民伤财的“主礼文化”，应该果断摒弃

作者：靖海候

来源：“靖海候”微信公众号

8月24日，香港某地区民政专员赴外深造，当区人士联欢相送，宴席达43桌，规模达500人，耗费可想而知。媒体曝光后，香港社会哗然。

事情曲直，各有见解，想必此民政专员工作干得不错，也深得地区欢迎。然此风气应否提倡，想必大家的答案也是相对一致的。

此风气，所折射的，正是香港社会一贯盛行的“主礼文化”。

去年7月，靖海侯曾撰一文，分析此风气弊病，今再转发，供各自体会。

香港会展经济发达，超过15万平方米的展览面积成为撬动服务业、旅游业的重要载体。疏通商业贸易渠道，促进地区经济链接，聚合机会、聚集人气，会展经济绿色、高效、可持续，正是国家和香港鼓励支持的朝阳产业。

会展经济是香港的拳头品牌，组织服务能力一流也享誉世界。然而，香港高增值的会展经济背后，也有高虚耗的主礼文化。

在香港，一个几乎无日不有的现象是：

某社团搞活动，找公关公司，租活动场所，请来一大票政界商界嘉宾。发言的没几个，主礼嘉宾一大堆，邀来围观的更是既众且广。活动一两小时内，无论台上的还是台下的，基本都沦为气氛组，形式意义而非实际意义成了活动的主题。

经常担任主礼嘉宾的朋友讲，自己就像一盆景，被搬来搬去，但又不能不去。“你捧别人的场子，别人捧你的场子，仅此而已”。

问题，不止于此。

主礼文化，在香港几近泛滥程度。

社团换届，要邀请一大帮人；活动启动，要邀请一大帮人；地区联谊，要邀请一大帮人。

要规格，能请特首不请司长；要场面，能请来100人不要50人；要奢华，能在五星级酒店不去三星级酒店。

疫情前，类似各种活动往往还要吃饭，主办方一般会请主礼嘉宾“买桌”；你买一桌，我买一桌，各种朋友都被召集前来凑数；一桌上万元花出去了，中途退出者大有人在，食物浪费现象极其严重。

久而久之，攀比之风、奢靡之风形成，形式主义、官僚主义大行其道。而那些坐在台上供人观瞻的主礼嘉宾，又何尝不是不胜其烦，将大量宝贵的时间浪费在给人当摆设上。

所谓主礼嘉宾，来来回回都是那些人，在普通市民看来，主礼文化就是精英聚会、名流社交，就是怎么也突破不了的小圈子文化，怎么都不是老百姓能够跻身其中的。

香港主礼文化的形成，有其必然性，曾经也有其必要性。

过去，香港乱，人心不齐，社会撕裂内耗。各协会社团通过举办类似活动，可以生出多重效用：

1.提振士气，证明团体实力及增强团体凝聚力；

2.塑造观感，呈现团体地位及提升社会影响力；

3.壮大声势，整合更多资源力量拓展发展空间。

一度，这些活动就是抱团取暖的需要、社会动员的表现、舆论宣传的抓手，就是团结工作本身。

原来有必要，现在未必还有必要。

今天，香港由乱到治，步入由治及兴，有香港国安法及新选举制度护航，社会政治大局稳定可控。聚精会神谋发展，切实排除民生忧难，香港有了条件。

这种让官员忙着“跑场”而不是下基层，让社团忙着“组局”而不是搞服务，让形式主义、官僚主义堂而皇之登堂入室的主礼文化，已是百弊而无一利。

主礼文化带来的不是团结而是脱节；实干不是这种表现，主礼文化体现的不是光荣而是虚荣；主流价值观不是这样构建的，主礼文化或许曾经是传统，但现在它却更像一种恶习。

这样的主礼文化，市民不欢迎，有意见，很厌恶。

主礼文化，就是香港文化的糟粕。打掉主礼文化，才能把官员解放出来，让社会崇尚实干，把以人民为中心的发展观推到香港文化的C位。

不用天天跑场了，官员为民服务的时间就更长；不用讲究排场了，社团联系会员的行动就更多；少去会场多去现场了，各方才真正能够体察民情民生。

因为主礼文化造成的严重负面的社会舆情，很多了。它于市民的观感是好是坏，对特区政府的信任提升还是削减，对名流大腕尊重还是鄙夷，已无需多言。

推进人心回归也好，实现新的发展也好，香港需要的是真干事的人、真干事的文化。主礼文化，这种劳民伤财、虚头巴脑的玩意儿，撑不起香港明天的排场，不要也罢。