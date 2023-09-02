美对台军援 G20拜习会泡汤？

来源：台湾中时新闻网

作者：苏泳霖

据外媒报道，美国拜登政府拟透过“外国军事融资”（FMF）管道，援台8000万美元，这是继今年7月底拜登政府动用“总统拨款权”（PDA）之后，又一笔美国对台的无偿军援。巧合的是，在新德里G20峰会举办前夕，路透社突传出中国国家主席习近平可能缺席的消息，亦即“拜习会”或成泡影，个中是否有美台关系因素，值得思考。

对于拜登政府新一轮对台军援，中国大陆外交部、国防部当然表态反对，更具指标意义的是，大陆官媒《环球时报》专门为此刊发社论，题为《对台无偿军援，一个包藏祸心的赠品》，文中称“美国正在精心给台湾设置一个布满利刃的陷阱，并铺上鲜花和蜜饯”，并指FMF通常都是为主权独立国家安排的，故此次行动意味着美国在一中政策上继续“又越过红线”。

《环球时报》发文虽然没有新华社、《人民日报》规格高，但大动干戈批驳美对台军援，依旧意义非同小可。首先，从近期美中关系的基本走向来看，本应逐步走上正轨，包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多先后访问大陆，不仅与陆方官员的会谈都深入而富有建设性，也深入大陆民间交流，美中至少在经贸领域已经出现“再挂钩”迹象。外界普遍预期美中关系将缓和、改善，但北京若提升美对台军援的严重性，就会拖慢缓和改善的进程。

其次，观察美中最敏感的军事关系动向，最惹眼的新闻莫过于中共中央军委联合参谋部副参谋长徐起零，8月中率团赴斐济出席由美方举办的“印太国防军司令会议”，并与美军印太司令阿基里诺会晤。同时大陆国防部发言人亦证实，中美两军交往并非处于中断状态，双方军事外交渠道保持坦诚有效沟通。这个讯号说明，美中目前暂时搁置了大陆防长李尚福被美制裁的争议，但远远没有恢复制度化沟通管道。因此，美对台军援是否成为阻碍美中军事对话机制的新障碍，尚不得而知。

再来看大陆最高层对美态度的微妙变化。8月19日东部战区反制赖清德访美的演习结束后，大陆官媒次日即刊出习近平回复信件给美国民间团体的新闻，可以基本预判赖清德此行并未破坏美中大气氛；同样，8月29日大陆官媒再有报道称，习近平回复信件给美国史迪威将军后代。端看前后两封信的基调，对美中关系都是正面期待式的表述，似乎说明陆方正在为11月习近平参加APEC旧金山峰会，时隔8年再次访美，提前铺垫正面舆论。

弔诡的是，外媒传出习近平可能缺席G20的原因，可能与中方不满G20纠结于俄乌战争的政治问题、无法达成实质成果有关。但更有可能的是，陆方或许不想让“拜习会”“这么急”的举行，至少要再酝酿、观察几个月，争取到更多有利条件再成局，这才有了陆媒痛批美对台军援性质严重的消息。

（作者为台湾智库研究员）