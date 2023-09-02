金砖跃进：西方为何失去全球南方信任？

来源：台湾联合报社论

金砖峰会一举决定增加六个成员国。包括中东的伊朗、沙特、阿联酋三国，非洲的埃及、埃塞俄比亚，以及南美第二大国阿根廷，都将于明年1月1日正式入盟。面对“金砖＋”强势崛起，勉强保有若干领域先进技术的七大工业国（Ｇ７），难免惴惴不安。

经过十多年发展，“金砖国家”已成为新兴势力的代名词，而凝聚它的核心思维就是“全球南方”，其血源可追溯到半世纪前虚弱无力的“七十七国集团”。在中、印两国开动复兴列车，经济总量超英赶美，俄罗斯亦从苏联瓦解的残垣中重拾声威后，它已逐渐成为美欧领导之“全球北方”的威胁。甚至，它正从最初的地缘经济平台变成地缘政治平台，撼动美国在后冷战一个超级强国的单极结构。全球权力版图面临重写，世界秩序也将重新定义。

这次峰会舍弃了繁复多艰的“去美元化”议程，专注于扩员。初步扩员后的阵容，以石油主要产国的中东三国最受瞩目，若加上俄罗斯，产油量三分天下有其二。挟能源以令诸国，成了金砖强大的战略资产。阿根廷是畜牧大国，可与俄罗斯、巴西共同在粮食供应上扮演角色；阿根廷入籍后，金砖笑纳南美洲。非洲单取埃及、埃塞俄比亚，则是地缘战略考量：埃及扼苏伊士运河，埃塞俄比亚经济虚弱，亦未滨海，却可拱卫吉布地扼亚丁湾。对中国来说，海上丝路的咽喉可免被人捏断。

中东三国与非洲两国的加入，各有不同的历史意涵。首先，中东三国皆为伊斯兰国家，加入金砖这个已属地缘第一梯队的全球性组织，可视为伊斯兰力量在鄂图曼帝国随一战结束解体后的首度历史性抬升。加上埃及亦同为前鄂图曼成员，穆斯林百年后重返世界权力舞台，有助于告别中东长年动荡及恐怖主义之恶名。

其次，包括南非在内，非洲已有三国加入金砖，这是非洲自二战后脱离殖民取得独立，又一次地位的跃升。二战后非洲的独立潮虽带来形式上的独立，实则仍为西方现代经济殖民的囚徒，甚至陷入屠杀与内战的无解循环。此次多国争相加入金砖，即欲藉此挤进现代化的雁阵，彻底摆脱殖民命运。

从这两个角度，可看出金砖扩员并不只是全球地缘板块的重组而已，而是反映了国际旧秩序已无力回应全球资源、权利平等与民主化的公平问题，从而产生抗衡力量。中国国家主席习近平在会后的中非对话会上，除宣示支持非洲现代化提案，也强调要共同推动公正合理的国际秩序，反对殖民主义遗毒和霸权主义行径，追求发展中国家的正义，呼应了非洲扩大发展中国家代表性和话语权的要求。

看到许多发展中国家争入金砖，西方忧心可能失去南方国家的信任。事实上，俄乌战争周年时，“慕尼黑安全会议”曾提出大哉问：为何西方以外的许多国家不愿支持乌克兰、不愿谴责俄罗斯？结论是，“如果不面对、不解决非洲、拉丁美洲和亚洲国家对并不总符合其利益的国际秩序之怨恨”，西方将无法争取这些盟友。

不可否认，“全球南方”与“全球北方”较量，仍具有美中争霸的影子。中国大陆自居为永远的南方国家，若摊开地图，中国大陆将可从中亚五个斯坦国，穿过伊朗、沙特、埃及直贯非洲，沿水路亦可经印度洋直抵地中海。加上遥相呼应的南美，可形成长远的经济辐射网。至于中国大陆会不会掉入“国强必霸”的陷阱，则是它必须谨慎自持的课题。无论如何，当南方雄起，台湾也当思如何行止与进退！