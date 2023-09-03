中国加大力度刺激经济并支持人民币 效果有待观察

来源：彭博社

随着投资者持续担心增长前景，中国加大了刺激经济和支持人民币汇率的力度。

央行周五宣布，将下调外汇存款准备金率，这是今年的首次。几个小时前，政府才针对陷入困境的房地产行业宣布新的刺激措施，并针对婴幼儿照护，父母赡养和子女教育支出提高了个人所得税专项附加扣除标准。

这些是为提振世界第二大经济体信心而采取的最新举措，在楼市危机挥之不去、全球需求减弱和失业率上升的重压下，中国经济正在走下坡。迄今为止，政府已经采取一连串定向性措施，避免2008年全球金融危机期间的大规模刺激措施，当时是担心债务水平上升。

澳新银行高级中国策略师邢兆鹏表示，一揽子政策超出市场预期。短期内将可提振信心。但需要更多证据来确认这是否标志着否极泰来。

中国人民银行表示，将于9月15日下调外汇存款准备金率2个百分点至4%。此举有效增加了当地市场的可用外币金额，相对而言，对交易员来说，购买人民币更具吸引力。

离岸人民币兑美元汇率一度上涨0.5%，随后回吐涨幅，上涨0.1%。一个追踪中国房地产开发商的指数一度上涨2%，之后涨幅减半。沪深300指数上涨0.5%，涨势也得益于数据显示制造业活动意外扩张。铝和铜等金属价格上涨。香港股市因台风休市。

政府在市场开盘前宣布房地产相关措施和下调外汇存款准备金率，东方汇理高级新兴市场策略师Eddie Cheung表示，宣布的时机可能会用以帮助支持中国资产，特别是在采购经理指数发出一些积极信号的情况下。但到目前为止，反应仍然相当有限。

8月份，人民币兑美元汇率跌向2007年以来的最低水平，先前意外降息未能提振因经济持续疲软而受挫的投资者信心。中国与美国的利差不断扩大下，人民币汇率今年的跌幅约为5%，沦为亚洲表现最差的货币之一，仅优于日元和马来西亚林吉特。

中国央行通过偏强中间价、鼓励国有银行卖出美元、收紧离岸人民币流动性来逼迫空头等工具，加大了对人民币的支持力度。

“由于人民币是所有资产类别的定锚，当局正试图通过此举措来稳定广泛的金融市场，” 思睿集团首席经济学家洪灏表示。他表示，偏强中间价及央行发行离岸央票，外汇存款准备金率的下调表明央行关切7.3的价位。

近期经济数据显示出好转迹象。周五的数据显示，财新中国8月份制造采购经理指数升至51，为2月份以来的最高读数。前一天公布的官方制造业采购经理指数显示，随着新订单和生产的改善，8月份制造业活动的萎缩有所缓和。

为了提振房地产行业的需求，中国监管部门允许降低购房者首付款，并鼓励商业银行降低存量房贷利率。据官方媒体报道，涉及调整的贷款规模可能达25万亿元人民币，这有助于借款人节约利息并刺激家庭支出。

根据中央政府的指引，北京和上海周五宣布执行购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。前一日，多部门联合发布通知，首套住房贷款最低首付款比例将下调至20%，二套最低首付款比例下调至30%。

野村经济学家Ting Lu等在一份报告中写道，这些措施可能会为房地产市场提供短暂的喘息机会，尤其在大城市。报告预见消费的潜在增长，估算房贷借款人每年可以从更便宜的贷款中节省多达3000亿元人民币。