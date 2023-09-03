来源：中时电子报

作者：王钦

鸿海创办人郭台铭正式宣布参选之后，泛蓝阵营内部一片骂声，其论述的基调无非就是分裂在野阵营，保送赖清德上位。而柯文哲阵营也没有好到哪去，毕竟郭台铭也分走了相当一部分柯文哲支持者。

蓝营和柯阵营的焦虑可以理解，但也忽视了一个事实，那就是在三脚督的格局之下，无论是柯文哲还是侯友宜，也不过是在争夺第二名，他们也没有对民进党构成实质挑战。早就有论者指出，第二名之争之所以还有必要，也是为了替各自阵营的小鸡提供一些活路，也让自己阵营在立法院多一些能量。

既然是这样的一个格局，那郭台铭参选与否，并不会改变总统大选的结果，说郭台铭保送赖清德自然也就是一个伪命题。虽然说，郭台铭就算他自己在总统大选中毫无胜算可言，却也可以帮助一些小鸡获得立委席次，这也是为何地方上仍有些支持者，而这些人并非看不透这一局。既然他们在郭台铭和国民党或者柯文哲之间选择了郭，那势必是因为他们相信后两者给他们的支持力道不足以让他们获胜，这恐怕才是侯、柯阵营应该切实反思的真问题。

还有一个更大的命题，则是侯友宜或者柯文哲到底应该如何实现在野大整合。要知道，在野势力的分裂才是保送赖清德的根本原因，郭台铭的参选只是更加剧了分裂。事实上，郭台铭是想以战逼和，在侯友宜和柯文哲都没有足够诚意进行整合的情况下，郭台铭透过参选，或许更有可能逼他们切实思考整合的必要性，毕竟就算为了立委选举，在野势力也没有分裂的本钱。

尤其对国民党来说，早已不是泱泱大党，反而是显得百年老态龙钟，必须改变自己长期以来形成的老大心态。虽然已经在野多次，但国民党始终还停留在过去的辉煌之中不能自拔，总认为自己即便是处于在野，也应该是最大在野党，其他政党和政治势力就只能让位于它，所以在国民党的认知中，即便是在野整合，也是国民党整合其他势力，而不是相反。

当年连战参选总统的时代，或许还能凭借国民党的庞大资源，来迫使宋楚瑜妥协，但以现在国民党的影响力、资源、动员能力来看，他们想要迫使柯文哲来合作，恐怕不会太容易；更何况，论文宣的能力和空战能力，国民党不见得就比柯文哲有优势。在各有所长的情况下，国民党、民众党要想实现整合，除了拿出诚意和实质资源外，必须要有明确的平等和谦卑心态，不能有主次之分。

在野各方都说要下架民进党，但各方都没有拿出下架的良方，这就让人不得不对这场选战产生了悲观的心态，后续也会直接影响投票的意愿，进一步加剧在野选票的流失，这恐怕也是在野各方的更大隐忧所在。所以说，蓝营或者柯阵营不如务实面对这一现实，尤其是要面对自己的问题，真正把下架民进党当成第一优先。

其实，国民党与民众党，或可看看泰国大选的后续发展，就能知道变革的不易，以及妥协是何等必要之事。