整合在野势力可能吗？郭台铭参选对台湾总统大选的影响

来源：香港《明报》

作者：关仲然

鸿海创办人郭台铭上周宣布以独立参选人身分，参选明年初的台湾总统选举。郭的动向如风暴一样，对选情刮起风浪。但在再多一名参选人加入战团的情况下，选情是更加混乱，还是反而明朗起来？

探讨郭台铭宣布参选的影响之前，先“回带”到大约半年之前、4月的时候，郭高调参与国民党内初选（准确一点是与侯友宜争逐国民党征召）。当时他在记者会上公开“为四年前负气离开国民党”鞠躬道歉（郭在四年前因在初选中输给韩国瑜，愤而退党）。到今年5月中，国民党决定征召侯友宜出战；当时落败的郭台铭大方恭贺侯，并说“将信守承诺会尽最大努力支持侯市长胜选，战胜2024的大选”。从鞠躬道歉到表明会信守承诺，再到上周公然背弃承诺，郭台铭立场之飘忽、承诺之脆弱，既摸不清又猜不透。

郭称团结在野力量 实际效果是否如此

我们先暂时放下逻辑思维，尝试理解一下现在郭台铭的参选目的。根据郭的最新说法，他宣布参选是要团结在野力量，就如他在早几天的记者会名称一样，要组成“主流民意大联盟”。他认为“下架民进党”就是主流民意，而要令这个主流民意得到彰显，就需在野党派团结一致，从而实现赢得明年总统选举。至于他以独立身分参选的这个行为，就是有团结的作用，亦即团结国民党侯友宜和民众党柯文哲。以上就是郭的讲法，但实际效果又是否如此？

这时候，我们不妨重启正常的逻辑思维，看看郭的说法与现实之间的距离。从不同民调机构的结果显示，民进党赖清德都是排首位，柯文哲第二，侯友宜第三。在只设一轮、“票多者胜”的单议席单票制选举制度下，候选人立场愈接近，那么相近的候选人之间自然会互争选票，形成内斗。

在原来的三个参选人中，柯文哲的角色立场一直都非常有趣，因为他从政初期就有亲民进党的背景（2014年得民进党支持参选台北市长），对浅绿和年轻人的选票，一直都有不少吸引力。但柯后来不再跟民进党合作，又在两岸关系持续地模棱两可，加上现在柯文哲和国民党都有共同的在野身分、有共同敌人，这正正就是郭台铭所说的主流民意、在野阵营。所以在今年选举时，不断传出“蓝白配”说法，希望可整合起来共同对付民进党，逐渐令人觉得柯文哲在传统的蓝绿对决格局上，是从蓝营抢走选票多于绿营。

简单说，若柯文哲和侯友宜真的能团结起来，第一个出现的问题将会是，两人加起来的选票是否足以赢过赖清德？但在这个问题之前，还有一个更重要问题：柯和侯是否真的有整合可能？

整合的不可能

世界上不是所有东西都可以像濑尿虾和牛丸一样，整合起来变成很“掂”的濑尿牛丸。单纯从选制思考，团结在野当然是增加胜选的好方法；但不妨设想，对于一个深蓝支持者来说，柯文哲跟赖清德是否有很大分别？即使有分别，这分别是否足以令深蓝选民真的支持柯？好了，就算深蓝选民愿意投柯文哲，作为第一大在野党的国民党，又是否甘心退居副手二线？

再者，对柯来说，一直以来都强调自己是非蓝非绿的“白色力量”。当然在两岸关系永远是台湾第一大难题的情况下，实际上是否真的存在这种“白色”空间，从来都是一大疑问。但要做到“非蓝非绿”，柯文哲及其民众党自己就至少要做到不被整合，不成为蓝或绿的一部分。总结来说，“蓝白整合”的想法，其实难以成功。

再退一步想：就算真的有可能“整合”，那么郭现在加入战团、独立参选，又是否真的是促进整合的好方法？郭的票源，必然来自侯友宜和柯文哲，对民进党来说，郭的做法实在是最强助攻。以加入战团的方式希望达至团结结局，绝对是创意十足。倘郭深信自己有一定的支持度，希望在野阵营团结起来、壮大起来，最简单直接的方法就是以副手身分加入现有阵营；就算团结不了所有人，至少都可以为他选中的阵营带来正面效果，怎样都比现在参选乱局的做法更合乎常理。但很明显，郭不愿做副手。所谓整合，说穿了就是要侯和柯屈服于他自己，“让大哥先做四年”。

现在郭台铭宣布参选，距离正式成为候选人还有两个月时间，他一方面要为自己争取足够连署（约29万人），另外他也会不断邀请柯文哲和侯友宜“喝咖啡、奶茶”，去做到所谓的“整合”。要达到连署门槛，以往都有参选人做到，以郭的财力和实力，应该不难达成；但到了11月、真的确定候选人资格时，当郭继续参选而又无法劝退侯或柯其中一人的话，那么郭台铭就必须更清楚交代怎样通过参选来“团结”“在野力量”。到那时候，郭台铭和侯友宜（甚至柯文哲）在选举中的最大对手，就不会是绿营赖清德，而是争夺相同蓝营票源的对方了。到时这几名候选人也将会无可避免地互相攻击。

柯文哲表现后劲不继

选举转眼剩下不够半年，时间虽短，但仍充满变数，政党之间的士气和选情都是起伏不定。民进党在不久前才经历地方选举的大败，“＃MeToo”风波更是将民进党带到万劫不复的地步；但只是过了一两个月，忽然又回到可以“躺着选”都赢的优势。一方面当然跟郭台铭的乱局有关，但另一方面，本来的最大对手柯文哲也出现后劲不继的表现，特别是早前举行的“演唱会”，柯的落力演出正正令其支持者难堪。

政治人物、政治领袖最重要的，从来都是政策理念的提出和执行。当香港立法会议员都懂得知难而退，放弃展现“好声音”时，充满选举经验、懂得民主选举的柯文哲竟然真的认真练歌唱《我只在乎你》，实在是走火入魔。

作为旁观者，唯一肯定的是无论此刻在野阵营如何一团糟，民进党又怎样一枝独秀，未来这四个多月时间，还是可以有无数出奇的事情发生。就像过去几个月一样，郭台铭既然可以“弹入弹出再弹入”，那么到时候再“弹出”一次，“整合成功”地“功成身退”，也一点都不出奇。