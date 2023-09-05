习近平不出席G20与国安对美发声：中美关系的真实底色

来源：香港01

作者：郑真

美国商务部长雷蒙多访华结束之后，9月4日中国国家安全部官方微信公众号发布题为《新瓶装旧酒：美国对华战略“新两手”实际还是“老两手”》的原创文章称，近期美国多名官员接连访华，表示拜登政府无意遏制中国发展，愿同中方保持沟通，推动两国关系稳定发展。但美方同时提供对台军事融资，继续在涉藏、南中国海等问题上挑起事端，公开唱衰中国经济。

国安部认为，这些体现出拜登政府对华战略明显的两面性特征，即“新两手”。过去几十年，美国对华战略的“老两手”是“接触+遏制”；而拜登政府的“新两手”则是“竞争+管控竞争”。

至于“新两手”的特点，国安部指出，其中“竞争”包括经济层面的脱钩断链，政治层面的拉帮结派，安全层面的威慑围堵，舆论层面的抹黑贬低，以及规则层面的约束锁定等。国安部预计，美国对华“竞争”一手还远并不止这些，更多更肃杀的手段恐怕还未祭出。

“管控竞争”则是对遏压失控的管理。文章列举，拜登政府上台以来反复提到的“护栏”“底板”“参数”等相关概念，以及“去风险”而不是“脱钩”，乃至拜登政府一再作出的“四不一无意”等口头承诺，都可归入“管控竞争”。

从该文章的基本调门看，中国对美国高官近期接连访华并不抱有乐观的态度。

以往对中美关系或者美国对华政策发表立场性论断的通常是中国外交部。中国官方媒体新华社或者中央广播电视总台也会发表一些观点性媒体评论。此番由中国国家安全部在其微信公众号发布的原创文章，带有鲜明的立场倾向和主张，是比较少见的。

这可能意味着国家安全部在对美政策方面将有越来越大的话语权。

美国商务部长雷蒙多访华期间，中方重点就美国对华301关税、半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、制裁中国企业等表达严正关切。但雷蒙多用国家安全搪塞了过去。美国将国家安全放在了对华关系的首位。

而从中国国家安全部出面发表涉中美关系言论看，中国同样将国家安全提升到了前所未有的位置。

按照以往惯例进行的一些关系改善措施已经于事无补，中美关系已经不是一般意义上的关系恶化。大国竞争和对抗的残酷性、严肃性正在浮出水面。高官互访已经不是促进关系转圆的有效方式。

不只是高官的驱动作用有限，国家领导人之间的接触对改善中美关系的效用也是有限的。去年G20中美领导人会晤达成了一些共识，但是过去一年中美关系一波三折，直到近期才有官员频繁互动。

中国国家主席习近平不会出席今年的G20峰会，由中国总理李强出席。这期间李强即便同美国总统拜登有接触也是礼节性的。尽管习近平不出席G20原因是复杂的，但也说明中国对中美领导人目前仅有的可能在国际会议场合进行的会晤不抱期待。