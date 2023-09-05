高层互动频繁 美中关系趋可控

来源：旺报社评

美中关系瞬息万变，美国商务部长雷蒙多访华，两国均正面评价；美印太司令阿基里诺与中国大陆副参谋长徐起零于斐济会谈，两军高层会谈解冻，虽令人目不暇给，但有脉络可循。两国战略竞争激烈之余，仍能理性处理双边关系，认真面对迫切、棘手的贸易战、科技战及军事沟通等问题，对双边关系、印太区域稳定，乃至世界秩序都是正向发展。

去年8月大陆为反制美国时任众议院议长佩洛西访台，取消中美两军战区领导通话安排、中美国防部工作会晤、中美海上军事安全磋商等对话机制。美国国防部长奥斯汀与前中国国防部长魏凤和，曾在去年11月于柬埔寨东南亚国协防长扩大会议互动，但只是昙花一现，今年2月中国气球风暴使美中关系螺旋下坠到最低点，双方再度关上军事沟通互动大门。

两国国防部主要官员参与的会议、例行性对话及工作层级会议等大大小小数十项活动全部遭到中方回绝，最受瞩目的当属大陆国防部长李尚福拒绝在新加坡香格里拉对话与奥斯汀会面。同一时期，美中在台海、南中国海的军事对峙与行动不断升高，双方军舰军机数度近距离交锋，因意外、误判导致冲突风险骤然上升。

虽然关系处于冰点，在“和平共存、和平竞争”共识下，双方也体认稳定关系的必要性与迫切性。拜登政府强调美中必须恢复、维持高阶层沟通管道畅通，负责任处理美中战略竞争，有效管控风险；而中方坚持习近平的“相互尊重、和平共处、合作共赢”三原则，推动美中关系走出困境。

美中双方不断重申基本立场，看似老调重弹，确实发挥了稳定的力量，在更正确掌握对方目标与企图之后，即使有些歧见短期内难以化解，双方关系至少已回归到可控制、可预测的范围内。

自今年6月以来，美国国务卿布林肯、气候变迁特使凯瑞、财政部长叶伦乃至雷蒙多陆续访问大陆，逐渐落实美方的目标，唯独在军事沟通交流踢到铁板。虽然拜登亲自呼吁，布林肯在北京一再表示美中军事接触“绝对至关重要”，都没有得到正面回应。

基本上，大陆军方认为，美国仍拥有军事优势，美中军事交流对话不利于大陆，再加上近年来因台湾问题、南中国海领土争议，及美国对中片面制裁等因素，双方关系剑拔弩张，中方排斥恢复两军高层军事沟通对话。

但整体关系的发展已不允许将军事议题完全切割，大陆8月中旬同意出席由美国与斐济联合主办、27国参与的“印太国防主管会议”，就显示了与美方恢复接触的意愿。

美中双方直到上月底才证实阿基里诺与徐起零在斐济会谈，美国国防部发言人赖德乐观表示，“没有什么可以阻挡中国防长与奥斯汀部长沟通”；大陆国防部发言人吴谦则回应，中美两军交往并非处于中断状态，仍指责当前沟通困难与障碍是由美方造成。

美中军事竞争、军备竞赛不会停顿，双方军事沟通对话是否能全面恢复仍存变数，从拜登政府7月底宣布军援台湾3.45亿美元，以及8月首次提供台湾8000万美元军事融资，大陆除了口头抗议谴责外，并未采取实际反制行动来看，至少美中军事关系已逐渐缓和。

同样的，虽然雷蒙多在大陆强硬表示，“中国不适合投资”，“我们不就国家安全问题进行谈判”，在可预见的未来，贸易战科技战不会停止，双方依然成立处理双边商务问题工作组，并立即展开运作，两国商务部长每年至少会见一次，每年举行两次副部长级会议，这些具体成果符合双边利益，也是工商企业界乐见的发展。

拜登政府的目标在为美中战略竞争建立“护栏”，中方对于由美方主导、界定的护栏有所保留，而画出自己的“红线”，同时双方积极争取重建世界秩序的主导权与话语权，这个趋势也不会改变，尽管如此，双方一连串的互动、沟通证明是有益于美中关系和解。