中国对日本福岛核废水排海的不满 或让亚细安峰会蒙上阴影

来源：彭博社

作者：Stephen Stapczynski、James Mayger、Jon Herskovitz

中国对日本排放福岛核电站处理过的废水感到不满，使得两国高层本周会面时，双边关系改善的前景黯淡。

日本首相岸田文雄和中国总理李强将出席在雅加达举行的亚细安（中国称东盟）峰会。本来可借此机会稳定双边关系，但李强可能会在与东南亚国家和韩国会晤时，作为在地区政要面前谴责岸田文雄的机会。

中国历来强烈反对日本将经处理的核废水排海。尽管国际原子能机构牵头对日本核废水排海计划的评估显示，对人类与环境的影响可忽略不计，其中包括至少一位来自中国的科学家，但还是迅速遭到北京方面的反击。

中国政府禁止进口所有日本海产品，对此日本称可能会在世界贸易组织对中国采取行动。官方媒体也在渲染这种情绪。民众呼吁抵制日本产品。日本驻华大使馆、领事馆和学校被人扔鸡蛋和石头。

亚细安峰会将于周二开始，北京方面可能抓住机会反击日本与韩美日益密切的关系。美国总统拜登8月份与岸田文雄和韩国总统尹锡悦举行了三方峰会，达成若干协议，中国在东北亚遭到孤立。

“只要有任何事情能让日本和其地区合作伙伴之间产生分歧，中国就会去做”，亚洲协会政策研究所中国分析中心执行董事Bates Gill表示。